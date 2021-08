Trong đại dịch Covid, người Việt chủ yếu chăm sóc tinh thần bằng... "hương thơm, ánh sáng"

Một nghiên cứu lượt tìm kiếm của người dân tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong đại dịch Covid-19 của iPrice - đơn vị đồng hành mua sắm trực tuyến hàng đầu khu vực vừa công bố cho thấy rõ nhu cầu tìm kiếm thông tin dịch vụ và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tinh thần có xu hướng ngày càng tăng mạnh. Các dữ liệu tìm kiếm của từng quốc gia Đông Nam thực hiện từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm (2019- 2021).

Tại Việt Nam, mức tìm kiếm liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần tăng 61% so với năm 2019- thời điểm trước khi xuất hiện dịch Covid-19.

So sánh lượt tìm kiếm từ khóa liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần từ Google trong 3 năm gần đây ở Đông Nam Á, báo cáo nhấn mạnh, số lượt tìm kiếm sản phẩm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần tăng trung bình 62% so với năm 2020 và tăng mạnh 144% so với năm 2019.

Cụ thể, Indonesia, Philippines và Malaysia có lượt tìm kiếm cao nhất trong 5 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2019 là 231%, 128% và 109%. Indonesia và Philippines là cũng 2 quốc gia có mức tăng cao nhất trong năm đầu tiên của đại dịch (lần lượt là 80% và 44%), và có nguy cơ sẽ vẫn tiếp tục đà này khi virus corona tiếp tục lây lan.

Tại Việt Nam, mức tìm kiếm liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng thể hiện mức tăng 61% so với năm 2019- thời điểm trước khi xuất hiện dịch Covid-19. Mặc dù có số lượt tìm kiếm thấp nhất trong các nước, nhưng điều này phản ánh rõ thực tế người Việt đã dành sự quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe tinh thần trong đại dịch.

Hai nước có tỷ lệ quan tâm đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thấp nhất là Singapore và Thái Lan, nhưng cũng được người dân tìm kiếm nhiều hơn trước với tỷ lệ tăng 25% và 41% so với năm 2019.

Báo cáo chỉ rõ, trong đại dịch, người Việt chủ yếu chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng cách sử dụng hương thơm, ánh sáng. Sản phẩm nến thơm được quan tâm nhiều nhất, với lượt tìm kiếm tăng 481% trong 5 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ 2019, và tăng 142% so với năm 2020. Tương tự, lượt tìm kiếm đèn trị liệu cũng tăng lần lượt 236% và 106%.

Các sản phẩm hỗ trợ giảm căng thẳng, lo âu như chăn trọng lượng, sách tô màu, máy mát xa lưng và cổ, cũng được tìm nhiều hơn, lần lượt là 176%, 105% và 90% so với năm 2019. Trà thảo mộc, tinh dầu có mức tăng là 75% và 56%.

Nghiên cứu danh sách các ứng dụng sức khỏe tinh thần tốt nhất vào năm 2021 từ VeryWell Mind, báo cáo iPrice cho thấy người Việt dành nhiều sự quan tâm đến các ứng dụng chăm sóc tinh thần. Cụ thể, ứng dụng thiền Headspace chiếm số lượng người quan tâm cao nhất. Trong khi đó, mức tăng ấn tượng thuộc về ứng dụng làm dịu sự căng thẳng và lo lắng Shine với 454% so với hai năm trước.

Có thể thấy, xu hướng tiêu dùng, tìm mua các sản phẩm, dịch vụ để trị liệu tinh thần không chỉ ghi nhận phát triển mạnh tại các nước lân cận mà còn tăng ở cả Việt Nam.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đại dịch gây khủng hoảng đến sức khỏe tinh thần của người dân theo nhiều cách khác nhau, từ nỗi lo lắng bị nhiễm bệnh, tác động tâm lý khi giãn cách xã hội đến sự căng thẳng liên quan đến tài chính như thất nghiệp và liên kết xã hội… Trước những tác động lớn từ Covid-19, người dùng đang tìm kiếm và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để bảo vệ sức khỏe tinh thần, nhất là khi dịch bệnh vẫn tiếp diễn.

Báo cáo cho rằng người tiêu dùng cần có ý thức bảo vệ sức khỏe tinh thần của bản thân, tìm kiếm sự can thiệp của chuyên gia tâm lý và dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi cần thiết. Đặc biệt, việc ưu tiên sức khỏe tinh thần khi đối đầu với đại dịch Covid-19 là rất cần thiết.