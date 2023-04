Thủ tướng: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 “được người, được của, được tổ chức, được lòng dân”

Ngày 27/4, tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức khánh thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Bộ, cơ quan, trong đó có Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan đã phối hợp xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Điều này tạo niềm tin về một Nhà máy nhiệt điện hiện đại, bảo đảm chất lượng, hoạt động ổn định, hiệu quả và đáp ứng yếu tố về môi trường.

Thủ tướng nhấn mạnh, dự án hoàn thành “được người, được của, được tổ chức, được lòng dân”, tạo niềm tin cho chúng ta về một Nhà máy nhiệt điện hiện đại, bảo đảm chất lượng, hoạt động ổn định, hiệu quả và đáp ứng yếu tố về môi trường, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực miền Bắc và cả nước, nhất là trong thời điểm nắng nóng cuối mùa khô từ tháng 5 đến tháng 7 trước đây thường xảy ra việc thiếu hụt cục bộ.

Thủ tướng nêu rõ, an ninh năng lượng, bảo đảm cung cấp điện là một trong những nhiệm vụ chính trị, ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Để phát triển ngành điện, nhiều Tập đoàn, Doanh nghiệp nhà nước trong đó có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Chính phủ giao làm chủ đầu tư thực hiện nhiều dự án nguồn điện.

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, ngành điện nước ta đã đạt những thành tựu vượt bậc, quy mô hệ thống điện Việt Nam đã vươn lên đứng đầu khu vực ASEAN về công suất nguồn điện, tính đến cuối năm 2022, tổng công suất đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt xấp xỉ 77.800 MW, tăng gần 1.400 MW so với năm 2021, cơ bản bảo đảm năng lượng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước với chất lượng ngày càng được cải thiện, đóng góp quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương và cả nước.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã khẳng định được sự đúng đắn, kịp thời về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh năng lượng; giao các Tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước thực hiện các dự án quan trọng...; cũng như việc xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, dự án đã trải qua nhiều giai đoạn biến động của nền kinh tế trong nước và thế giới, đặc biệt là đại dịch Covid – 19; xử lý các vi phạm đã gây ảnh hưởng đến công tác triển khai dự án. Qua báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, dự án hoàn thành mà Ngân sách Nhà nước không phải bổ sung thêm, dự kiến sẽ không vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Qua đó được nhân dân và dư luận tin tưởng, ủng hộ, đặc biệt là người dân vùng dự án.

Thủ tướng cũng đã chỉ rõ bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để áp dụng cho các dự án khác đang và sẽ triển khai của cả nước nói chung và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói riêng, trong đó nhấn mạnh: Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; luôn đổi mới tư duy, có tầm nhìn chiến lược; nhất quán, xuyên suốt, kịp thời; không chủ quan, lơ là...; chủ động ứng phó linh hoạt với những diễn biến phát sinh; thực sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; tinh thần đổi mới, sáng tạo; ý thức tự lực, tự cường.

Tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, giải quyết nhanh chóng, kịp thời; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp; nâng cao năng lực tổ chức, quản lý; công tác phối hợp; tổ chức triển khai khoa học, chuyên nghiệp.... Phải biết động viên, tin tưởng người lao động, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên trực tiếp trên công trường một niền tin tưởng vào công việc chung, vì sự nghiệp chung, sẽ luôn được tin tưởng giao nhiệm vụ và tôn vinh những cán bộ công nhân viên dám nghĩ, dám làm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kỷ luật, kỷ cương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không thoái thác, theo thẩm quyền phải quyết định; nâng cao chất lượng phối hợp công tác; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; Huy động nguồn lực, sức mạnh phát huy sức mạnh đoàn kết; có tinh thần ý chí tự lực, tự cường; lấy khó khăn, thách thức làm động lực vươn lên; huy động hiệu quả mọi nguồn lực đất nước, trong nội bộ của các Tập đoàn, của từng đơn vị; kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài; phát huy sức mạnh tổng hợp.

Nhân dịp này Thủ tướng gửi lời tri ân đến các bậc Lão thành cách mạng và Nhân dân khu vực dự án, đã di dời đến nơi ở mới, nhường phần đất của cha ông của quê hương để xây dựng nhà máy vì mục tiêu chung tay phát triển đất nước. Thủ tướng đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo, quản lý đầu tư xây dựng Dự án hiện đại, sự hợp tác chặt chẽ của Chủ đầu tư và các Nhà thầu đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại để đưa Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 về đích.

Thủ tướng tin tưởng rằng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ vận hành an toàn, ổn định, có hiệu quả Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; đồng thời tiếp tục phát huy, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khác, như Nhà máy nhiệt điện Long Phú , nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cho đất nước.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 được xây dựng trên diện tích 131,74 ha, tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, có công suất 1.200 MW - là dự án có quy mô công suất lớn tại khu vực đồng bằng Bắc bộ. Đây là công trình nguồn điện cấp bách trong Quy hoạch điện 7 và Quy hoạch điện 7 (điều chỉnh).

Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hàng năm Nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ cung cấp khoảng 7,2 tỷ kWh lên lưới điện quốc gia, với doanh thu khoảng 18.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước khoảng trên 400 tỷ đồng/năm, sử dụng trực tiếp và gián tiếp trên 400 lao động tại địa phương.

Nhà máy sử dụng công nghệ lò than phun đốt trực tiếp, tuần hoàn tự nhiên, với thông số cận tới hạn và các chỉ tiêu cao về hiệu suất, độ ổn định, an toàn, đáp ứng tốt các điều kiện phát thải theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Nhà máy được coi là thân thiện, bảo vệ môi trường do áp dụng các công nghệ giảm phát thải NOx, lọc bụi, khử SOx, xử lý nước thải hiện đại.

Đến nay, 2 tổ máy của Nhiệt điện Thái Bình 2 đã hoàn thành quá trình chạy thử nghiệm thu và đã phát điện, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia trên 1 tỷ kWh.