Lo bị dừng thu phí, VEC "chạy đua" tiến độ triển khai thu phí không dừng ETC ra sao?

Thông tin về tình hình triển khai hệ thống thu phí không dừng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay sau lễ ký kết hợp đồng gói thầu thuê dịch vụ thu phí các dự án đường cao tốc do VEC quản lý, khai thác, Tổng công ty cùng nhà thầu họp bàn xây dựng phương án, bản tiến độ tổng thể, chi tiết để triển khai thi công, lắp đặt hệ thống ETC.

Cùng với đó, xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công trên các tuyến cao tốc.

Đồng thời, VEC cũng tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới người tham gia giao thông trên đường cao tốc các quy định khi lưu thông qua làn ETC và chế tài áp dụng đối với người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện thực hiện thu phí ETC nhưng đi vào làn ETC...

Thông tin chi tiết về mốc tiến độ triển khai thi công hệ thống ETC trên tất cả các tuyến cao tốc, VEC cho biết từ ngày 10/6 đến 5/7, đơn vị hoàn thành cắt đảo làn, kéo cáp quang từ cổng trạm về nhà điều hành trạm. Từ ngày 10/6 đến 5/7, cài đặt phần mềm thiết bị, chạy giả định.

Từ ngày 26/6 – 15/7, hoàn thành lắp đặt toàn bộ giá long môn tại 28 trạm. Từ ngày 5 – 27/7, hoàn thành lắp đặt thiết bị ngoài hiện trường và kết nối với máy chủ. Từ ngày 25 – 31/7, chạy thử nghiệm kiểm tra hệ thống. Từ 0h ngày 1/8 – 0h ngày 1/9, vận hành hệ thống ETC và đánh giá chỉ số hiệu năng sử dụng (KPI).

Tính đến cuối tháng 6, VEC còn phải lắp đặt thiết bị tại 140 làn, tương đương 65,4% làn chưa hoàn thành triển khai thu phí không dừng ETC. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, sau ngày 31/7, ngoại trừ 16 trạm được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận không triển khai, nếu trạm thu phí nào chưa hoàn thành sẽ phải xả trạm, không được tiếp tục thu phí, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Triển khai Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 ngày 13/6/2019, kể từ ngày 1/7 vừa qua, các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc VEC quản lý, khai thác thay thế hóa đơn tự in (hoặc hóa đơn in sẵn) bằng phiếu thu tiền dưới hình thức tự in (hoặc in sẵn) cho khách hàng khi thanh toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc.

Liên quan đến kết quả công tác khai thác vận hành các tuyến cao tốc do VEC đầu tư, quản lý trong 6 tháng đầu năm 2022, ông Nguyễn Công Hưng, Chánh Văn phòng VEC cho biết, trong 6 tháng qua, công tác quản lý khai thác các tuyến đường cao tốc VEC cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết và Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Cùng với đó, các tuyến đường cao tốc tiếp tục được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, thực hiện sửa chữa định kỳ, đột xuất khắc phục các hư hỏng nhằm đảm bảo chất lượng khai thác. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền xử lý tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường cao tốc.

Thời gian qua, Tổng công ty tiếp tục triển khai công tác sửa chữa đột xuất, kiểm định định kỳ hệ thống kiểm soát tải trọng trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài – Lào Cai. 6 tháng đầu năm 2022, VEC tổ chức cân tải trọng 763.000 lượt phương tiện, qua đó, từ chối phục vụ theo thẩm quyền 5.500 xe quá tải.

Cũng trong nửa đầu năm 2022, xảy ra 26 vụ tai nạn, 199 vụ va chạm giao thông trên 4 tuyến cao tốc VEC quản lý, dẫn đến số người tử nạn là 6 người, 45 người bị thương. Tình trạng người dân đi bộ, xe máy vào đường cao tốc và tình trạng phương tiện dừng đỗ trái phép trên các tuyến vẫn tiếp tục xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

Về kế hoạch sửa chữa các hư hỏng lún võng, hằn lún vệt bánh xe, rạn nứt mặt đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, VEC tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu triển khai thi công. Hiện tại, đoạn tuyến Km150+000 - Km173+404 hoàn thành công tác sửa chữa. Nhà thầu đang triển khai sửa chữa đoạn Km173+404 - Km241+922… VEC đang tiếp tục đàm phán hợp đồng với các nhà thầu để tiếp tục sửa chữa các đoạn còn lại.