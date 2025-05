Vàng tăng giá, “cá mập” SPDR quay lại mua ròng

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (19/5) tại thị trường Mỹ do nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng sau khi Mỹ bị hạ điểm tín nhiệm. Tuy nhiên, thị trường kim loại quý có dấu hiệu suy yếu trong phiên sáng nay (20/5) tại thị trường châu Á, khi nhà đầu tư chờ những thông tin kinh tế và địa chính trị tiếp theo.

Tại thời điểm 9h10 sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 12,3 USD/oz so với đóng cửa phiên New York, tương đương giảm gần 0,4%, giao dịch ở mức 3.218 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 101,3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.750 đồng (mua vào) và 26.140 đồng (bán ra).

Phiên Mỹ đêm qua, giá vàng giao ngay chốt ở mức 3.230,3 USD/oz, tăng 43,1 USD/oz, tương đương tăng gần 1,4%, so với mức đóng cửa tuần trước.

Nhu cầu tìm kiếm “hầm trú ẩn” tăng lên và đồng USD xuống giá sau khi tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s hạ một bậc tín nhiệm điểm quốc gia của Mỹ. Những diễn biến này thúc đẩy giá vàng, một tài sản an toàn truyền thống và được định giá bằng USD.

Định hạng tín nhiệm mới mà Moody’s dành cho Washington là Aa1, cao thứ hai trên thang đánh giá của tổ chức này, đồng thời tương đương với đánh giá của hai tổ chức lớn khác là Fitch Ratings và Standard & Poor’s. Thâm hụt ngân sách và tiền trả lãi nợ công ngày càng lớn là cơ sở cho động thái này - theo tuyên bố của Moody’s.

“Trong vài tháng tới, tôi cho rằng vàng sẽ là một sự đặt cược tốt, xét tới việc Mỹ bị hạ điểm tín nhiệm. Quan điểm của tôi vẫn là nên mua và giữ vàng”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đóng cửa phiên đầu tuần ở mức 100,43 điểm, giảm khoảng 0,5% từ mức gần 101 điểm của phiên trước.

Sau khi bán ròng khoảng 20 tấn vàng trong tuần trước, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã quay lại mua ròng trong phiên ngày thứ Hai. Phiên này, quỹ mua ròng khoảng 2,4 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức hơn 921 tấn - theo dữ liệu từ website của quỹ.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn:Trading Economics.

Ngoài tin Mỹ bị hạ điểm tín nhiệm, thị trường tài chính còn lo lắng vấn đề thuế quan. Trong một phát biểu ngày thứ Hai, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo rằng ông Trump có thể áp thuế quan đối ứng đúng như mức đã công bố vào tháng 4 nếu các đối tác thương mại không thể hiện “thiện chí” trong đàm phán.

Chưa kể, cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu thất bại. Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này Majid Takht-Ravanchi ngày thứ Hai nói rằng đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington sẽ chẳng đi đến đâu nếu phía Washington nhất quyết đòi Tehran chấm dứt hoạt động làm giàu uranium.

Tuy nhiên, những tín hiệu khả quan về đàm phán hòa bình cho Ukraine có thể làm suy yếu nhu cầu phòng ngừa rủi ro. Trong một cuộc điện đàm với ông Trump ngày thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow sẵn sàng đàm phán với Ukraine về ngừng bắn và một thỏa thuận hòa bình trong tương lai.

Năm nay, giá vàng đã lập hàng chục kỷ lục mới và đã tăng khoảng 23% từ đầu năm do chính sách thuế quan của Mỹ gây biến động mạnh trên thị trường tài chính. Gần đây, giá vàng giằng co trong vùng 3.100-3.200 USD/oz khi chiến tranh thương mại bớt căng thẳng nhờ hòa hoãn giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, do tính chất khó lường của chính sách thuế quan mà chính quyền ông Trump theo đuổi, việc giá vàng duy trì trên ngưỡng 3.000 USD/oz phản ánh nhu cầu phòng ngừa rủi ro còn lớn - theo giới phân tích.

Ngân hàng Goldman Sachs giữ nguyên dự báo giá vàng đạt 3.700 USD/oz vào cuối năm nay và 4.000 USD/oz vào giữa năm 2026. Cơ sở của dự báo này là nhận định cho rằng các nhà đầu tư trong khu vực tư nhân mới phân bổ một tỷ lệ vốn rất khiêm tốn vào vàng.