Tiếp đà trượt dốc của năm 2023, Hóa Chất Đức Giang đặt mục tiêu lãi giảm trong năm 2024

Công ty CP Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang (DGC) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2024 với kế hoạch kinh doanh tiếp tục đi lùi so với năm 2023. Theo đó, năm 2024, ông lớn ngành hóa chất đặt mục tiêu doanh thu 10.200 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện 2023, lãi sau thuế 3.100 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% kế hoạch cổ tức là 30%.

Trong cơ cấu doanh thu, phốt pho vàng dự kiến vẫn là sản phẩm mang lại nguồn thu chính cho DGC, mục tiêu sản lượng 43 ngàn tấn, kế hoạch mang về hơn 4.128 tỷ đồng. Axit photphoric thực phẩm 85% và Axit trích lý (WPA 50%) dự kiến mang về lần lượt gần 2.000 tỷ đồng và hơn 1.000 tỷ đồng. Phân DAP mang lại 560 tỷ đồng và phân MAP mang lại 520 tỷ đồng, Supe lân các loại mang lại 450 tỷ đồng...

Trong năm 2024, DGC dự kiến trình thông qua kế hoạch xây dựng một số dự án, là Tổ hợp Xút Chất dẻo tại Nghi Sơn (Giai đoạn 1), vốn đầu tư 500 tỷ đồng; Tiếp tục nghiên cứu dự án Alumin, khảo sát để có giấy phép đầu tư; Mở rộng, nâng cấp trữ lượng tại Khai trường 25, vốn đầu tư 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, DGC dự tính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sáp nhập Phốt pho 6 vào Công ty TNHH Hóa chất Đức Giang Lào Cai (công ty con của DGC). Đồng thời, nghiên cứu sáp nhập CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT) vào DGC.

PAT được DGC sở hữu thông qua Đức Giang Lào Cai. Theo đó, Hóa chất Đức Giang đang năm năm 51% vốn của PAT thông qua Hóa chất Đức Giang - Lào Cai. Ngoài ra, ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch công ty cùng con trai Đào Hữu Duy Anh – Tổng Giám đốc công ty sở hữu 16,7% vốn PAT.

PAT mới lên sàn vào tháng 6/2022. Về tình hình kinh doanh, năm 2023, PAT mang về gần 286 tỷ đồng lợi nhuận, chưa bằng 1/3 so với năm đột biến 2022 (963 tỷ đồng), nhưng là năm có lợi nhuận cao thứ 2 kể từ khi thành lập vào 2014.

Trước đó năm 2023, Hóa Chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần 9.748 tỷ đồng giảm 32,5% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế 3.241 tỷ đồng giảm 46,3%.

Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán chênh lệch giảm 10% so với báo cáo tài chính tự lập. Theo lý giải của ban lãnh đạo doanh nghiệp, do doanh thu giảm mạnh chủ yếu do thị trường trong nước và thế giới giá bản giảm. Tổng các thi phí hoạt động tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 giảm 18%. Do mức giảm doanh thu lớn hơn dẫn đến lợi nhuận giảm mạnh.

Chứng khoán Vietcap (VCSC) dự báo nhu cầu photpho vàng toàn cầu sẽ tăng trưởng ở mức một chữ số trong trung hạn, được dẫn dắt bởi nhu cầu pin EV và nhu cầu chip từ trí tuệ nhân tạo. Trong đó, DGC sẽ hưởng lợi và tiếp tục giành thị phần trên thị trường hóa chất photpho công nghiệp (IPC) trong trung hạn khi Trung Quốc không còn xuất khẩu photpho vàng.

Hiệp hội ngành Quốc tế về Thiết bị và Vật liệu Bán dẫn (SEMI) dự báo doanh số bán dẫn toàn cầu sẽ tăng 12% so với cùng kỳ vào năm 2024. Ngoài ra, lượng hàng tồn kho của các nhà sản xuất chip đang ổn định cũng củng cố cho hoạt động sản xuất chip và do đó nhu cầu hóa chất phốt pho công nghiệp tăng trong tương lai

Trong lĩnh vực bán dẫn, DGC đã thiết lập sự hiện diện thống trị ở Đông Á (trừ Trung Quốc) trên thị trường photpho vàng và đang nhanh chóng xâm nhập vào thị trường Mỹ. Độ tinh khiết photpho vàng hàng đầu của công ty vượt qua tất cả các đối thủ cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu toàn cầu. Theo Vietcap, DGC dự kiến hưởng lợi từ việc tăng cường sản xuất chip của Hoa Kỳ và các đồng minh, không phụ thuộc vào vị trí của các nhà máy.