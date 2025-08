Tiếp tục phát triển công nghiệp an ninh mạng vững mạnh

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Ngày An ninh mạng Việt Nam và các sự kiện hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề "Dấu ấn và định hướng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, chủ trì Ngày An ninh mạng Việt Nam.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự phối hợp, đồng hành, ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân trong công tác bảo vệ an toàn thông tin.

Để tăng cường bảo vệ an ninh mạng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết sẽ tiếp tục tham mưu Đảng, Nhà nước hoàn thiện quan điểm, chủ trương, biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh mạng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… Nâng cao năng lực, tiềm lực an ninh mạng, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với mọi nguy cơ, thách thức từ không gian mạng.

Tập trung xây dựng, phát triển mạng lưới trung tâm phân tích cảnh báo sớm; xây dựng, triển khai các phương án ứng phó trong toàn hệ thống chính trị. Thúc đẩy phát triển nhân lực an ninh mạng, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh mạng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát triển công nghiệp an ninh mạng vững mạnh.

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia, ngày 20/9/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1013/QĐ-TTg lấy ngày 6/8 là Ngày An ninh mạng Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu bấm nút ra mắt Hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia.

Ngày An ninh mạng Việt Nam được tổ chức lần thứ nhất để lại ấn tượng mạnh mẽ khi cùng nhìn lại những dấu ấn chiến lược trong công tác bảo đảm an ninh mạng.

Một là thống nhất quản lý nhà nước về an ninh mạng trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng và bảo đảm an ninh mạng; thiết lập cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương tới địa phương.

Hai là tiên phong thực hiện chủ trương thể chế là điều kiện tiên quyết, hoàn thiện thể chế phải đi trước một bước, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa Luật An ninh mạng sửa đổi, bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2025.

Ba là khẳng định dấu ấn hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng và uy tín, vai trò của Việt Nam trong kết nối giải quyết các thách thức an ninh mạng với Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào tháng 10/2025.

Bốn là từng bước hình thành thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, phát huy hiệu quả hoạt động hợp tác công tư thông qua hoạt động của các Hiệp hội, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia bảo vệ an ninh mạng; thành lập Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia; quy tụ những KOL uy tín, có ảnh hưởng xã hội tích cực để thúc đẩy dư luận, đấu tranh chống thông tin sai lệch, lan truyền kỹ năng an toàn số và triển khai các dự án cộng đồng, tiến tới thành lập liên minh những người ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL, KOC).

Năm là thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng và kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng cùng hướng tới sứ mệnh bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và bảo đảm an ninh con người trong kỷ nguyên mới.

Tại sự kiện, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, khẳng định: “Từ thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm mạng và bảo vệ an ninh không gian mạng thời gian qua, chúng ta càng thêm quyết tâm, thêm niềm tin để nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng".