Thị trường bất động sản tăng nhiệt với loạt chính sách “bom tấn”

RÀO CẢN NGUỒN CUNG, PHÁP LÝ DẦN ĐƯỢC THÁO GỠ

Theo số liệu được Bộ Xây dựng công bố, giai đoạn cuối năm 2023, thị trường bất động sản đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, nguồn cung có sự chuyển biến theo xu hướng tăng. Cụ thể, trong quý 4/2023, số lượng dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán và số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành đều tăng, lần lượt bằng 104,26% và 119,05% so với quý 3/2023.

Nguồn cung nhà ở thương mại tăng nhẹ trong quý 4/2023 so với quý trước đó. (Nguồn: Bộ Xây dựng).

Tâm lý thị trường cũng có nhiều cải thiện khi tổng lượng giao dịch 6 tháng cuối năm 2023 tăng 13% so với 6 tháng đầu năm. Lượng hàng tồn kho bất động sản trong các dự án thuộc phân khúc chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền đều có xu hướng giảm.



Bên cạnh đó, trong quý IV vừa qua, giá căn hộ chung cư tại hai thành phố lớn nhất cả nước tiếp tục giữ đà tăng ổn định, đặc biệt tại các khu vực trung tâm, với mức tăng trung bình 3,7 - 4,1% tại Hà Nội và 3,6 - 4,4% tại TP.HCM.

Đà tăng nhiệt của thị trường bất động sản là kết quả từ hàng loạt các chính sách, giải pháp quyết liệt của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh. Những biện pháp này đã giúp kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi thị trường vốn, tín dụng và tháo gỡ được các vướng mắc pháp lý cho các dự án.

Cũng trong quý 4/2023, nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay với mức giảm hơn 2%/năm so với cuối năm 2022. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng để thị trường địa ốc vượt qua giai đoạn trầm lắng và bứt phá mạnh mẽ trong năm mới 2024.

Đặc biệt, các doanh nghiệp bất động sản cũng đang đưa nhiều chính sách bán hàng “khủng” để thu hút khách hàng, tạo đà cho thị trường sôi động trở lại. Trong đó, nhiều chủ đầu tư tung ưu đãi lãi suất 0%, thanh toán 10% là có thể nhận nhà, tăng mức hỗ trợ vay, giãn thời gian thanh toán… Đáng chú ý nhất là “bom tấn” chính sách chưa từng có trên thị trường mà Vinhomes vừa công bố trong chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính”.

QUẲNG GÁNH LO TÀI CHÍNH ĐỂ SỞ HỮU NHÀ SANG VỚI CHÍNH SÁCH ĐỘT PHÁ

Với chính sách đột phá “Mua nhà sang - An tâm tài chính”, khi vay ngân hàng để mua nhà Vinhomes, khách hàng sẽ được trả góp lên tới 15 năm với lãi suất cố định ở mức thấp. Theo tính toán, khách hàng chỉ cần trả từ 15 triệu mỗi tháng, bao gồm cả gốc lẫn lãi, và hoàn toàn không phải lo lắng trước biến động của thị trường.

Cụ thể, khách hàng chỉ cần chuẩn bị và thanh toán trước 30% giá trị căn hộ khi nhận nhà, phần còn lại sẽ được hỗ trợ trả góp trong thời gian lên tới 15 năm. Trong đó, 2 năm đầu, chủ đầu tư Vinhomes đảm bảo lãi suất cố định là 6-7%/năm, tùy vào sản phẩm khách hàng chọn.

Sau 2 năm, mức lãi suất sẽ được áp dụng theo thị trường nhưng theo hướng có lợi tối đa cho khách hàng. Cụ thể, nếu lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn, người mua sẽ được hưởng theo mức lãi suất ngân hàng áp dụng. Nếu lãi suất thực tế của ngân hàng cao hơn, người mua cũng chỉ cần chi trả với mức trần tối đa là 8%/năm với khu thấp tầng hoặc 9,5%/năm với khu cao tầng. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất, nếu có, sẽ do Vinhomes chi trả cho ngân hàng.

Anh Nguyễn Hoàng Khanh (35 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, TP.HCM), cho rằng chính sách này của Vinhomes thực sự đã đánh trúng tâm lý của người mua.

“Giai đoạn cuối năm 2023, tuy nhu cầu vay và mua nhà vẫn có nhưng tôi còn do dự dù cũng đánh giá lãi suất cho vay từ ngân hàng đang ở mức khá tốt. Gia đình tôi sợ sau khi hết thời gian được hưởng lãi suất ưu đãi thì lãi suất thả nổi lại lên quá cao so với khả năng tài chính của mình. Nhưng bây giờ nếu được chủ đầu tư đảm bảo trần lãi suất như vậy thì tâm lý của gia đình tôi được “nhẹ gánh” hơn rất nhiều”, anh Khanh chia sẻ.

Cũng là người vừa chớp thời cơ để mua nhà sang Vinhomes dịp Tết vừa qua, anh Hoàng Đình Thiện (42 tuổi, Hà Nội) đánh giá, điểm đặc biệt trong chính sách của Vinhomes là khách hàng có thể trả góp trong 5, 10 hoặc 15 năm tùy theo nhu cầu và khả năng sắp xếp tài chính.

Khách hàng nhận định, chính sách “Mua nhà sang - An tâm tài chính” của Vinhomes đánh trúng tâm lý của người mua khi giảm thiểu áp lực kinh tế cho bản thân và gia đình.

“Tâm lý của người vay mua nhà là muốn trả hết khoản vay càng sớm càng tốt. Với thu nhập của 2 vợ chồng, chúng tôi dự kiến sẽ trả góp trong thời gian 5 năm. Chính sách linh hoạt này giúp khách hàng có thể vừa thảnh thơi về lãi suất lại vừa không chịu áp lực vay nợ quá lâu”, anh Thiện cho biết.

Chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính” hiện được áp dụng với sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), hoặc căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP.HCM). Đây đều là những dự án, phân khu đắt khách bậc nhất hiện nay của Vinhomes nói riêng và thị trường bất động sản nói chung nhờ môi trường sống đẳng cấp và khả năng sinh lời bền vững trong tương lai.

Chính sách đặc biệt trên không chỉ giúp người mua ở thực và nhà đầu tư có thể nhận nhà ngay để ở hoặc cho thuê sinh lời mà còn giải được bài toán biến động lãi suất, mang đến sự an tâm đầu tư trong suốt 15 năm liên tục.