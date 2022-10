Thu ngân sách ngành thuế giảm tốc, cách nào tăng thu vượt dự toán 15,5%?

Báo cáo tại hội nghị giao ban công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 do Bộ Tài chính tổ chức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, cho biết thu ngân sách tháng 9 do ngành thuế quản lý đạt trên 79.400 tỷ đồng, cao hơn 1.200 tỷ đồng so với báo cáo trước đó.

Lũy kế thu ngân sách 9 tháng năm 2022 do cơ quan thuế quản lý ước đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 94% dự toán, bằng 121,7% cùng kỳ năm 2021.

CHỐNG THẤT THU THUẾ TỪ SỐ HOÁ ĐÃ GẶT HÁI "QUẢ NGỌT"

Một điểm sáng nổi bật trong quá trình hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thuế, đó là ngành thuế triển khai thành công hóa đơn điện tử trên toàn quốc; vận hành thành công ứng dụng Etax mobile dành cho người nộp thuế cá nhân và Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam có thể thực hiện khai, nộp thuế ở bất cứ đâu trên thế giới qua cổng này.

Do đó, dù thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ nhưng số thu từ sắc thuế này 9 tháng vẫn đạt mức tăng trưởng 13,8% so với cùng kỳ. Đó cũng là kết quả của hiệu quả triển khai hoá đơn điện tử trong thời gian qua.

Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các nhà cung cấp nước ngoài, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh, cho biết sau hơn 6 tháng vận hành Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, kết quả hiện có 36 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai và nộp thuế qua Cổng với tổng số thuế khai và nộp đạt trên 1.200 tỷ đồng, tăng trên 700 tỷ so với tháng trước.

Trong đó, "6 doanh nghiệp lớn, chiếm khoảng 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam như Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netfix, Apple đều cũng đăng ký, khai, nộp thuế qua cổng", ông Minh chia sẻ.

Đáng chú ý, ngày 3/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 889/CĐ-TTg chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan như Bộ Công an; Bộ Công Thương; Bộ Thông tin Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước và 63 tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thuộc hệ thống thuế triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo đúng yêu cầu tại Công điện số 889/CĐ-TTg.

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh báo cáo tại hội nghị giao ban từ đầu cầu trực tuyến tại Tổng cục Thuế.

Cũng theo Tổng cục Thuế, để đạt được kết quả tích cực nêu trên, bên cạnh việc ngân sách được hưởng lợi do giá dầu thô tăng cao, giúp thu ngân sách từ dầu thô đạt trên 200% so với cùng kỳ, tương ứng mức tăng thu trên 30.000 tỷ đồng thì việc các hoạt động kinh tế dần ổn định và hoạt động bình thường trở lại cũng tác động tích cực, quan trọng đến thu ngân sách.

Trong đó, một số khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ như: thu tiền sử dụng đất đạt 150% kế hoạch, thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 125%, thuế thu nhập cá nhân đạt 133%.

Về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, ngành thuế cũng thực hiện điện tử hóa tất cả các quy trình quản lý thuế. Theo đó, tiếp tục cung cấp dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đối với doanh nghiệp đạt trên 99%.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai rà soát, cắt giảm số thủ tục hành chính thuế, từ 304 thủ tục hành chính thuế xuống còn 234 thủ tục (giảm 60 thủ tục). Các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 đều được tích hợp lên Cổng dịch vụ Công quốc gia đáp ứng yêu cầu điện tử hóa, số hóa các thủ tục hành chính thuế.

Bên cạnh đó, việc ngành thuế cũng triển khai tốt, hiệu quả công tác chống thất thu, thu hồi nợ thuế, tăng thu do thanh tra, kiểm tra cũng góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

PHẤN ĐẤU VƯỢT DỰ TOÁN 15,5%

Đánh giá về những khó khăn với nhiệm vụ thu ngân sách ngành thuế cuối năm, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh, nhìn nhận trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, biến động khó lường từ cuộc chiến tranh Nga - Ukraina, tình hình lạm phát và bất ổn kinh tế ở nhiều nước trên thế giới tác động, ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta. Qua đó, tác động không thuận đến nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm.

Số thu ngân sách những tháng gần đây có xu hướng giảm mạnh. Số thu tháng 7 đạt 133.015 tỷ thì sang tháng 8 chỉ còn 105.557 tỷ đồng và đến tháng 9 chỉ còn 79.400 tỷ, giảm trên 40% so với tháng 7/2022.

Vì vậy, để số thu ngân sách năm 2022 do cơ quan thuế quản lý đạt mức tăng 15,5% so với dự toán thì trong 3 tháng cuối năm, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh, cho rằng mỗi tháng ngành thuế còn phải thu khoảng trên 85.000 tỷ đồng, cao hơn mức thực hiện của tháng 9 gần 5.500 tỷ đồng.

Điều này vẫn cần sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống thuế trong những tháng còn lại của năm 2022.

Do đó, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, trong những tháng cuối năm, Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tổ chức quyết liệt triển khai các biện pháp, giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với thương mại điện tử theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 889/CĐ-TTg.

Trong đó, tập trung xây dựng cổng thông tin tiếp nhận thông tin từ các sàn thương mại điện tử trong nước theo phương thức tự động (điện tử); xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế về thương mại điện tử; nghiên cứu giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu thương mại điện tử với các bộ, ngành,....

Hai là, về hoá đơn điện tử: tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu lớn và các công cụ khai thác, sử dụng, phân tích dữ liệu hoá đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế; chỉ đạo tổ chức chương trình hóa đơn may mắn tại 63 tỉnh, thành phố trong tháng 10; triển khai hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền...

Ba là, tập trung công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Tổng cục Thuế còn 1 Nghị định và 5 Thông tư cần tiếp tục hoàn thành. Trước đó, 9 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế hoàn thành trình ban hành 3 Nghị định; 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 1 Thông tư.

Về nội dung này, trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục bám sát, phối hợp với Bộ Tư pháp để sớm có ý kiến, kịp thời trình Chính phủ ban hành.