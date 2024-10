Thủy điện Trị An xả lũ lần 3, cảnh báo ngập lụt một số tỉnh trong khu vực

Đây là lần thứ 3 trong năm 2024, thủy điện Trị An tiến hành xả lũ nhằm điều tiết nước qua đập tràn. Các lần trước đó là 23/9 và 12/10, tất cả đều vượt mức báo động và cảnh báo lũ trên sông La Ngà (Đồng Nai).

Trước đó, Công ty Thủy điện Trị An ra thông báo về mực nước hồ Trị An như sau: Lúc 7 giờ sáng ngày 22/10, mực nước thượng lưu hồ đạt 61,77 m, mực nước tại trạm thủy văn Biên Hòa thuộc hạ lưu sông Đồng Nai đạt 1,73 m, lượng nước qua tua bin phát điện là 800 m3/s.

Trong khi đó, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ Trị An đạt 1.120 m3/s. Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, lưu lượng nước về hồ chứa vẫn ở mức cao, dao động từ 1.100 - 1.200 m3/s và trên cơ sở mực nước tại trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều cường, dưới báo động 1, đang xuống nhanh trong các ngày tới. Để bảo đảm mực nước hồ thủy điện Trị An không vượt quá mực nước dâng bình thường 62 m, thủy điện Trị An tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa vào lúc 10 giờ ngày 23/10.

Lúc 10 giờ sáng 23/10, thủy điện Trị An đã tiến hành mở cửa xả tràn đập khiến lưu lượng nước xả qua đập tràn từ 160 - 320 m3/s, lưu lượng nước qua tua bin phát điện từ 640 - 800 m3/s và tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là từ 800 - 1.120 m3/s. Đồng thời vớ vệc xả nước qua đập tràn, đơn vị quản lý và khai thác thủy điện Trị An cũng đã phát đi thông báo các cơ quan chức năng và địa phương phối hợp thông báo cho người dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Cũng trong ngày xả lũ Trị An, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai thông báo mực nước trên sông La Ngà ở mức khá cao. Cụ thể, vào lúc 7 giờ sáng ngày 23/10, mực nước tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà ở mức 104,86m, trên báo động 1 là 0,36 m. Trong 24 giờ tới, mực nước sông La Ngà biến đổi chậm và dao động theo điều tiết của hồ chứa Đa Mi - Hàm Thuận. Đơn vị này cảnh báo sông La Ngà đoạn từ thượng lưu đến các huyện Tân Phú, Định Quán (Đồng Nai) có khả năng xảy ra lũ và các thiên tai khác đi kèm.

Trước đó, vào 10 giờ sáng 23/9/2024, thủy điện Trị An tiến hành kỳ xả lũ đầu tiên trong năm 2024 khi mực nước lên đến trên 60,5 m so với cao trình an toàn là 62 m. Việc xả lũ được thực hiện vì lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ trung bình là 2.000 m3/s, đạt cao trình 60,5 m (cao trình an toàn đập là 62 m), trên cơ sở đang có cảnh báo lũ trên thượng nguồn hồ Trị An và mực nước tại Trạm thủy văn Biên Hòa đang vượt báo động I. Đến ngày 12/10, thủy điện Trị An tiếp tục xả lũ điều tiết đợt 2 khi hạ nguồn sông Đồng Nai qua đợt triều cường. Cụ thể, lúc 10 giờ sáng 12/10, Công ty Thủy điện Trị An mở một cửa xả nước qua đập tràn với lưu lượng 160 m3/s. Lưu lượng nước qua tua bin từ 750 – 820 m3/s, nâng tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du lên 910 – 980 m3/s. Lần thứ 2 này, do mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai dâng cao và dự báo khả năng vượt mức báo động III vào ngày 18/10, nên ngày 15/10 thì thủy điện Trị An ngừng xả tràn sau 3 ngày xả lũ.

Thủy điện Trị An là hồ thủy điện lớn nhất Miền Nam, được khánh thành và đưa vào khai thác từ năm 1991 gồm 4 tổ máy với tổng công suất thiết kế 400 mW. Đây là công trình thủy điện đóng góp lớn cho điện lưới quốc gia, giúp điều tiết nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du sông Đồng Nai.