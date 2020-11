Trước ngày bầu cử, ông Biden dẫn trước ông Trump với khoảng cách lớn

Cựu Phó tổng thống Joe Biden dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump với khoảng cách lớn trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc vào thời điểm những ngày cuối cùng trước bầu cử 3/11.

Hãng tin CNBC dẫn kết quả khảo sát của NBC News/Wall Street Journal cho thấy phần đông cử tri không hài lòng với cách ông Trump ứng phó với đại dịch Covid-19 và hướng đi của nước Mỹ hiện nay.

Khi chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên dần khép lại, ông Biden giành tỷ lệ ủng hộ 52%, nhiều hơn 10 điểm phần trăm so với mức 42% dành cho ông Trump - theo khảo sát nói trên. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ mà ông Biden đạt được vào thời điểm này đã giảm 1 điểm phần trăm so với ưu thế 11 điểm phần trăm ông có được cách đây 2 tuần theo cùng cuộc khảo sát.

Cứ 10 cử tri được khảo sát thì có 6 người cho rằng nước Mỹ đi sai hướng dưới sự lãnh đạo của ông Trump, trong đó đa số số không ủng hộ cách ông Trump xử lý đại dịch. 51% cử tri nói không có khả năng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, 40% nói tương tự về ông Biden.

Cuộc khảo sát cho thấy phần đông cử tri, chiếm 52%, không ủng hộ kết quả làm việc của ông Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ; 45% ủng hộ. 55% cử tri đánh giá tốt về thành tựu kinh tế của ông Trump; nhưng 57% đánh giá không tốt về cách ông xử lý dịch Covid-19, chỉ có 40% ủng hộ.

Ông Biden có ưu thế ở các nhóm cử tri da màu (87% ủng hộ ông Biden so với 5% ủng hộ ông Trump); cử tri tuổi từ 18-34 (60% so với 32%); người cao tuổi (58% so với 35%); cử tri nữ (57% so với 37%); người da trắng có bằng đại học (56% so với 41%); và cử tri độc lập (51% so với 36%).

Ông Trump có ưu thế ở các nhóm cử tri da trắng (51% so với 45%) và cử tri da trắng không có bằng đại học (58% so với 37%). Ông cũng có lợi thế mong manh 1 điểm phần trăm ở cử tri nam, với 48% ủng hộ, so với mức 47% mà ông Biden có được.

Trong cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos, ông Biden cũng đang nhận được tỷ lệ ủng hộ 52%, so với mức 42% của ông Trump.

Theo CNBC, hiện đã có hơn 92 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm, tương đương 66,8% số cử tri đi bầu trong toàn bộ cuộc bầu cử 2016. Trong khi đó, hai ứng cử viên vẫn tiếp tục những nỗ lực tranh cử cuối cùng tại các bang mà cử tri còn dao động.