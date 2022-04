Bất động sản nghỉ dưỡng đón dòng kiều hối tỉ USD đổ về Việt Nam

Nguồn tiền kiều hối “chảy” về Việt Nam năm 2021 ở mức kỷ lục, bên cạnh hỗ trợ người thân, đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đang là chỗ “trú ẩn” an toàn cho nguồn tiền tỉ USD sinh lời đều đặn, lâu dài đồng thời là chỗ nghỉ ngơi, hưởng thụ trong tương lai được giới Việt kiều giàu có lựa chọn.

LẬP KỈ LỤC HƠN 18 TỈ USD

Dòng tiền kiều hối đổ về Việt Nam trong năm 2021 được Ngân hàng Thế giới và Tổ chức hợp tác quốc tế về người di cư KNOMAD thống kê đạt đỉnh 18,1 tỷ USD - đây là con số kiều hối nhiều nhất từ trước tới nay. Với con số này, Việt Nam đứng thứ 8 trên thế giới và thứ 3 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về lượng kiều hối chảy về nước năm qua.



Đại diện nhiều ngân hàng cho biết, bất chấp tình hình dịch bệnh, trong 2 năm gần đây, mức tăng trưởng kiều hối bình quân đều đặn 30 – 50% so với năm trước đó. Không những vậy, giá trị các khoản tiền cũng tăng thêm từ 10-20%, do thu nhập của người Việt tại các thị trường truyền thống như Mỹ, Úc, Canada…ngày càng cao hơn.

Lý giải nguồn tiền tăng đột biến trong năm vừa qua, nhiều chuyên gia cho rằng do lo ngại tình hình dịch Covid bất ổn tại nhiều nước châu Âu, châu Mỹ nên kiều bào ở nước ngoài có tâm lý lo ngại bất trắc xảy ra nên việc chuyển tiền về nước được coi là một cách lưu trữ tiền an toàn. Các chuyên gia nhận định dòng chảy này tăng cao một phần cũng là do người Việt làm việc ở nước ngoài tin vào sự ổn định của nền kinh tế và nhìn thấy những cơ hội đầu tư tốt hơn ở thị trường trong nước. Lợi thế lớn nhất của kiều hối hiện nay là không tiềm ẩn rủi ro như vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI.

Thêm nữa, chính sách mở đường, tạo điều kiện để khơi thông cho dòng tiền của các ngân hàng như đẩy mạnh đầu tư mạnh vào công nghệ, kết nối với đối tác nước ngoài giúp chuyển tiền nhanh hơn, phí thấp hơn và không giới hạn mức tối thiểu cũng tạo điều kiện cho kiều bào gửi kiều hối về nước.

Ngoài mục đích hỗ trợ người thân, chủ yếu từ người Việt tại các thị trường ngoại hối truyền thống như Mỹ, Úc và Canada... cùng với kiều hối chuyển về để phát triển kinh tế gia đình từ lực lượng lao động xuất khẩu, một lượng lớn kiều hối được chuyển về nhằm đầu tư của những người có nhu cầu về Việt Nam sinh sống khi về già cũng ngày càng phát triển.

TIỀN ĐANG ÂM THẦM CHẢY VÀO BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG MẶT TIỀN

Nhiều chuyên gia chỉ rõ, nguồn kiều hối dồi dào này được cho sẽ là một nguồn lực quan trọng giúp hồi phục sức mua trên thị trường bất động sản và có khoảng 30% lượng kiều hối đổ vào kênh bất động sản tại Việt Nam.

Thêm nữa, chính sách cho phép người nước ngoài sở hữu và mua nhà tại Việt Nam đã kích thích mạnh dòng tiền từ Việt kiểu chảy vào bất động sản. Hiện giá nhà ở tiềm năng tại Việt Nam vẫn rất rẻ so với thị trường nhà đất ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, Úc… Với mức thu nhập của người Việt tại nước ngoài ngày càng cao, sau nhiều năm xa quê làm ăn, tích luỹ vẫn có xu hướng về lại đây để nghỉ dưỡng, hưởng thụ, vui chơi.

Theo đó, những dự án có pháp lý hoàn chỉnh, nằm ở khu vực có kết nối giao thông thuận tiện, đáp ứng khả năng khai thác vận hành từ xa được nhiều nhà đầu tư Việt ưa thích. Đặc biệt, những sản phẩm đầu tư đắt giá như biệt thự biển, biệt thự sân golf nghỉ dưỡng tại Việt Nam vẫn đang ở mức giá tương đối rẻ so với tại các nước mà họ đang sinh sống.

Nằm cạnh bãi biển An Bàng một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, với bãi cát trắng mịn, sóng biển quanh năm yên bình; sở hữu tầm nhìn đặc quyền đắt giá thu trọn toàn bộ khung cảnh đại dương trong xanh trong tầm mắt, dự án Shantira Beach Resort & Spa với 69 căn biệt thự đơn lập và gần 800 căn hộ biển (Đường ven biển Lạc Long Quân, Quảng Nam) nằm trên con đường kết nối Đà Nẵng - Quảng Nam đang được nhiều nhà đầu tư âm thầm săn lùng.

Dự án ở ngay vị trí “tâm điểm vàng” hội tụ 5 kỳ quan, di sản tầm cỡ thế giới với Thánh Địa Mỹ Sơn - Phố Cổ Hội An - Biển An Bàng - Ngũ Hành Sơn - Cố Đô Huế hoà cùng cung đường di sản đặc sắc, các địa danh thám hiểm lừng danh bậc nhất thế giới tại miền Trung trải suốt từ Thanh Hoá - Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng - Hội An. Shantira Beach Resort & Spa kỳ vọng sẽ là điểm đến lưu trú, nghỉ dưỡng của hàng triệu du khách quốc tế, đem lại tiềm năng sinh lời ổn định.

69 căn dinh thự biển thuộc dự án Shantira Beach Resort & Spa.

Đặc biệt, Shantira Beach Resort & Spa còn ở tâm điểm kết nối toàn cầu khi cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 20 phút chạy xe, trên cung đường di chuyển tới sân bay Chu Lai - mở ra khả năng kết nối trong nước lẫn quốc tế hay tới những điểm đến du lịch linh hoạt, dễ dàng.

Sở hữu những lợi thế độc tôn từ vị trí lại thừa hưởng vẻ đẹp tuyệt sắc từ thiên nhiên, Shantira Beach Resort & Spa rực rỡ như viên ngọc xanh giữa thiên đường nghỉ dưỡng trù phú, không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng hưởng thụ xứng tầm mà còn là “miếng bánh ngọt” đầu tư hoàn hảo đáp ứng đc những kỳ vọng của giới Việt kiều.