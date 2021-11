Thời khó khăn nhất đã qua, thu nhập lãi ròng ngân hàng sẽ hồi phục trong quý 4/2021

Thống kê mới nhất từ Chứng khoán Yuanta cho thấy, lợi nhuận quý 3/2021 của toàn ngành ngân hàng bao gồm 27 ngân hàng niêm yết đạt 31 nghìn tỷ đồng giảm 16% so với quý liền kề và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do thu nhập lãi ròng tăng cao hơn; trong khi đó lợi nhuận giảm so với quý trước là do thu nhập lãi ròng, thu nhập phí, và thu từ xử lý nợ xấu giảm.

Thu nhập lãi ròng ghi nhận kết quả đan xen trong quý 3/2021, giảm 7% so với quý liền kề và tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 85 nghìn tỷ đồng. Thu nhập lãi ròng sụt giảm so với quý trước do tăng trưởng tín dụng bị chững lại và giảm lãi suất cho vay trong Q3/2021.

Tuy nhiên, Yuanta tin rằng thời kỳ khó khăn nhất do bị Covid tác động đã diễn ra trong quý 3 và kỳ vọng sự phục hồi sẽ bắt đầu từ quý 4/2021. Ngân hàng Nhà nước sẽ mở rộng hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn cho các ngân hàng trong quý 4/2021 và các ngân hàng có nguồn vốn dồi dào, có năng lực quản trị rủi ro vững chắc, tuân thủ đúng theo chính sách của Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ nhận được hạn mức tín dụng cao hơn. Những ngân hàng này có thể sẽ là VCB, MBB, TCB và MSB. Thu nhập phí cũng sẽ cải thiện trong Q4/2021 do doanh thu từ mảng bancassurance phục hồi.

Yuanta cũng kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng ít nhất là đến năm 2022 để hỗ trợ việc xử lý khoản nợ xấu tiềm tàng và nền kinh tế.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước sẽ không giảm mạnh lãi suất như họ đã từng làm trong thời gian vừa qua, lãi suất cho vay có thể sẽ duy trì ở mức tương tự như thời điểm hiện tại hoặc chỉ cao hơn nhẹ để hỗ trợ cho những người đi vay ít nhất là đến nửa đầu năm 2022. Vì vậy, kỳ vọng tỷ lệ NIM sẽ đi ngang trong tương lai.

Nhiều ngân hàng đã và đang đầu tư vào công nghệ số hóa để thu hút thêm nhiều khoản tiền gửi CASA để bù đắp cho sự suy giảm của lãi suất cho vay. Tuy nhiên, quá trình này sẽ cần nhiều thời gian để hoàn thành. Trong khi đó, các ngân hàng có tỷ lệ CASA cao (như VCB, MBB, TCB và MSB) có thể sẽ giúp thúc đẩy tăng NIM hiệu quả hơn so với các ngân hàng đang có tỷ lệ CASA thấp.

Cũng theo Yuanta, mặc dù thời kỳ khó khăn của nền kinh tế diễn ra trong Q3/2021 đã đi qua, nhưng những hệ quả mà Covid để lại vẫn sẽ tiếp tục tác động đến chất lượng tài sản cũng như lợi nhuận của các ngân hàng, có thể sẽ kéo dài đến năm sau.

Vì vậy, Yuanta vẫn tiếp tục khuyến nghị tập trung vào các ngân hàng có tỷ lệ LLR cao. Các ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao (LLR) sẽ là ngân hàng có nền tảng vững chắc hơn nhằm hạn chế sự suy giảm trong chất lượng tài sản do đại dịch. Tỷ lệ LLR của VCB là 243% (mức cao nhất ngành), cho phép VCB linh hoạt hơn trong việc giảm trích lập dự phòng, từ đó giúp thúc đẩy lợi nhuận Q4/2021E và 2022E mà không làm giảm chất lượng tài sản.

TCB, MBB và ACB cũng đang áp dụng chiến lược thận trọng với tỷ lệ LLR cao. Trên thực tế, những ngân hàng này đã giảm dự phòng trong Q3/2021, điều này giúp lợi nhuận của các ngân hàng tăng lên.

Vào năm 2022, lợi nhuận ngành ngân hàng phần lớn sẽ phục thuộc vào khả năng thu hồi lại những khoản nợ vay tái cơ cấu. Nếu những khoản nợ này trở thành nợ xấu, các ngân hàng – đặc biệt là các ngân hàng có tỷ lệ LLR thấp – sẽ phải tăng thêm dự phòng, điều này sẽ làm giảm lợi nhuận của họ.