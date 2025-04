TP.HCM triển khai kế hoạch thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định các tiêu chí, lĩnh vực, nội dung hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát giải pháp công nghệ mới trong phạm vi khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, các sở, ngành và đơn vị liên quan tăng cường truyền thông về chính sách thử nghiệm có kiểm soát giải pháp công nghệ mới trong phạm vi khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn; tổ chức tập huấn cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng phương tiện bay không người lái và xe tự hành; chuẩn bị môi trường để thực hiện hoạt động thử nghiệm có kiểm soát, cung cấp không gian, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất hỗ trợ để thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay không người lái.

Đồng thời, triển khai thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay không người lái và thử nghiệm có kiểm soát xe tự hành; hỗ trợ các tổ chức trong việc tham gia thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay không người lái và xe tự hành.

Trong quá trình thử nghiệm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức giám sát hoạt động thử nghiệm đối với các phương tiện thử nghiệm đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, an toàn xã hội và lợi ích của các bên liên quan trong phạm vi quản lý.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng giao Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao là đầu mối tiếp nhận thông tin từ tổ chức về các nội dung đề nghị hỗ trợ cấp giấy phép liên quan đến quá trình thử nghiệm có kiểm soát thuộc thẩm quyền cấp phép của Thành phố.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các đơn vị có liên quan hỗ trợ cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân liên quan đến quá trình thử nghiệm có kiểm soát theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp trong việc giám sát quá trình thử nghiệm; bố trí nguồn lực tham gia vào công tác khắc phục sự cố (nếu có) trong quá trình thử nghiệm.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra sáng 14/11/2024, Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết quy định các tiêu chí, lĩnh vực, nội dung hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát giải pháp công nghệ mới trong phạm vi khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn TP.HCM.

Theo Nghị quyết, vị trí thử nghiệm phương tiện bay không người lái tại Khu Công nghệ cao TP.HCM; vị trí thử nghiệm xe tự hành tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung, Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Vị trí thử nghiệm phải có hàng rào bảo vệ, hệ thống giám sát, cơ sở hạ tầng liên lạc, hệ thống an toàn và thiết bị cứu hộ.

Chính sách này của TP.HCM hướng đến việc tạo lập môi trường thử nghiệm nhằm đánh giá rủi ro, hiệu quả của giải pháp công nghệ. Các vấn đề pháp lý cho các giải pháp công nghệ mới sẽ được giải quyết, hạn chế rủi ro trong việc thử nghiệm.

Đối với phương tiện bay không người lái tham gia thử nghiệm, TP.HCM đã đưa ra một số tính năng, thông số kỹ thuật cần đáp ứng.

Trong đó, trọng lượng cất cánh tối đa của phương tiện bay không người lái là 70 kg, tốc độ bay tối đa 100 km/giờ; xe tự hành tham gia thử nghiệm có tốc độ tối đa 20 km/giờ. Hệ thống điều khiển từ xa của phương tiện cần hiển thị các thông tin hành trình như chế độ, thời gian, điện áp pin, vệ tinh, tốc độ di chuyển.

Khung giờ được thử nghiệm các phương tiện này là 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày, trong điều kiện thời tiết không mưa (hoặc mưa nhẹ), gió không quá 10 m/giây.