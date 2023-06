Vàng đang ở thế bất lợi, chuyên gia vẫn kỳ vọng giá lên

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong xu thế tăng nhẹ, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (26/6) tiếp tục giữ ổn định so với cuối tuần. Một số chuyên gia cho rằng giá vàng đang ở vào tình thế bất lợi do chủ trương thắt chặt chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, nhưng một số khác lại cho rằng giá vàng có cơ hội lập kỷ lục mới trong thời gian không xa.

Lúc gần 10h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco là 1.925,7 USD/oz, tăng 4,5 USD/oz so với đóng cửa phiên cuối tuần trước tại thị trường New York. Mức giá này tương đương khoảng 55 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước hầu như không thay đổi so với cuối tuần.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,47 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,98 triệu đồng/lượng (bán ra), bằng với mức giá niêm yết hôm thứ Bảy.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long có giá 55,67 triệu đồng/lượng và 56,52 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua vào và bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với cuối tuần.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,5 triệu đồng/lượng và 67,1 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 12-12,1 triệu đồng/lượng. Giá một số sản phẩm vàng 999,9 khác đang cao hơn khoảng 1,1 triệu đồng/lượng so với giá quốc tế.

Tuần trước, giá vàng thế giới giảm hơn 2%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ trung tuần tháng 2, sau khi các ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát.

Trao đổi với trang Kitco News, nhà phân tích kim loại quý Suki Cooper của Standard Chartered nhận định: “Giá vàng đã chịu áp lực sau các quyết định của ngân hàng trung ương trong tháng 6 này. Thị trường hiện đang kỳ vọng rằng lãi suất còn tăng. Những trở ngại vĩ mô đối với vàng đã xuất hiện trong lúc đồng USD cũng tăng trở lại”.

Ngoài môi trường vĩ mô bất lợi, vị thế kỹ thuật của vàng có vẻ không được tốt sau khi giá giảm xuống dưới ngưỡng bình quân 100 ngày ở khoảng 1.940 USD/oz.

“Việc giá vàng giảm xuống dưới mức bình quân 100 ngày là tín hiệu cho thấy giá còn giảm nữa. Bên cạnh các yếu tố vĩ mô đang chống lại vàng, các yếu tố kỹ thuật đang xấu đi”, chuyên gia kim loại quý của Gainesville Coins Everett Millman nhấn mạnh. Cũng theo vị chuyên gia, thêm mức kháng cự mới của giá vàng là 1.940 USD/oz và mức hỗ trợ là 1.900 USD/oz và sau đó là 1.880 USD/oz.

Còn theo ông Kevin Grady - chủ tịch của Phoenix Futures and Options LLC - nhiều nhà đầu cơ đang cắt giảm trạng thái đầu cơ vàng giá lên vì thị trường không còn kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong năm nay. “Thị trường vàng đang khao khát một tuyên bố từ Fed rằng họ sắp đến lúc cắt giảm lãi suất. Đó mới là khi những người đầu cơ giá lên trở lại thị trường”, ông nói.

Bà Cooper chỉ ra rằng dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng đã tăng tốc vào tháng 6. ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 6,9 tấn vàng trong tuần vừa rồi, còn nắm giữ 927,1 tấn vàng. Riêng, trong phiên ngày thứ Sáu, quỹ này bán ròng 2,6 tấn vàng.

Trong vòng 1 năm, giá vàng thế giới đã tăng 5,6%. Đơn vị: USD/oz.

Ở góc nhìn lạc quan hơn, một số chuyên gia cho rằng giá vàng có thể sắp chạm đáy. Trong vài tuần tới, thị trường vàng sẽ theo dõi kỹ lưỡng các dữ liệu vĩ mô của Mỹ, đặc biệt là báo cáo về lao động và lạm phát, để xem tình hình của nền kinh tế có ủng hộ quan điểm của Fed về 2 đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay hay không. Nếu các số liệu cho thấy nền kinh tế vẫn nóng, nhiều khả năng Fed sẽ thực hiện đúng kế hoạch đó. Ngược lại, nếu số liệu cho thấy nền kinh tế yếu đi, Fed có thể chỉ nâng lãi suất thêm 1 lần, hoặc thậm chí không nâng.

Chiến lược gia hàng hóa cấp cao của TD Securities Daniel Ghali nói với Kitco News: “Mức 1.900 USD/oz ở chiều giảm là một mức quan trọng cần theo dõi”.

“Chúng tôi cho rằng dữ liệu sẽ không ủng hộ kỳ vọng của Fed về việc tăng lãi suất hơn nữa. Chúng tôi nhận thấy khả năng cao là Fed đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất bằng đợt tăng vào tháng 5 vừa rồi”, ông Ghali nhận định.

Ông Ghali nói thêm rằng dữ liệu cần chú ý bao gồm các báo cáo thất nghiệp và báo cáo việc làm. “Chúng tôi cho rằng một cuộc suy thoái sẽ xảy ra trong quý 4 năm nay, và vàng có thể tăng lên mức 2.100 USD/oz vào đầu năm tới”. Khi dữ liệu bắt đầu xấu đi, thị trường sẽ đặt ra khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong 12 tháng tới cao hơn. Và vì vàng là một tài sản tài chính hướng tới tương lai, các nhà đầu tư mới sẽ đổ tiền vào vàng, hỗ trợ giá vàng lên cao hơn - ông Ghali giải thích.

Ông Millman thì cho rằng, việc Fed tạm dừng tăng lãi suất là hợp lý, và việc Fed sẽ tăng thêm hoặc cắt giảm trong thời gian tới đều tùy thuộc vào dữ liệu kinh tế. Ông nói: “Hai lần tăng lãi suất nữa không phải là điều chắc như đinh đóng cột như ông Powell khẳng định”.

Ngoài ra, trong lịch sử, việc Fed tăng lãi suất sau khi tạm dừng là điều hiếm thấy. “Sau khi tạm dừng, luôn có sự cắt giảm”, ông Millman nhấn mạnh.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.355 đồng (mua vào) và 23.695 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với cuối tuần.