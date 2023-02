Uy tín và vững mạnh, TPBank gặt hái thành quả với đà tăng trưởng ấn tượng

ĐỒNG HÀNH THÂN THIẾT, HỖ TRỢ THỰC CHẤT

Theo báo cáo tài chính đã được 28 ngân hàng công bố, tính đến cuối năm 2022, các ngân hàng đã huy động được tổng cộng hơn 8,3 triệu tỷ từ tiền gửi khách hàng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 16/28 ngân hàng ghi nhận có số dư tiền gửi khách hàng tăng trên 10%. Ấn tượng hơn cả là TPBank với tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi khách hàng năm qua lên tới xấp xỉ 40%, vượt xa các vị trí tiếp theo là VPBank với 25%, ABBank và MSB với 24%,...

Ngân hàng tím đã có những tính toán, dự báo chính xác, quản trị rủi ro thanh khoản tốt, chủ động chuyển đổi cơ cấu vốn huy động, tăng huy động thị trường 1, giảm bớt phụ thuộc vào thị trường 2. Nhờ vậy mà huy động vốn trên thị trường 1 tăng tốt, tỷ lệ dư nợ trên tổng tiền gửi (LDR) trên thị trường 1 của TPBank ở mức khoảng 85%, thấp hơn mức trung bình toàn ngành là 93%, đảm bảo tốt thanh khoản khi thị trường liên ngân hàng biến động.

Bên cạnh 80% tiền gửi có kỳ hạn là lượng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) mới khi số lượng khách hàng lựa chọn “Bank tím” làm ngân hàng giao dịch chính tăng cao. Đây là thành quả của chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm cho mọi sản phẩm, hoạt động. TPBank đã trở thành ngân hàng thân thiết của hàng triệu người Việt Nam với tuyên ngôn “vì chúng tôi hiểu bạn” một cách thực chất thay vì chỉ tiếp cận một cách đơn thuần.

Năm qua, TPBank đã nâng tổng số lượng chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc lên hơn 120 điểm. Hệ thống LiveBank+ 24/7, nền tảng công nghệ eKYC và hệ sinh thái kết nối không ngừng được nâng cấp đem đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị và thông minh nhất, xóa nhòa rào cản về mặt thời gian.

Ngân hàng luôn sẵn sàng “kề vai sát cánh” với người dân và doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong năm qua, hơn 51.000 khách hàng của TPBank đã được hỗ trợ giảm lãi vay với tổng số tiền hơn 615 tỷ đồng. Bên cạnh đó, gần 355 tỷ đồng là số tiền phí nhà băng đã miễn giảm cho khách hàng trong năm qua.

XỨNG DANH "NGÂN HÀNG VỮNG MẠNH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM"

Tiên phong thực hiện áp dụng theo chuẩn Basel III, ILAAP, IFRS, kết thúc năm 2022, tỷ lệ an toàn vốn theo Basel III (CAR) của TPBank ở mức an toàn cao 12,6%, vượt xa mức tiêu chuẩn 8%. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp chỉ số này của TPBank vượt 12%.

Cùng Techcombank, ACB, Sacombank…, TPBank cũng tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức dưới 1% vào cuối năm qua. Tỷ lệ bao nợ xấu của TPBank luôn ở mức trên 135% trong nhiều năm. TPBank cũng được đánh giá là một trong những ngân hàng hoạt động hiệu quả khi ROE hai năm gần nhất lần lượt là 22,61% (2021) và 21,5% (2022).

Cuối năm 2022, tên tuổi của TPBank ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi vượt 143 bậc so với năm 2021 để vươn lên vị trí thứ 61 trong bảng xếp hạng 500 ngân hàng mạnh nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương do tạp chí The Asian Banker công bố. Thậm chí, trong các ngân hàng Việt trên bảng xếp hạng này, “Bank tím” đã vượt lên cả những tên tuổi như Vietcombank (đứng thứ 66), MB (đứng thứ 72), Vietinbank (đứng thứ 129), BIDV (đứng thứ 127), Techcombank (đứng thứ 101),.... trở thành “Ngân hàng vững mạnh hàng đầu Việt Nam”.

Những con số biết nói trên ngày càng củng cố niềm tin của khách hàng vào thương hiệu TPBank.

LIÊN TIẾP MANG CHÙM TIN VUI TỚI CHO CỔ ĐÔNG, CỦNG CỐ NIỀM TIN NƠI KHÁCH HÀNG

Mở đầu năm 2023, TPBank mang tin vui đến cho các cổ đông, củng cố niềm tin của khách hàng khi công bố đà tăng trưởng lợi nhuận khả quan 30%. Năm 2022, TPBank đã chủ động trong các kế hoạch kinh doanh, thực hiện kiểm soát chặt chẽ doanh thu - chi phí để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và diễn biến thị trường. Nhờ kiểm soát tốt chất lượng nợ, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của TPBank ghi nhận giảm tới 36,61% so với cùng kỳ.

Vừa qua, TPBank thông tin về kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt ngay trong quý 1. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông TPBank đã thông qua phương án trả cổ tức 25% bằng tiền mặt, với tỷ lệ tán thành đạt 77,69%. TPBank sẽ thực hiện trả cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu và ước tính sẽ chi khoảng 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức. Nguồn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021, sau khi trích lập các quỹ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu TPB diễn biến tích cực khi thị giá tăng hơn 14% và thanh khoản bình quân đạt 176 tỷ đồng/phiên.

Đánh giá tích cực về TPB, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt lưu ý đây là lần đầu tiên TPBank trả cổ tức bằng tiền mặt và khuyến nghị mua cổ phiếu TPB với giá mục tiêu là 28.100 đồng/cổ phiếu.