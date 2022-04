Thu giữ gần 2.000 hộp cafe giảm cân Hoàng Gia có thành phần gây ngộ độc

Thông tin từ Tổng cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương), mới đây, Đội quản lý thị trường số 17, Cục quản lý thị trường TP. Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP. Hà Nội), Công an thị xã Sơn Tây tiến hành kiểm tra Công ty TNHH dược mỹ phẩm Lasva (phường Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) xác minh thông tin sản phẩm “Cafe Hoàng Gia” hỗ trợ giảm cân do đơn vị này sản xuất có thành phần gây ngộ độc với người sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.950 hộp cafe Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân (loại 30 gói/01 hộp) nghi có thành phần sibutramine thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Số hàng trên được chủ cơ sở cất giấu dưới hầm ngầm có diện tích khoảng 100m2, sâu dưới lòng đất khoảng 2m trong khu nhà xưởng của công ty. Trên nắp hầm được ngụy trang rất tinh vi bằng các pallet nhựa và bao bì hàng hóa các loại.

Tại đây, lực lượng chức năng cũng ghi nhận, dây chuyền sản xuất các sản phẩm này không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và y tế theo quy định.

Trước đó, ngày 31/3/2022, các lực lượng chức năng tiếp nhận được thông tin về trường hợp ngộ độc (được điều trị tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) sau khi sử dụng thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân. Bệnh nhân nhập viện với nhiều triệu chứng mệt, khó thở, nôn nhiều, co giật, hôn mê và có dấu hiệu tổn thương thiếu máu não.

Qua quá trình xác minh, các lực lượng chức năng cho biết, thực phẩm bổ sung “Cafe Hoàng Gia” hỗ trợ giảm cân được sản xuất tại Nhà máy dược mỹ phẩm Lasva thuộc Công ty TNHH dược mỹ phẩm Lasva - đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, công dụng, thành phần. Sản phẩm được phân phối bởi Công ty CP dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát (11, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, Hòa Bình).

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 7/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có Quyết định số 97/QĐ-ATTP thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cà phê Hoàng Gia.