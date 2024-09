Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh Bắc Trung Bộ

Tại Thanh Hóa, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh này, đến ngày 24/9/2024, mưa lũ đã gây ra thiệt hại lớn cho các địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, có 171 nhà bị thiệt hại, trong đó Mường Lát 11 nhà; Quan Sơn 94 nhà, Quan Hoá 49 nhà; Thường Xuân 17 nhà.

Ngôi nhà của một hộ dân tại Yên Thắng, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) bị sập do mưa kéo dài gây sạt lở đất đá. Trước đó, gia đình đã di chuyển đến nơi an toàn.

Về nông nghiệp, lâm nghiệp, mưa lũ đã làm hơn 400ha lúa và hơn 900 ha hoa màu, rau màu tại Thanh Hóa bị ngập nước. Cùng với đó nhiều diện tích cây trồng lâu năm, cây trồng hàng năm bị thiệt hại...

Ngoài ra, mưa lũ đã làm 11 điểm trường tại Thanh Hóa bị ảnh hưởng. Cụ thể, Quan Sơn 3 điểm trường, Mường Lát 2 điểm trường, Quan Hoá 2 điểm trường, Lang Chánh 2 điểm, Bá Thước 1 điểm trường, Thiệu Hoá 1 điểm trường.

Mưa lũ những ngày qua khiến nhiều địa phương tại Thanh Háo ngập sâu trong biển nước

Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại 30m kênh mương tại Mường Lát bị sạt trôi hư hỏng. 5m kè sông Luồng tại bản Bo Hiềng, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn bị xói mòn vào chân bờ kè. 100m bờ sông Mã thôn Ngọc Sinh xã Lương Ngoại huyện Bá Thước bị sạt lở 2 sự cố đê điều, hiện đã xử lý xong.

Đối với giao thông tại Thanh Hóa, mưa lũ đã làm sạt lở taluy dương, taluy âm, sạt lở sa bồi mặt đường, rãnh dọc tại 183 vị trí với chiều dài 12m, khối lượng 60.009m3; 4 điểm bị ngập mặt đường, gây tắc đường…

Mưa lũ cũng đã làm 5 cột điện trung thế và 16 cột điện hạ thế tại tỉnh này bị đổ, gãy. Riêng tại huyện Quan Sơn, đổ 3 vị trí cột đôi điện Trung thế tại bản Chung Sơn, xã Sơn Thuỷ, gây mất điện toàn xã Sơn Thuỷ. Đến tối ngày 23/9/2024, có 5/11 bản tại xã này đã có điện.

Để chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở đất, đá và ngập lụt, đến hiện tại, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động sơ tán hơn 3.100 hộ dân, với trên 12.700 nhân khẩu.

Tại tỉnh Nghệ An, theo công bố của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến hôm nay, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản tại nhiều địa phương.

Tại tỉnh này, mưa lũ đã có 3 người chết, một người bị thương. Mưa lũ đã đã vùi lấp, làm sụp đổ hoàn toàn 9 căn nhà và gây thiệt hại nặng 11 nhà, hư hỏng 75 nhà.

Các lực lượng chức năng xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) và người dân giúp gia đình chị Lương Thị Hòa ở bản Mường Piệt tháo dỡ căn nhà bị sạt lở núi làm hư hỏng. Ảnh Văn Trường

Các địa phương tại Nghệ An đã tổ chức di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở 68 hộ dân, trong đó huyện Kỳ Sơn 13 hộ, huyện Con Cuông 55 hộ, di dời đồ đạc 92 hộ, sơ tán 36 hộ dân ở huyện Tương Dương do nguy cơ sạt lở đất.

Toàn tỉnh Nghệ An bị ngập nước 274 hộ dân, trong đó huyện Anh Sơn 105 hộ, Hưng Nguyên 169 hộ; 9 xóm, bản tại huyện Tương Dương và Hưng Nguyên bị cô lập, 20 hộ ảnh hưởng do sạt lở đất.

Mưa lũ những ngày qua đã làm cho hơn 530ha lúa, hơn 3.300 ha hoa màu và 1.100 ha cây trồng hàng năm tại tỉnh này bị thiệt hại… 14.803 gia cầm, 70 gia súc bị chết.

Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 21.228m3 đất đá sạt lở, làm hư hỏng, tắc nghẽn nhiều tuyến đường; 30 cầu bị hư hỏng, sạt lở.

Hệ thống thủy lợi bị thiệt hại nặng nề, với 1.121m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 8 hồ, đập tràn bị sạt lở, hư hỏng; đê Kênh Thấp, đoạn qua khối 2, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên bị lún, nứt dọc mặt, thân đê tại 03 vị trí, tổng chiều dài khoảng 250m; bờ kênh chính Bắc qua xã Nam Thành, huyện Yên Thành bị lún sụt; đê ngăn mặn xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu sạt lở 45m. Hệ thống đê bao xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên (kênh Lam Trà) bị tràn 800m, hiện đã và đang được địa phương tập trung gia cố.

Tại Hà Tĩnh, tính đến sáng ngày 24/9, mưa lũ đã gây ra một số thiệt hại tại một số địa phương ở Hà Tĩnh.

Huyện Can Lộc có 2 cột điện ở xã Quang Lộc bị gãy đỗ; xã Sơn Lộc có 1 hộ bị gió giật hỏng mái nhà; đổ 4 cột điện vào trang trại sản xuất tại Thanh Lộc; xã Mỹ Lộc gió giật mạnh làm đổ tường rào 37m, hư hỏng khoảng 1,8km hệ thống điện chiếu sáng đường, ngập lụt 1,5ha nuôi trồng thủy sản.

Huyện Vũ Quang có một số ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó đổ ngã 10ha mía tại xã Thọ Điền, đổ 40 cây bóng mát trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã: Đức Hương, Quang Thọ, Đức Liên, Đức Bồng, Hương Minh.

Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đi kiểm tra và hỗ trợ người dân thôn Hồng Lam, xã Xuân Lam nước uống và mỳ tôm trong những mưa lũ vừa qua

Huyện Nghi Xuân ngập úng gần 70ha hoa màu, khoảng 40ha diện tích nuôi trồng thủy sản; Bờ biển Xuân Hội tiếp tục sạt lở thêm 3m sâu, 80m dài. Hiện nay trời tạnh mưa, mực nước lũ trên sông La, Ngàn Phố, Ngàn Sâu đã giảm xuống dưới mức báo động 1.

Các hồ chứa lớn như hồ Ngàn Trươi dung tích mới đạt 38% so với dung tích thiết kế, hồ Kẻ Gỗ đạt 28,7% dung tích thiết kế, hồ Sông Rác đạt hơn 34%. Các hồ chứa còn lại dung tích đạt phổ biến từ 50 - 85% so với thiết kế.