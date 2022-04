Hàng loạt vụ buôn lậu, trốn thuế, sản xuất hàng giả bị phát hiện, xử lý trong Quý I

Văn Phòng Bộ Công an cho biết, trong 3 tháng cao điểm đầu năm 2022, lực lượng công an các đơn vị, địa phương luôn chú trọng tới công tác phòng ngừa và công tác phát hiện, đấu tranh xử lý.

Quý I/2022, Bộ Công an quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, của Bộ Công an trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban Chỉ đạo 138/BCA đã ban hành văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai, lồng ghép các nội dung cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng thời, công an các đơn vị địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú, đa dạng.

Kết quả, trong quý I/2022, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ 133 vụ buôn lậu; 781 vụ sản xuất tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 37 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả; 18 vụ trốn thuế, Riêng đối với phạm tội về ma túy là 7.002 vụ. Số vụ bắt giữ, xử lý trong đợt Cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 878 vụ.

Đơn cử, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan và Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ vụ vận chuyển hơn 425.000 lít dầu FO không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; Công an Hà Nội bắt giữ hơn 30 tấn sách nghi in lậu; Công an TP. Hải Phòng phát hiện, bắt giữ 40.000 điếu thuốc lá điện tử, 3.948 cây thuốc lá các loại không có hóa đơn, chứng từ.

Trong thời gian tới, Bộ Công an, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đao của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 138/BCA, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo 389 địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phối hợp các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới, tuyến biển, thị trường nội địa, nhất là tại các cửa khẩu, cảng biển, cửa lạch, tiểu ngạch, chủ động trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.