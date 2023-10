Tiêu thụ thép xây dựng tăng cao trong tháng 9

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 9/2023, sản lượng bán hàng thép xây dựng đạt hơn 958.500 tấn, tăng 9% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là lần đầu tiên, bán hàng thép xây dựng tăng trưởng dương trong năm nay và đạt mức cao nhất 9 tháng qua.

Nhu cầu thị trường cải thiện cũng được phản ánh trong tình hình kinh doanh của các công ty. Doanh nghiệp đầu ngành Hòa Phát ghi nhận sản lượng bán hàng cao nhất từ đầu năm. Cụ thể, bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC), phôi thép đạt 596.000 tấn, tăng 7% so với tháng trước. Riêng thép xây dựng đóng góp 352.000 tấn, cao nhất kể từ đầu năm và tăng 15% so với tháng 8.

Tương tự, toàn hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam (Vnsteel) cũng đạt sản lượng bán hàng cao nhất từ đầu năm trong tháng 9/2023. Trên 268.000 tấn thép của hệ thống này đã được tiêu thụ, tăng 8% so với tháng trước và tăng 9% so cùng kỳ năm trước.

Theo nhận định của các nhà bán lẻ, giá thép đứng yên cũng là một yếu tố hỗ trợ cho nhu cầu tiêu thụ. Sau 18 lần giảm liên tiếp từ tháng 4, giá thép đã có hơn một tháng bất động kể từ đầu tháng 9. Thép CB240 được Hòa Phát niêm yết tại thị trường miền Bắc với giá 13,43 triệu đồng một tấn. Thép D10 CB300 là 13,74 triệu đồng một tấn.

VSA cũng cho rằng sản lượng bán hàng thép xây dựng tăng, một phần nhờ các dự án giao thông như cao tốc Bắc - Nam, các dự án sân bay mới được triển khai, đẩy nhanh tiến độ và một số dự án khác.

Tuy nhiên VSA đánh giá, nhu cầu thị trường với các mặt hàng thép nhìn chung vẫn yếu, chưa được cải thiện nhiều. Dữ liệu VSA từ các đơn vị thành viên và ước số liệu tổng hợp các nhà sản xuất thép ngoài hiệp hội cho thấy tháng 9/2023, sản lượng thép xây dựng sản xuất đạt 876.043 tấn, giảm lần lượt so với tháng trước là 6% và giảm 20% so với tháng 9/2022. Bán hàng đạt 958.560 tấn, tăng 9% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Về sản xuất thép thô, tháng 9/2023 đạt 1.656.440 tấn, giảm 6,2% so với tháng trước, nhưng tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tiêu thụ thép thô đạt 1.721.946 tấn, tăng 11% so với tháng trước, và tăng 17% so với tháng 9/2023. Trong đó, xuất khẩu thép thô là 160.946 tấn, tăng 11% so với tháng 8/23 và tăng khá cao so với cùng thời điểm tháng 9/2022.

Tính chung 9 tháng năm 2023, sản xuất thép xây dựng đạt 7,722 triệu tấn, giảm 21,6% so với cùng kỳ 2022; bán hàng đạt 7,738 triệu tấn, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu đạt 344.676 tấn, giảm 12,9% so với cùng kì năm 2022.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSC) dự báo giá thép có thể tiếp tục duy trì ở mức nền thấp đến cuối năm. Tuy nhiên, giá bán khó có thể giảm sâu hơn nữa do hàng tồn kho thép của Trung Quốc và các doanh nghiệp Việt Nam đã tiệm cận với mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020.

Còn theo báo cáo của nhóm chuyên gia của ngân hàng BIDV, dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 có thể đạt 5 - 5,2% (kịch bản cơ sở) hoặc 5,3 - 5,5% (kịch bản tích cực) nhờ tiêu dùng tăng trưởng vững chắc, đầu tư công tiếp tục được mở rộng, đầu tư tư nhân, các lĩnh vực gặp khó khăn như xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, thị trường bất động sản… sẽ tiếp tục cải thiện. Triển vọng thị trường thép trong nước quý 4/2023 sẽ tốt hơn so với các quý trước đó.

Mặc dù chưa có sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, diễn biến thị trường thép nội địa đang dần cho thấy những tín hiệu khả quan hơn. KBSC kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ thép trong nước có thể bắt đầu duy trì tích cực kể từ đầu năm 2024.