TP.HCM sẽ kiểm tra đột xuất bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn.

Theo đó, TP.HCM lập 5 đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, khảo sát công tác cải cách hành chính ở các đơn vị; trao đổi và đề xuất cách khắc phục, nâng cao các chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index); Chuyển đổi số (DTI); Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Cùng với đó kiểm tra, khảo sát việc áp dụng các mô hình, giải pháp, sáng kiến trong công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Thời gian thực hiện từ tháng 5 đến hết tháng 6/2024 và đột xuất theo yêu cầu công tác.

Đoàn sẽ thực hiện kiểm tra, khảo sát cải cách hành chính liên quan nhiều nội dung. Trong đó, gồm có công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số…

Đồng thời, kiểm tra đột xuất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng, ban chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương; các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành (bao gồm các đơn vị đang trú đóng tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức), UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức và UBND phường, xã, thị trấn.

Theo UBND TP.HCM, mục đích để đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đồng thời, kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có đổi mới trong công tác cải cách hành chính mang lại hiệu quả quản lý nhà nước; khắc phục các tồn tại, hạn chế đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.

Song song đó, phát hiện những mô hình, gương điển hình, sáng tạo để nhân rộng và làm cơ sở thẩm định, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 đối với các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ TP.HCM cho biết theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ năm 2023, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của thành phố đạt 86,97 điểm, xếp hạng 33/63 tỉnh, thành phố; tăng về điểm số và thứ hạng.

TP.HCM tăng 3 bậc so với năm 2022 và tăng 10 bậc so với năm 2021. Tuy thành phố có tăng về điểm và thứ hạng chưa đạt được chỉ tiêu vào nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước đối với chỉ số này. Về chỉ số hài lòng (SIPAS), thành phố đứng thứ hạng 36 (đạt 81,78%), tăng 7 bậc và tăng 3,4% so với năm 2022.