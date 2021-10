Ứng dụng PC-Covid tuyệt đối không khai thác thông tin SMS, OTT của người dùng

Tọa đàm các quyền PC-Covid yêu cầu người dùng cần cấp khi sử dụng diễn ra ngày 7/10/2021 đã thu hút được nhiều sự quan tâm của nhiều chuyên gia.

Trước những băn khoăn của người dân, của xã hội về việc ứng dụng PC-Covid có thu thập thông tin người dùng ngoài phục vụ mục đích chống dịch hay không, ông Trần Nguyên Chung, Trưởng Phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ngày 6/10/2021, Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia và Cục An toàn thông tin đã mời Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- A05 (Bộ Công an), Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tham gia kiểm tra, đánh giá về các quyền mã nguồn của ứng dụng PC-Covid.

Không có một dòng lệnh, một tính năng nào khai thác dữ liệu của người dùng ngoài mục đích duy nhất là phục vụ phòng chống dịch.

Các chuyên gia an toàn thông tin tập trung đánh giá 4 quyền ứng dụng PC-Covid yêu cầu: quyền sử dụng Bluetooth; quyền truy cập thông báo trên điện thoại cài hệ điều hành Android; quyền sử dụng camera; quyền truy cập ảnh, video, âm thanh và tệp.

Theo đó, các bên tham gia đánh giá mã nguồn đều khẳng định, ứng dụng PC-Covid không khai thác vị trí của người dùng; không đọc các nội dung thông báo của người dùng. PC-Covid là ứng dụng của cơ quan nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật và tuyệt đối không khai thác thông tin SMS, OTT của người dùng. Tất cả những tính năng của PC-Covid yêu cầu 4 quyền thì không có một dòng lệnh, một tính năng nào khai thác dữ liệu của người dùng ngoài mục đích duy nhất là phục vụ phòng chống dịch.

Đại diện một đơn vị tham gia đánh giá độc lập ứng dụng PC-Covid cho biết đã thực hiện kiểm tra một cách bài bản, cử những cán bộ có chuyên môn cao, có kinh nghiệm, phối hợp với nhà phát triển kiểm tra phần mềm đóng gói cài đặt, mã nguồn của nhà phát triển, kiểm tra thông qua các công cụ tự động tốt nhất.

Qua rà soát thấy rằng, PC-Covid yêu cầu người dân cấp 4 quyền để sử dụng là phù hợp với nhu cầu, đặc điểm phòng chống dịch hiện nay. Nếu bỏ đi quyền nào, bức tranh phòng chống dịch sẽ có sự khiếm khuyết, không toàn diện và ảnh hưởng đến hiệu quả. Những tính năng này đều có trong các ứng dụng khác như Zalo, Viber…

Do đó, các chuyên gia cho rằng người dùng có thể yên tâm về mặt an toàn bảo mật, an ninh thông tin của ứng dụng PC-Covid.