TP.HCM: Kiều hối tiếp tục tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2023

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đối mặt với sự suy giảm kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, song lượng kiều hối chuyển về TP.HCM tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2023.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP.HCM, tính đến cuối tháng 6/2023, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 4,33 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 65,6% so với cả năm 2022. Trong đó, riêng quý 2/2023 lượng kiều hối chuyển về đạt 2,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với quý 1/2023.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP.HCM, sở dĩ TP.HCM thu hút được lượng kiều hối đổ về lớn vì thành phố luôn tạo thuận lợi cho kiều bào chuyển tiền về nước, cải thiện thủ tục thu hút kiều hối thông thoáng hơn, triển khai thêm các phương thức thanh toán bằng công nghệ, thực hiện các giao dịch chi trả...

Đánh giá kết quả trên là rất tích cực và cần được phát huy trong thời gian tới, nhất là trong những tháng cuối năm 2023, đại diện Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP.HCM cũng đề xuất các giải pháp cụ thể mà Thành phố cần phải triển khai.

Trong đó, cần tiếp tục khai thác và phát triển tốt các yếu tố thúc đẩy kiều hối; trong đó khai thác và phát triển tốt thị trường lao động - khu vực có nguồn kiều hối tăng trưởng tốt những năm gần đây

Thực tế cho thấy, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á và châu Phi tăng trưởng cao so với cùng kỳ và so với quý 1/2023. Trong đó, châu Á là khu vực kiều hối chuyển về chiếm tỷ trọng cao nhất, lên tới 47% tổng lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn thành phố, tăng 14,4% so với quý trước, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kiều hối của quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế được phép cung ứng dịch vụ nhận và chi trả kiều hối tiếp tục mở rộng và phát triển dịch vụ theo hướng đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng dịch vụ tốt, phương thức chi trả tiện ích, tiện lợi, nhanh chóng và kịp thời đáp ứng yêu cầu nhận và chi trả kiều hối, cũng như nhu cầu của người nhận kiều hối trong nước. Thực hiện tốt hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy kiều hối tăng trưởng.

Công tác thông tin truyền thông cũng được đề xuất phải đẩy mạnh. Phối hợp với các sở ngành, cơ quan có liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan ngoại giao, trung tâm xúc tiến thương mại tiếp tục làm tốt công tác thông tin truyền thông về sự phát triển của kinh tế đất nước; về cơ chế chính sách tiền tệ hoạt động ngân hàng và chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội; về môi trường đầu tư và cải cách hành chính; cùng các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ hỗ trợ khác để kiều bào, doanh nhân, người lao động ở nước ngoài nắm rõ và hiểu rõ chính sách.

Qua đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước và hướng về tổ quốc của kiều bào, chuyên gia và người lao động ở nước ngoài. Đây sẽ là nguồn động lực to lớn tác động không chỉ đến việc thu hút nguồn kiều hối mà còn là các nguồn lực to lớn khác về đầu tư; về nguồn nhân lực, với những đóng góp về kiến thức, kinh nghiệm, học tập và chuyển giao khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch, dịch vụ, tạo dư địa cho tăng trưởng nguồn kiều hối về thành phố nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn tới.

Về phía các Tổ chức cung ứng dịch vụ chi trả kiều hối (các tở chức tín dụng và tổ chức kinh tế) cũng cần tiếp tục làm tốt công tác truyền thông về sản phẩm dịch vụ nhận và chi trả kiều hối, đặc biệt là tiện ích dịch vụ và các lợi ích liên quan; công khai minh bạch về phí, hiệu quả dịch vụ; phương thức chi trả. Bảo đảm thông tin dễ tìm, dễ kiếm qua các trang web của tổ chức tín dụng cũng như qua đối tác... Từ đó, kiều bào, chuyên gia và người lao động ở nước ngoài thuận lợi trong việc chuyển kiều hối về nước.