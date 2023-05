Triển vọng Fed giữ lãi suất cao khiến giá USD tăng, vàng giảm tuần này

Giá vàng thế giới đã giảm trong phiên ngày thứ Sáu và hoàn tất một tuần giảm, trong khi giá vàng miếng trong nước tuần này nhích lên.

Đóng cửa phiên ngày thứ Sáu (12/5) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 4,1 USD/oz, tương đương giảm 0,2%, còn 2.011,5 USD/oz - theo dữ liệu từ Kitco. Mức giá này tương đương khoảng 57,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, không thay đổi so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng trong nước sáng nay (13/5) cũng đi ngang.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,15 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện không thay đổi.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 56,35 triệu đồng/lượng và 57,35 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, đi ngang so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,55 triệu đồng/lượng và 67,25 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 50.000 đồng/lượng và tăng 50.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn 9,9 triệu đồng/lượng.

Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 7 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,3%. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện tăng 50.000-150.000 đồng/lượng so với sáng thứ Bảy tuần trước. So với độ biến động khá mạnh của giá vàng thế giới gần đây, giá vàng trong nước ổn định hơn, kiên định vùng giá trên 67 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm tuần này do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 0,6% trong phiên ngày thứ Sáu, chốt tuần ở mức hơn 102,7 điểm, cao nhất trong 1 tháng trở lại đây.

Cả tuần, Dollar Index tăng gần 1,5% đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 2. Đồng USD tăng giá gây áp lực lên giá vàng, vì vàng được định giá bằng đồng bạc xanh.

USD đang phát huy mạnh vai trò kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh bấp bênh vì khủng hoảng trần nợ và khủng hoảng ngân hàng Mỹ. “Sự thiếu niềm tin vào nền kinh tế đang dẫn tới nhu cầu mua đồng USD, một tài sản được coi là an toàn hơn, và gây ra mối bi quan về nhu cầu tiêu thụ dầu”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của Again Capital LLC nhận định.

Bên cạnh đó, giới phân tích cho rằng những dấu hiệu giảm tốc gần đây của kinh tế Trung Quốc cũng là một động lực tăng giá cho đồng USD.

Các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 4 do Bộ Lao động Mỹ công bố tuần này cho thấy lạm phát đang dịu đi, nhưng tốc độ giảm chậm chạp, khiến nhà đầu tư cho rằng Fed khó cắt giảm lãi suất trong năm nay. Chừng nào Fed còn giữ lãi suất cao, giá vàng còn chịu sức ép mất giá, vì vàng là một tài sản không mang lãi suất. Triển vọng này cũng hỗ trợ tỷ giá đồng USD.

Giá vàng thế giới đã tăng 13,5% trong vòng 6 tháng. Đơn vị: USD/oz.

Phát biểu ngày thứ Sáu, Thống đốc Fed Michelle Bowman nói rằng Fed có thể sẽ phải tăng lãi suất thêm nếu lạm phát còn cao. Bà Bowman nói các số liệu kinh tế công bố trong tháng này khiến bà chưa cảm thấy tin tưởng rằng áp lực giá cả đang giảm xuống.

Dù vậy, các yếu tố gồm nguy cơ suy thoái, khủng hoảng ngân hàng và khủng hoảng trần nợ Mỹ đang tiếp tục khuyến khích giới đầu tư mua vàng phòng ngừa rủi ro.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 0,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm nắm giữ còn 937,5 tấn vàng. Tuy nhiên, cả tuần này, quỹ đã mua ròng 5,7 tấn vàng.

Trao đổi với hãng tin Reuters, chiến lược gia Bob Haberkorn của RJO Futures nói rằng “đồng USD ít có khả năng tăng giá lên cao hơn vì cuộc khủng hoảng trần nọ sẽ gây ra nhiều biến động trong khoảng 2 tuần tới. Trong quãng thời gian đó, giá vàng sẽ hưởng lợi”, ông Haberkorn nói.

Tỷ giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 23.230 đồng (mua vào) và 23.640 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với cuối tuần trước.