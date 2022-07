Ùn ứ ngày đầu thu phí không dừng ETC tại cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Ngày 26/7, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp cùng Công ty cổ phần Tasco tổ chức lễ khai trương dịch vụ thu phí không dừng toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sớm hơn so với yêu cầu của Chính phủ 5 ngày.

Ghi nhận tình hình lưu thông các phương tiện trong ngày đầu thu phí không dừng, nhiều xe chưa dán thẻ đi vào các làn ETC của tuyến cao tốc cũng như nhiều phương tiện dù dán thẻ nhưng không đủ tiền trong tài khoản dẫn đến tình trạng ùn ứ, kẹt xe hàng dài. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông phải chặn xe ở lối vào Mai Chí Thọ, cầu Quận 9, hạn chế lượng xe đổ về cao tốc.

Hệ thống ETC cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có quy mô lắp đặt 25 làn ETC, tại 3 trạm thu phí Long Phước, Quốc lộ 51, Dầu Giây, sử dụng công nghệ RFID được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận và được sử dụng rộng rãi ở các nước phát triển.

Tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây có đặc thù là lượng phương tiện lưu thông lớn vào tất cả các khung giờ, vì thế công tác thi công các hạng mục, kiểm thử hệ thống thu phí ETC gặp rất nhiều khó khăn, phần lớn phải tập trung thi công, lắp đặt vào ban đêm và rạng sáng để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông.

Do đó, việc đưa vào khai thác đồng bộ 25 làn thu phí tự động không dừng sẽ giúp các chủ phương tiện giảm thời gian, chi phí khi lưu thông trên tuyến,

Theo đó, thời gian mỗi xe qua trạm được rút ngắn từ 36-72 giây với hình thức thu phí một dừng trước đây, xuống còn 6-12 giây sau khi áp dụng thu phí không dừng ETC, nhờ đó, tốc độ phương tiện qua trạm theo đó tăng gấp 6-7 lần.

Cùng với đó, trong thời gian chưa thực hiện đầu tư, mở rộng tuyến cao tốc lên 8 – 10 làn xe, việc đưa hệ thống thu phí ETC tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây cũng sẽ giúp giải tỏa tình trạng quá tải, phương tiện gia tăng đột biến, ùn ứ vào các giờ cao điểm và các dịp lễ tết.

Hệ thống thu phí ETC tại Trạm thu phí 319, bao gồm 3 làn vào và 3 làn ra, do Công ty Công ty cổ phần CP Đầu tư và Phát triển Cường Thuận IDICO đầu tư, cũng đã kết nối liên thông với các trạm thu phí của VEC trên tuyến.

Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam xây dựng quy trình vận hành, ứng phó sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt tại các trạm thu phí.

Đồng thời phối hợp cơ quan, ban, ngành triển khai dán thẻ thu phí không dừng rộng rãi, nâng cao tỷ lệ xe dán thẻ thu phí không dừng.

Từ ngày 1/8 tới đây, để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, chủ phương tiện/người điều khiển phương tiện cần thực hiện dán thẻ ETC và nộp tiền vào tài khoản thu phí, thông qua các hình thức nộp trực tiếp, liên thông tài khoản ngân hàng và các hình thức khác.

Số tiền tối thiểu trong tài khoản thu phí của chủ phương tiện/người điều khiển phương tiện phải đủ để thực hiện 1 giao dịch, tương ứng với số tiền thanh toán cho chiều dài quãng đường phương tiện lưu thông.

Liên quan đến tiến độ triển khai lắp đặt hệ thống thu phí không dừng ETC trên 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý, đại diện VEC cho biết, tuyến Cầu Giẽ-Ninh Bình đã hoàn thành lắp đặt ETC vào ngày 20/7 vừa qua. Còn lại hai tuyến Nội Bài-Lào Cai và tuyến Đà Nẵng-Quảng Ngãi sẽ hoàn thành công tác lắp đặt vận hành thử nghiệm trước ngày 29/7 và chính thức đưa vào khai thác từ 0 giờ ngày 1/8.