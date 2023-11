Giá tăng mạnh, DGC chốt danh sách chi 1.140 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2023 bằng tiền

Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Theo đó, DGC thông báo ngày 20/12 tới đây sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 30%. Như vậy, Với 379,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DGC cần chi hơn 1.139 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán là ngày 18/1/2024.

Về tình hình kinh doanh, DGC vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt hơn 2.463 tỷ đồng, giảm hơn 33% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm chậm hơn với tỷ lệ 21% khiến biến lãi gộp bị co lại đáng kể từ mức 44,5% cùng kỳ xuống 38%. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 840 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái.



Kết quả, Hoá chất Đức Giang lãi sau thuế quý 3/2023 đạt 803 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất lũy kế 9 tháng năm 2023 là 2.505 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ (4.917 tỷ đồng).

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) cho biết lợi nhuận của DGC phục hồi đáng kể từ quý 4/2023 và VCSC có khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu này mặc dù đã giảm giá mục tiêu thêm 2% xuống còn 108.000 đồng/cổ phiếu.

VCSC giảm dự báo EBITDA cốt lõi năm 2023/24/25 xuống 12%/12%/10% chủ yếu do giả định giá bán thấp hơn của VCSC. Tuy nhiên, điều này được bù đắp bằng việc VCSC tăng EV/EBITDA mục tiêu từ 6,0 lần lên 6,5 lần.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 972 tỷ đồng trong quý 4/2023 so với 802 tỷ đồng trong quý 3/2023 nhờ nhà máy photpho mới của DGC và giá axit photphoric trích ly (WPA) tăng. VCSC dự báo lợi nhuận đạt trung bình 1,15 nghìn tỷ đồng mỗi quý trong năm 2024. Điều này do VCSC dự báo giá hóa chất photpho công nghiệp (IPC) sẽ tăng do nhu cầu bán dẫn phục hồi và mùa khô bắt đầu ở Trung Quốc, dẫn đến chi phí điện cao hơn.

Đáng chú ý, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 của VCSC tương ứng 83% con số của năm 2022. Mặc dù giả định giá bán trung bình năm 2024 của VCSC thấp hơn 30% nhưng được bù đắp một phần nhờ sản lượng bán cao hơn 19% và tiết kiệm thêm ~800 tỷ đồng chi phí quặng apatit.

Ngoài ra, VCSC đang tăng tỷ lệ EV/EBITDA mục tiêu vì VCSC cho rằng DGC xứng đáng hệ số định giá cao hơn trong giai đoạn tăng trưởng lợi nhuận sắp tới. Định giá của DGC có vẻ hấp dẫn với P/E cốt lõi năm 2024 là 7,0 lần (dựa trên dự báo của VCSC) so với mức P/E trượt trung bình 5 năm của DGC là 8,7 lần.

VCSC cho biết rủi ro đối với quan điểm tích cực của VCSC là chênh lệch giá thị trường giảm mạnh hơn dự kiến, dự án xút-clo bị trì hoãn và những thay đổi bất lợi trong chính sách xuất khẩu photpho.

Kết phiên 21/11, DGC tăng 1,71% lên 94.900 đồng/cp và tăng 87,55% trong 6 tháng qua.