Tiền dồn dập đổ vào cổ phiếu blue-chips, VN30-Index chinh phục đỉnh cao mới

Tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE hôm nay chỉ tăng nhẹ 2,6% so với phiên trước nhưng rổ VN30 tăng 10%. Giao dịch rổ blue-chips này chiếm 62% cả sàn với chỉ số VN30-Index tăng 2,01%, xác lập đỉnh cao mới kể từ đầu tháng 5/2022.

Sức mạnh của chỉ số đại diện nhóm cổ phiếu blue-chips được củng cố với sức mạnh bổ sung đến từ VHM. Chỉ trong 10 phút đầu phiên chiều nay một lượng tiền lớn đã đổ vào quét sạch dư bán tại mã này, đưa giá lên kịch trần cực nhanh. Tổng giá trị khớp lệnh VHM phiên chiều lên đến 497 tỷ đồng, cao nhất rổ VN30 và cũng là cao nhất thị trường. Tính chung cả phiên VHM thanh khoản 21,9 triệu cổ trị giá 1.369 tỷ đồng.

Biến động giá cực mạnh này đưa VHM lên vị trí vốn hóa lớn thứ 3 sàn HoSE ngay sau VIC. Như vậy nhóm cổ phiếu Vin đã có 2 vị trí trong 3 mã lớn nhất. VPL tăng 1,32% hôm nay cũng nhảy lên vị trí thứ 7. Thêm VRE tăng 4,24%, 3 mã nhóm Vin kéo VN30-Index tới gần 17 điểm trong tổng mức tăng 27,77 điểm cuối ngày.

Đối với VN-Index, sức mạnh của VIC, VHM hạn chế hơn nhưng có thêm sức mạnh của VPL. Nhóm 4 mã “họ Vin” đem về 10,3 điểm trong tổng mức tăng 18,86 điểm của chỉ số này.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng 1,7% và kết phiên tăng 2,01% không hẳn là sự thay đổi lớn. Thực tế rổ này có 15 mã tăng giá so với thời điểm chốt buổi sáng nhưng cũng có 11 mã tụt giá. Nhóm tăng vốn hóa cũng không lớn, ngoài VHM chỉ thêm FPT là đáng kể. Cổ phiếu này tăng thêm 1,02% so với phiên sáng, nhưng cũng chỉ là đảo chiều thành công, chốt tăng 0,85% so với tham chiếu. Một mã khác rất ấn tượng là BVH, chốt phiên sáng đang giảm 0,41% nhưng vài phút đầu phiên chiều tăng sốc không kém VHM. Cổ phiếu này đóng cửa tăng tổng cộng 3,01% tương đương riêng chiều nay tăng 3,43%. Tiếc rằng vốn hóa của BVH quá nhỏ, chỉ đứng thứ 33 trong chỉ số VN-Index.

Sức mạnh của rổ blue-chips hôm nay phần lớn đến từ các mã tầm trung. Trong Top 10 vốn hóa chỉ có TCB tăng 4,92%, CTG tăng 1,02% và MBB tăng 1,02%. BID, HPG tham chiếu trong khi VCB quá yếu tăng 0,18%. Ngược lại nhóm VRE, BVH, GVR, MWG, HDB, STB, MSN, VIB đều tăng trên 1%. Điểm tích cực là vốn hóa của nhóm trung bình này lại khá lớn trong VN30-Index. Chẳng hạn MWG chỉ đem về 0,3 điểm cho VN-Index nhưng lại kéo tới hơn 1,6 điểm cho VN30-Index. Đây là động lực giúp VN3-Index tăng vượt trội.

Nhóm cổ phiếu Vin đang dẫn dắt điểm số.

Mặc dù động lực chính của chỉ số đến từ các trụ nhưng thị trường chiều nay cũng vẫn có dòng tiền đẩy giá khá tốt. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 181 mã tăng/133 mã giảm, không khác biệt nhiều so với phiên sáng (170 mã tăng/116 mã giảm) nhưng số cổ phiếu tăng từ 1% trở lên là 106 mã (phiên sáng 96 mã). Chỉ số Midcap chốt phiên tăng 1,14% (phiên sáng tăng 0,90%) nhưng Smallcap kém đi khi tăng 0,72% (chốt phiên sáng tăng 0,75%). VIX, BAF, GEX, VSC, EIB, VND, DXG… tăng cực tốt với thanh khoản hàng trăm tỷ đồng mỗi mã.

Phía giảm chiều nay dù có nhiều cổ phiếu hơn so với buổi sáng nhưng giao dịch vẫn chủ đạo ở NVL. Cổ phiếu này đã co hẹp biên độ lại một chút, chỉ còn giảm 1,66% so với mức -2,07% buổi sáng. Ngoài ra VTP bất ngờ xuất hiện áp lực bán tăng mạnh, đẩy giá giảm 1,63% dù chốt phiên sáng mới là -0,86%. Thanh khoản của VTP cũng khá lớn với gần 113 tỷ đồng. BCG giảm 3,51%, VGC giảm 1,54%, PC1 giảm 1,78%, DC4 giảm 3,03% là các mã khác có thanh khoản khá cao.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục xả mạnh VHM, bán ròng thêm khoảng 233,5 tỷ đồng nữa, nâng tổng giá trị bán ròng cả ngày lên 569,4 tỷ đồng. FPT cũng bị xả ròng tăng 88 tỷ nữa. Tuy nhiên tổng thể vị thế ròng của khối ngoại buổi chiều chỉ là -84,4 tỷ đồng do có mua ròng nhiều ở các cổ phiếu khác. Các mã được mua tốt là VIX, MWG, MBB, VIC, BAF, CTG, DXG.