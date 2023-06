5 tháng, doanh thu vàng 24K của PNJ giảm nhẹ 1,4%

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh lũy kế 5 tháng đầu năm 2023.

PNJ cho biết trong bối cảnh sức mua của nhóm hàng hoá không thiết yếu vẫn thấp hơn 2022 và chưa vào giai đoạn hồi phục. Theo đó, PNJ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tháng 5 lần lượt đạt 2,223 tỷ đồng (-16.8%) và 111 tỷ đồng (-20.8%), giảm so với mức nền cao kỷ lục cùng kỳ 2022. Mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế tháng 5 xấp xỉ tháng 4.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 14,281 tỷ đồng, giảm 8.4% và lợi nhuận sau thuế đạt 970 tỷ đồng, giảm 3.5% so với cùng kỳ.

Về hoạt động kinh doanh của từng kênh:

- Doanh thu trang sức bán lẻ 5 tháng đầu năm 2023 giảm 8.7% so với cùng kỳ năm 2022 do sức mua của thị trường chưa hồi phục. Bên cạnh đó, PNJ liên tục tạo ra các sáng kiến kinh doanh và phương pháp tiếp cận thị trường hiệu quả để giữ chân khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới nhằm mở rộng thị phần, mức suy giảm rất ít so với thị trường chung.

- Doanh thu trang sức bán sỉ trong 5 tháng đầu năm giảm 27.0% so với cùng kỳ năm 2022 do sức mua mặt hàng trang sức nội địa sụt giảm, các khách hàng doanh nghiệp của PNJ giảm lượng đặt hàng. Tuy nhiên kênh sỉ vẫn tiếp tục phát triển về số lượng khách hàng mới.

- Doanh thu vàng 24K trong 5 tháng đầu năm giảm nhẹ 1.4%.

Theo PNJ, biên lợi nhuận gộp trung bình 5 tháng năm 2023 đạt 19.0% so với mức 17.8% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán. Tổng chi phí hoạt động 5 tháng năm 2023 tăng 2.1% so với cùng kỳ, tỷ lệ CPHĐ/LNG tăng từ mức 51.7% năm 2022 lên mức 54.1% năm 2023 do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, hệ thống PNJ đã mở mới 16 cửa hàng PNJ Gold và đóng 4 cửa hàng PNJ Gold. Luỹ kế năm 2023, hệ thống PNJ có 376 cửa hàng độc lập bao gồm 355 cửa hàng PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver (+299 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+13 SiS), 5 cửa hàng Style by PNJ (+34 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Watch (+79 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art.

Qua đó, VCSC hiện có khuyến nghị "khả quan" cho PNJ với giá mục tiêu là 87.700 đồng/cổ phiếu.