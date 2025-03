TP.HCM phê duyệt dự án lấn biển Cần Giờ hơn 64.400 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạng mục lấn biển thuộc dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

Dự án lấn biển Cần Giờ có quy mô 1.357 ha, gồm khu vực san nền rộng khoảng 907 ha và hồ chứa rộng 450 ha, tổng mức đầu tư hơn 64.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 51.500 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ, thời gian thực hiện đến năm 2031 với các phần thiết kế san nền, kè hồ, kè biển.

Theo đó, Ủy ban nhân dân TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác về nội dung và các số liệu trong hồ sơ trình thẩm định, tiếp thu ý kiến của các sở ngành có liên quan để thực hiện đầy đủ thủ tục. Thành phố cũng yêu cầu thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố lưu ý cần khảo sát xây dựng (địa chất, địa hình, thủy văn) đúng quy định để phục vụ triển khai thiết kế chi tiết đảm bảo giải pháp thiết kế hợp lý nhất, tiết kiệm, tránh lãng phí và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, lựa chọn phương án thiết kế phù hợp đảm bảo kết cấu an toàn về mặt kỹ thuật, tiết kiệm, hiệu quả về mặt kinh tế; kết nối đồng bộ với các công trình, dự án có liên quan; xây dựng các phương án tổ chức thi công, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, bảo vệ môi trường,...

Đầu năm nay, Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành Quyết định 340 phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (4 phân khu A, B, C và D-E).

Theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Dự án có diện tích lập quy hoạch khoảng 2.870 ha, gồm 4 phân khu A, B, C và D-E, quy mô tổng dân số gần 230.000 người, có khả năng đón 8 - 9 triệu lượt du khách mỗi năm.

Trong văn bản đề xuất trước đó, Tập đoàn Vingroup cũng đã kiến nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM cho phép Tập đoàn được nghiên cứu, khảo sát đề xuất phương án đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối giữa trung tâm Thành phố với huyện Cần Giờ bằng chi phí của mình.

Theo quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính phê duyệt, huyện Cần Giờ sẽ trở thành đô thị sinh thái, bảo tồn khu dự trữ sinh quyển, tập trung phát triển kinh tế biển, đặc biệt là cảng trung chuyển và khu thương mại tự do; vận tải logistics, du lịch, đô thị sinh thái biển và năng lượng tái tạo.

Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh dự án khu đô thị du lịch lấn biển, TP.HCM còn có dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỷ USD.