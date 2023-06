Tiến độ thi công thần tốc, dự án Moonbay Residence có thể bàn giao trước dự kiến

Ông Bùi Đức Kiên - Phó giám đốc Thăng Long Co.op - Tổng thầu thi công dự án cho biết: “Chúng tôi đã huy động hàng chục trang thiết bị máy móc và nhân công làm việc 3 ca liên tục để hoàn thiện các hạng mục xây dựng theo đúng tiến độ.”

Dự án Khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông - MoonBay Residence được quy hoạch với diện tích 19.088m2, với 3 tòa 29 tầng. Theo kế hoạch của UBND Tp. Hải Phòng đề ra, dự án sẽ bàn giao căn hộ đầu tiên cho cư dân tòa The Moon vào nửa cuối năm 2024, giữa năm 2025 - tòa The Cloud, cuối năm 2026 - tòa The Star.

Phối cảnh tổng quan dự án.

Là dự án được xếp loại công trình cấp 1 - phân cấp tiệm cận với mức độ cao nhất về quy mô công suất, kết cấu thi công nên toàn bộ dự án sẽ được đánh giá, kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố giám sát, từ vật liệu xây dựng, kết cấu móng tới công tác về kỹ thuật thi công đều được đảm bảo.

Chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công luôn chú trọng công tác triển khai kỹ thuật phần móng, đảm bảo tính bền vững cho dự án. Ông Đỗ Trung Hiếu - Giám đốc dự án cho biết: “Chỉ tính riêng phần móng tòa nhà The Moon, chúng tôi đã trải qua 4 tháng thi công, nghiên cứu kỹ lưỡng từ công tác khảo sát tới thi công như khoan cọc nhồi với đường kính lớn,... cam kết tuyệt đối về chất lượng công trình”.

Trong khi nhiều công trình đang gần như “đóng băng” do gặp vướng mắc về pháp lý, chi phí xây dựng thì Khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông - MoonBay Residence luôn đảm bảo về tiến độ và dự kiến có thể bàn giao trước kế hoạch. Vừa qua, dự án được Sở Xây Dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quyết định số 2992/SXD - QLD của Sở Xây Dựng thành phố Hải Phòng ngày 20 tháng 06 năm 2023.

Hiện tại dự án đang hoàn thiện mặt bằng tầng 4 và đang triển khai thi công tầng 5 tòa The Moon.

Với tiến độ thi công chắc chắn cùng cam kết của chủ đầu tư, dự kiến sau 18 tháng, cư dân MoonBay Residence có thể nhận bàn giao những căn hộ đầu tiên. Cùng chờ đón diện mạo mới, thay đổi mỗi ngày tại Khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông - MoonBay Residence.

Để giúp khách hàng có được trải nghiệm chân thực nhất về dự án, VHA Land - Đơn vị tư vấn phát triển kinh doanh, tổ chức sự kiện “Chạm giấc mơ an cư cùng MoonBay Residence” vào Chủ nhật, ngày 2/7/2023 tại Văn phòng bán hàng 384 Lê Thánh Tông - Vạn Mỹ - Ngô Quyền - Hải Phòng. Kính mời Quý khách hàng tham dự.