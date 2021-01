Thị trường căn hộ 2021: Cung giảm, giá tăng?

Năm 2020, thị trường bất động sản Việt Nam có những diễn biến tương đối trái ngược trong bối cảnh nền kinh tế bị tác động khá nặng nề bởi đại dịch. Nhìn tổng thể, thị trường vẫn phát triển mạnh, có một số phân khúc tăng giá.



Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, giai đoạn 6 tháng cuối năm, dù có hai đợt dịch bùng phát nhưng bất động sản vẫn thể hiện tiềm năng. 74.500 sản phẩm đã được giao dịch thành công, tương đương 50% giao dịch thành công của năm 2019. Tỷ lệ hấp thụ rất cao, tại TP. Hồ Chí Minh lên đến 80%, giá bất động sản tại nhiều địa phương tăng.



Trong khi đó, đại diện Công ty CBRE cho hay, giá bất động sản Hà Nội trong quý 4/2020 được ghi nhận trung bình ở mức 1.412 USD/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), tăng 3% theo năm. Đáng lưu ý, các dự án cao cấp lần đầu được giới thiệu thiết lập mặt bằng giá mới. Ngoài ra, các dự án mới mở bán tại các khu đô thị Hà Nội cũng đưa ra mức giá cao hơn các dự án mở bán trước đây nhờ vào việc hoàn thiện các tiện ích và kết nối tốt hơn. Các yếu tố này đã đóng góp vào sự tăng trưởng giá của thị trường Hà Nội trong năm 2020.

Trước tình trạng trên, một số chuyên gia bày tỏ lo ngại về bong bóng bất động sản trong 2021. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đính dự báo, thị trường bất động sản năm 2021 "khó có nguy cơ ảo hay bong bóng", ngược lại sẽ bền vững hơn năm 2020. Thị trường có cơ hội khai thác kinh doanh tốt và bền vững.

Cũng theo ông Đính, giá bất động sản năm 2021 có thể tăng trên 10% so với năm 2020. Động thái tích cực từ cơ quan Chính phủ trong năm 2021 có thể cởi trói cho thị trường.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư, khách hàng mua nhà cũng ngày càng tỏ ra thông minh hơn, kinh nghiệm hơn khi xem xét hay ký hợp đồng mua bán. Những rào cản về pháp lý nếu không kịp thời tháo gỡ sẽ ảnh hưởng đến mặt bằng giá trong thời gian tới. Bên cạnh đó, trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục khan hiếm sẽ kéo theo hệ lụy của việc tăng giá nhà. Số dự án ít ỏi tại Hà Nội, Tp.HCM sẽ có cơ hội "bá chủ" thị trường.

Ngoài ra, năm 2021 tới thực sự là cuộc chơi của đơn vị phát triển, chủ đầu tư có năng lực. Những doanh nghiệp có tên tuổi, uy tín trên thị trường sẽ tiếp tục thống lĩnh thị trường. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, người mua nhà sẽ được tiếp cận với dự án có chất lượng.

Đặc biệt, trong phân khúc hạng sạng - cao cấp, cuộc chơi này cạnh tranh mạnh mẽ, bởi đây là cánh cửa hẹp. Chính vì vậy, chủ đầu tư càng chăm chút hơn cho dự án của mình từ pháp lý đến xây dựng, kiến trúc để làm hài lòng các khách hàng cao cấp.

Tổ hợp chung cư The Matrix One nằm tại vị trí đắt giá ở khu vực Mỹ Đình, đối diện công viên rộng 14ha.

Đơn cử như dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển. Đây là dự án có pháp lý đầy đủ, đầu tư nhiều hạng mục đắt đỏ, mật độ xây dựng thấp, chỉ 10 căn/sàn. Chủ đầu tư còn "chơi trội" khi xây dựng cả công viên rộng 14ha nằm ngay đối diện với đường hầm riêng, kết nối từ dự án, giúp cư dân hưởng trọn mọi tiện ích từ công viên. Chính vì thế, ngay từ khi xuất hiện, The Matrix One nổi lên như 1 điểm sáng ấn tượng tại khu vực Mỹ Đình và trở thành lựa chọn của tầng lớp thượng lưu tại Hà Nội.



Đánh giá về triển vọng năm 2021 của thị trường, TS. Sử Ngọc Khương – Giám đốc cấp cao Savill Việt Nam cho biết, năm 2021 thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi một số dự án mới được đưa ra thị trường và nhu cầu nhà ở của người dân vẫn là thiết yếu.

Đối với thị trường bất động sản nói chung, thị trường nhà ở luôn là một điểm sáng, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, khách hàng và có thể sẽ là phân khúc tiếp tục phát triển hơn so với năm 2020.