Thị trường đã rơi vào vùng quá bán rất sâu, cơ hội hồi phục trong tuần tới?

Thị trường đã có tuần giảm điểm thứ năm liên tiếp trên VN-Index với mức giảm thậm chí còn mạnh hơn so với bốn tuần giảm trước đó. Tâm lý thị trường nghiêng hẳn về tiêu cực khi áp lực bán khiến cho hàng loạt các cổ phiếu giảm mạnh trong tuần giao dịch qua.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 96,2 điểm (-8,5%) xuống 1.035,91 điểm, HNX-Index giảm 24,16 điểm (-9,7%) xuống 226,09 điểm. Giá trị giao dịch trên HOSE tăng 12,8% so với tuần trước đó lên 68.277 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch tăng 18,1% lên 2.841 triệu cổ phiếu. Giá trị giao dịch trên HNX giảm 17,6% so với tuần trước đó xuống 5.360 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch giảm 6,3% xuống 311 triệu cổ phiếu.

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán cho tuần giao dịch 10-14/10:

Áp lực bán giải chấp, rút vốn sẽ giảm dần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SHS)

Vn-Index có tuần đầu tiên của Quí 4/2022 giảm giá rất mạnh. Kết tuần Vn-Index ở mức 1.035,91 điểm, giảm mạnh -8,5% so với tuần trước. Mức giảm này chỉ thua kém tuần 13/03/2020 giảm mạnh -14,55% do ảnh hưởng từ đại dịch covid và tuần 13/05/2022 do áp lực từ FED tăng lãi suất. Tuần vừa qua thị trường chịu ảnh hưởng tiêu cực từ áp lực rút vốn ròng của các quỹ ETF do lãi suất tăng và diễn biến lãi suất, tỷ giá trong nước, cũng như áp lực giải chấp trên thị trường.

Như vậy sau gần đúng 03 năm, Vn-Index lại quay trở lại vùng giá 1.000-1.030 điểm tương ứng đỉnh giá cao nhất năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid. Xu hướng giá và tâm lý của thị trường hiện tại đang khá tương đồng với tuần giảm điểm mạnh tháng 03/2020. Vì vậy có thể hy vọng thị trường sẽ dần phân hóa, áp lực bán giải chấp, rút vốn sẽ giảm dần trong 01-2 tuần tới tại vùng hỗ trợ đỉnh giá cao nhất năm 2019 là 1.000-1.030 điểm.

Trong ngắn hạn tâm lý thị trường vẫn rất bi quan, mức độ sợ hãi tương đương các thời điểm khủng hoảng. Xu hướng ngắn và trung hạn của VN-INDEX vẫn đang suy giảm và để thị trường có thể cân bằng trở lại thì các áp lực bán cần giảm bớt đồng thời diễn biến lãi suất, tỷ giá cũng cần ổn định trở lại. Nhà đầu tư vẫn nên duy trì tỉ trọng hợp lý, chờ thêm các thông tin mới về báo cáo quí III/2022 của doanh nghiệp, cũng như xu hướng của thị trường chung cải thiện mới xem xét gia tăng thêm tỉ trọng đầu tư.

Tiền chưa rời bỏ nên vẫn có thể xuất hiện cơ hội ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta)

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm và chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động quanh mức 1.000 điểm trong các phiên giao dịch đầu tuần. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao, nhưng thị trường giảm sâu vào vùng quá bán rất mạnh cho nên thị trường sẽ rất dễ xuất hiện các nhịp hồi và nếu nhà đầu tư không có áp lực về margin thì cần hạn chế bán tháo tại các nhịp giảm mạnh của thị trường.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn đang trong vùng bi quan quá mức, nhưng điểm sáng là các nhà đầu tư chưa hoàn toàn có dấu hiệu rời bỏ thị trường cho thấy thị trường vẫn có thể xuất hiện các cơ hội ngắn hạn.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp 25-30% danh mục. Đồng thời, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo nếu không có áp lực về margin.

Theo đồ thị tuần, rủi ro trung hạn vẫn ở mức cao và xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức giảm cho nên đồ thị giá vẫn có khả năng hướng về các mức thấp hơn cho nên chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn nên tiếp tục đứng ngoài thị trường và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp 25-30% danh mục.

Sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn vẫn duy trì ở mức Tiêu cực tại tất cả các chỉ số chứng khoán. Tuy nhiên, việc VN-Index đang tiến gần với hỗ trợ tại 1000 điểm kèm theo lực bắt đáy có dấu hiệu gia tăng ở vùng giá thấp có thể mang để những nhịp hồi phục kỹ thuật sau đó.

Dự báo trong phiên giao dịch tới, thị trường có thể tiếp tục quán tính giảm điểm trong phiên sáng để chỉ số VN-Index kiểm định lại mốc 1000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 2/2021.

Chúng tôi kỳ vọng lực mua bắt đáy có thể tiếp tục mạnh lên ở vùng giá thấp và tạo ra được sự đối trọng với lực bán ra. Ở kịch bản này, một nhịp hồi phục khoản 1-2 phiên có thể sẽ xuất hiện do hiệu ứng bắt đáy ở trạng thái quá bán, giúp VN-Index có thể hồi phục lên vùng lên vùng quanh 1050-1060 điểm. Tại đây, tùy thuộc vào sự mạnh của lực mua ở vùng giá cao, sự giằng co giữa cung và cầu sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của chỉ số. Hiện tại, xu hướng giảm giá vẫn đang chiếm ưu thế khá thuyết phục.

Chưa có tín hiệu chắc chắn cho một phiên hồi phục chất lượng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt)

Do ngưỡng hỗ trợ quanh 1.075 điểm của VN-Index không thể ngăn chặn đà giảm, thị trường lao dốc và tiếp tục hành trình tìm đáy mới gần khu vực 1.000 điểm. Với đà giảm sâu, thị trường đã xuất hiện dòng tiền mua giá thấp trong phiên chiều, thể hiện qua diễn biến “rút chân” đi kèm với khối lượng khớp lệnh tăng vượt trung bình 20 phiên. Dù vậy, trạng thái giao dịch ở vùng giá cao vẫn chưa có tín hiệu cải thiện, do đó thị trường vẫn chưa có tín hiệu chắc chắc cho một nhịp hồi phục chất lượng.

Hiện tại, vùng hỗ trợ gần nhất và có thể kiềm hãm được đà giảm này là 1.000 +/- 10 điểm của VN-Index. Với dự báo này, Quý Nhà đầu tư vẫn cần thận trọng quan sát diễn biến thị trường, giữ danh mục ở mức an toàn và chờ động thái hỗ trợ tiếp theo của dòng tiền.

VN-Index test lại vùng 1.000

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng)

Theo quan điểm kỹ thuật, VN-Index tiếp tục có phiên giảm điểm mạnh. Khối lượng giao dịch tăng cao hơn các phiên trước và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên cho thấy lực bán đang khá lớn. Chỉ số tạo khoảng trống giảm giá và duy trì dưới các đường MA5, MA20 cùng với các đường này vẫn đang hướng xuống chứng tỏ rủi ro tiếp tục điều chỉnh vẫn khá cao.

Bên cạnh đó, chỉ báo MACD duy trì đà giảm và nằm dưới đường Signal, đường -DI đang nằm trên và nới rộng khoảng cách với đường +DI cho thấy tình hình vẫn chưa quá lạc quan.

Với những tín hiệu trên, VN-Index sẽ có khả năng quay về test mức tâm lý 1.000 điểm (vùng đáy cũ tháng 01/2021) trong những phiên tới. Đối với sàn Hà Nội, HNX Index có phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp. Chỉ số duy trì dưới các đường MA5, MA20 cho thấy xu hướng giảm vẫn có thể tiếp diễn và vùng tâm lý 200 điểm (đáy cũ tháng 01/2021) sẽ là hỗ trợ tiếp theo.

Nhìn chung, xu hướng giảm vẫn đang là xu hướng chính của thị trường. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng và duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn để hạn chế những rủi ro từ thị trường.