Vàng hồi giá mạnh sau chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp

Giá vàng thế giới hồi phục dù báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ không hạ lãi suất với bước giảm lớn trong cuộc họp sắp tới. Giới phân tích cho rằng triển vọng dài hạn của giá vàng vẫn là tăng, dù xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD sẽ khiến giá vàng khó bứt phá trong ngắn hạn.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm (10/10) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 22,2 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,84%, đạt 2.630,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Gần 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 2.635,5 USD/oz, tăng 4,6 USD/oz, tương đương tăng 0,17%, so với đóng cửa phiên Mỹ. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 79,5 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Vàng tăng giá dù báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ nóng hơn dự báo và thị trường đã không còn đặt cược vào mức giảm lãi suất lớn 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 11 của Fed.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, CPI tháng 9 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mức tăng này đều cao hơn so với dự báo mà giới phân tích đưa ra trước đó trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, tương ứng là 0,1% và 2,3%. Dù vậy, mức lạm phát cả năm vẫn là thấp nhất kể từ tháng 2/2021.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy thị trường hiện đang đặt cược khả năng 83,3% Fed hạ lãi suất và khả năng 16,7% Fed không hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 11. Trong đó, toàn bộ khả năng 83,3% dành cho mức giảm 0,25 điểm phần trăm.

Trước phiên phục hồi ngày thứ Năm, giá vàng đã giảm 6 phiên liên tiếp do dịch chuyển kỳ vọng theo chiều hướng Fed sẽ giảm tốc độ hạ lãi suất. Dù vậy, triển vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất, dù với bước giảm bao nhiêu, vẫn đang hỗ trợ giá vàng - một tài sản không mang lãi suất.

Niềm tin vào xu hướng nới lỏng của Fed đã được củng cố sau khi báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên mức 258.0000 trong tuần kết thúc vào ngày 5/10, so với mức dự báo là 230.000 đơn. Giới quan sát cho rằng đây là một dấu hiệu suy yếu nữa của thị trường việc làm, và Fed sẽ hạ lãi suất để tránh tình trạng tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, ngay cả khi lạm phát chưa giảm về mục tiêu 2% của Fed.

Theo Giám đốc hoạt động Alex Ebkarian của công ty Allegiance Gold, báo cáo CPI không gây ngạc nhiên lớn và số liệu việc làm cho thấy xu hướng suy yếu, củng cố khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất và điều này có lợi cho giá vàng. “Trong mấy ngày qua, đà tăng của giá vàng đã yếu đi. Bởi vậy, giờ là thời điểm hợp lý cho một sự phục hồi”, ông nói.

Ngoài ra, vị chuyên gia này cũng cho rằng căng thẳng địa chính trị còn cao ở Trung Đông và xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, dù đã chậm lại gần đây, vẫn là những nhân tố tích cực đối với giá vàng.

Về Trung Đông, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố nếu nước này tấn công Iran, đó sẽ là một cuộc tấn công “chết người, chính xác và bất ngờ”. Cùng với đó, Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu phiến quân Hezbollah và kêu gọi thường dân Lebanon không vội về nhà ở miền Nam.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Dù vậy, giá vàng đang gặp trở ngại trong ngắn hạn do đà đi lên của tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,4 điểm cơ bản, đạt 4,071% vào cuối phiên, sau khi đạt mức 4,12% trong phiên giao dịch.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đóng cửa ở mức 102,99 điểm, cao nhất gần 2 tháng, từ mức 102,93 điểm của phiên trước - theo dữ liệu của trang MarketWatch.