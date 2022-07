Thương hiệu FiveSeasons Homes gia tăng sức hút cho thị trường nghỉ dưỡng Vũng Tàu

Năm 2022, ngành du lịch Việt Nam khởi sắc với những thành tích khả quan. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, du lịch Việt Nam đã đón 413.000 lượt khách du lịch quốc tế; phục vụ 60,8 triệu khách du lịch nội địa; tổng thu ước đạt 265.000 tỷ đồng. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), dữ liệu từ Google cho thấy Việt Nam liên tục nằm trong top điểm đến dẫn đầu thế giới về mức tăng trưởng lượng tìm kiếm quốc tế về thông tin du lịch (tăng từ 50% đến 75%).

MẢNH GHÉP MỚI HOÀN THIỆN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG VŨNG TÀU

Đi cùng với sự phát triển của cả nước, nhiều địa phương cũng xác lập những thành tích nổi bật trong chiến lược phục hồi du lịch, thành phố Vũng Tàu là một trong số đó. Số liệu thống kê của Sở Du lịch địa phương cho thấy trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón gần 7 triệu lượt khách, tăng gần 177% so với cùng kỳ. Doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 2.184 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Công suất phòng cuối tuần, lễ, Tết đạt trên 80%. Khách du lịch nội địa đến với Vũng Tàu thường là các gia đình, hội nhóm, ưu tiên lựa chọn những cơ sở lưu trú đạt chuẩn và được vận hành với dịch vụ quốc tế nằm sát biển với dịch vụ khép kín, an toàn.

Mặc dù sở hữu nhiều nội lực tăng trưởng nhưng Vũng Tàu vẫn chưa có đủ các cơ sở lưu trú 4 đến 5 sao đáp ứng được nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế, việc đặt phòng cuối tuần thường không dễ dàng do các cơ sở lưu trú đã kín chỗ, nhất là trong các ngày nghỉ lễ dài hoặc mùa cao điểm du lịch.

Trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi những mảnh ghép mới để hoàn thiện bức tranh phát triển du lịch, nghỉ dưỡng của địa phương, dự án FiveSeasons Homes - Vung Tau Central Beach do Hưng Thịnh Land phát triển được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều giá trị cho du khách, nhà đầu tư và các gia đình, đặc biệt là nhóm khách hàng có xu hướng trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, tận hưởng không gian sống xanh, đi kèm các tiện tích chuẩn quốc tế.

CĂN NHÀ THỨ HAI VỚI GIÁ TRỊ VỮNG BỀN

FiveSeasons Homes - Vung Tau Central Beach là dự án khởi đầu của chuỗi thương hiệu, FiveSeasons Homes, dòng sản phẩm mở ra cơ hội sở hữu Second Home cho các gia đình Việt, nơi gắn kết con người với thiên nhiên, tái tạo năng lượng sống, cân bằng thân - tâm - trí, mang tới trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng khác biệt.

Giá trị nổi bật đầu tiên của dự án là tính thuận tiện đến từ vị trí trung tâm đắc địa trên mặt tiền đường Phan Chu Trinh, kết nối trực tiếp đường bờ biển Thuỳ Vân - đường bờ biển đẹp nhất thành phố Vũng Tàu. Từ đây, cư dân có thể thoải mái khám phá tiện ích ngoại khu, danh thắng nổi tiếng của thiên đường du lịch Vũng Tàu chỉ trong bán kính vài km.

Dự án sở hữu vị trí trung tâm đắc địa trên mặt tiền đường Phan Chu Trinh, kết nối trực tiếp đường bờ biển Thuỳ Vân.

Các giá trị về sức khỏe, giá trị kết gắn tình cảm gia đình, nâng cao chất lượng sống mà chủ đầu tư cũng như đơn vị phát triển dự án hướng tới thể hiện thông qua hệ tiện ích hoàn thiện, được bao bọc giữa không gian giao hòa biển xanh - đồi cao. Từ tầng 4 đến tầng 21 của dự án có nhiều không gian chăm sóc sức khoẻ và thư giãn tinh thần như spa, gym center, yoga ngoài trời, hồ bơi, vườn đọc sách, khu vui chơi trẻ em… Trong khi đó, khối đế thương mại rộng gần 1.500m2 hay nhà hàng ẩm thực với diện tích 700m2, khu café ngoài trời hơn 100m2 cùng hệ thống phòng hội nghị - hội thảo, với diện tích lớn giúp đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân và khách lưu trú.

Với sứ mệnh trở thành ngôi nhà thứ hai gần gũi và gắn bó, chốn nghỉ dưỡng lý tưởng của gia đình Việt, FiveSeasons Homes - Vung Tau Central Beach được tăng thêm cảm hứng với thiết kế kiến trúc nhiệt đới hiện đại dựa trên cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, thời tiết mát mẻ dễ chịu của thành phố duyên hải phía Nam. Thiết kế căn hộ thông thoáng và hệ cửa kính lớn giúp đưa ánh sáng tự nhiên và gió biển vào không gian sống, cùng với tầm nhìn hướng biển rộng mở.

FiveSeasons Homes – Vung Tau Central Beach là ngôi nhà thứ hai lý tưởng của các gia đình Việt.

Dự án có nhiều loại hình căn hộ đa dạng từ căn Studio, cho tới căn 3 phòng ngủ… mang đến nhiều cơ hội sở hữu ngôi nhà thứ hai phù hợp với từng nhu cầu, sở thích của mỗi gia đình.

Đơn vị vận hành uy tín quốc tế đồng hành cùng dự án sẽ góp phần nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng và hỗ trợ chủ sở hữu trong khai thác cho thuê, là những giá trị cộng hưởng mà dự án FiveSeasons Homes - Vung Tau Central Beach mang đến cho các gia đình và nhà đầu tư.

Hơn cả một không gian sống đa năng, mỗi căn hộ tại FiveSeasons Homes - Vung Tau Central Beach mở ra phong cách và trải nghiệm sống - nghỉ dưỡng tinh tế, đồng thời là tài sản đầu tư gia tăng giá trị khi phát triển song hành trong hệ thống FiveSeasons Homes của Hưng Thịnh Land.