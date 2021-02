Dữ liệu thị trường bất động sản tháng 1/2021 mới được công bố bởi Batdongsan.com.vn cho thấy nghịch lý giữa nhu cầu và giá nhà bất động sản trong giai đoạn xuất hiện làn sóng thứ 3 của Covid 19.

Cụ thể, trước khi các ca nhiễm Covid-19 mới được công bố vào sáng 28/1 và trước thời gian Tết 30 ngày, mức độ quan tâm tới bất động sản được ghi nhận tăng đáng kể. Lượt tìm kiếm bất động sản trong 30 ngày trước tết 2021 tăng tới 13% so với cùng kỳ trước Tết năm 2020, thời điểm khi chưa có dịch Covid 19 xuất hiện. Trong đó, loại hình đất nền, đất thổ cư được quan tâm nhiều nhất với mức tăng 33,7%.

Bước sang tháng 1/2021, thị trường Hà Nội và Tp.HCM có mức độ quan tâm giảm so với tháng 12/2020 do ảnh hướng của yếu tố mùa vụ và dịch bệnh.

Tại Hà Nội, đối với các bất động sản bán, một số loại hình như nhà riêng, mức độ quan tâm giảm 13%; chung cư giảm 10% và đất giảm 8%. Bất động sản cao cấp là loại hình duy nhất có mức độ quan tâm tăng 3% so với tháng liền kề trước đó. Cùng với đó, lượng tin đăng phản ánh nguồn cung cũng giảm tới 21% so với tháng 12/2020, trong đó, nhà riêng và chung cư có lượng tin đăng bán giảm mạnh nhất.

Mặc dù mức độ quan tâm giảm, song lượng tin đăng bán đại diện cho nguồn cung cũng giảm tới 21% so với tháng 12/2020, giá nhà ở Hà Nội tiếp tục có xu hướng tăng 0,3% theo tháng và tăng 3,5% theo năm.

Giá nhà và mức độ quan tâm tại Hà Nội.

Tương tự, tại Tp.HCM, mức độ quan tâm chung cư bán trong tháng 1/2021 giảm 8%, nhà riêng bán giảm 9% so với tháng 12/2020. Một số khu vực như thành phố Thủ Đức vẫn duy trì mức độ quan tâm ổn định trong tháng 1/2021.

Đối với bất động sản cho thuê, lượng tin đăng cho thuê cũng sụt giảm mạnh ở phân khúc chung cư, ngược lại, nhu cầu quan tâm bất động sản cho thuê lại tăng mạnh ở phân khúc này.

Lượng tin đăng đại diện cho nguồn cung giảm 24% so với tháng 12/2020 và giảm cao nhất ở phân khúc cao cấp với 26%, điều này có thể lý giải vì sao giá chung cư tại Tp.HCM trong tháng 1/2021 tăng nhẹ 0,3% so với tháng 12/2020 và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá nhà và mức độ quan tâm tại Tp.HCM.

Tại một số các tỉnh thành khác, mức độ quan tâm và lượng tin đăng tháng 1/2021 hầu hết đều giảm so với tháng trước, lần lượt là 8% và 20%. Mức độ quan tâm giảm mạnh nhất tại Bắc Ninh (giảm 18%) và Hải Phòng (14%). Trong khi đi đó Đà Nẵng, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu mức độ quan tâm không thay đổi.