Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn công khai tại trụ sở về các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, công khai bảng giá đất hàng năm huyện Vân Đồn và bảng gia đất cụ thể đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thông báo cho người dân viết các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, cảnh giác sốt đất ảo trên địa bàn.



Chủ tịch UBND các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, chịu trách nhiệm trước UBND huyện và trước pháp luật nếu để phát sinh tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, giao cho thuê đấu thầu trái quy định, xây nhà trên đất nông nghiệp, nghiêm cấm lấn chiếm đất đai, chuyển nhượng đất trái phép cho người nước ngoài.

Quản lý chặt chẽ sử dụng, chứng thực các giao dịch chuyển nhượng đất nông nghiệp. Trường hợp những người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp từ địa phương khác đến chuyển nhượng đất nông nghiệp để đầu cơ, bỏ hoang, không sản xuất, gây ô nhiễm môi trường, gây lãng phí sử dụng đất, UBND các xã kiểm tra, lập thủ tục báo cáo UBND huyện quyết định thu hồi đất theo quy định hoặc tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh.

Phối hợp với các phòng ban, các lực lượng chức năng rà soát, kịp thời phát hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất choc ác tổ chức cá nhân người nước ngoài trái quy định trên địa bàn. Nghiêm cấm cán cộ, công chức tham gia môi giới bất động sản, tiếp tay cho đầu cơ, buôn bán đất đai.

Văn bản cũng nêu rõ, Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát tình trạng pháp lý dự án đang triển khai, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, tiến độ triển khai các dự án kinh doanh hạ tầng đất ở, nhà ở đến các xã để tuyên truyền, công khai đăng tải thông tin cho các tổ chức, cá nhân được biết.

Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin của địa phương về tình hình an ninh trật tự, thu nhập xác minh thông tin về việc tổ chức cá nhân người nước ngoài nhận chuyển nhượng đất của các tổ chức cá nhân người Việt Nam trái quy định, báo cáo tham mưu cho UBND huyện đề xuất biện pháp xử nghiêm với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm.