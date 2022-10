Vàng thế giới trượt giá sáng đầu tuần, giới đầu tư thấp thỏm chờ báo cáo lạm phát Mỹ

Lúc gần 10h trưa nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 65,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,4 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng thứ Bảy, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,9 triệu đồng/lượng và 52,8 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 65,4 triệu đồng/lượng và 66,4 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 17,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.692,3 USD/oz, giảm 3,7 USD/oz so với đóng cửa phiên cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương 49 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Tuần trước, giá vàng tăng 2% nhờ đồng USD yếu đi sau khi lập đỉnh mới của 20 năm. Dù vậy, giá vàng đã giảm mạnh trong phiên ngày thứ Sáu, không giữ được mốc chủ chốt 1.700 USD/oz, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống. Báo cáo này được xem là cơ sở để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát.

Bản báo cáo thị trường việc làm “cho thấy rằng hiệu ứng của chính sách tiền tệ vẫn chưa được thể hiện rõ”, chuyên gia kim loại quý Everett Millman của Gainesville Coins nói với trang Kitco News.

Tương tự, chiến lược gia Edward Moya của Oanda nhận định rằng sự suy giảm của sức ép lạm phát diễn ra diễn ra chưa đủ nhanh. “Fed sẽ tiếp tục rất cứng rắn, và đó sẽ là một môi trường khó khăn cho giá vàng. Chúng ta sẽ chứng kiến giá vàng nghiêng về giảm trong thời gian tới”, ông nói.

Giới phân tích cảnh báo rằng sự tăng giá tuần vừa rồi của vàng có thể bị đảo ngược trong tuần này nếu các kỳ vọng lãi suất tăng lên. “Đây có thể chỉ là một sự phục hồi ngắn ngủi, vì lý do để đầu tư vàng lúc này là Fed có thể sớm dịch chuyển lập trường và giãn tiến độ tăng lãi suất… Nhưng không thể có chuyện Fed ‘quay xe’ nhanh chóng được, vì làm thế sẽ khiến họ mất uy tín”, ông Millman nhấn mạnh.

Nhưng trong lúc thị trường tiếp tục nghiền ngẫm về các dữ liệu kinh tế vĩ mô, một số chuyên gia nhấn mạnh rằng số liệu việc làm là một chỉ báo có độ trễ.

“Sự thay đổi lãi suất mất từ 9-18 tháng để thẩm thấu vào nền kinh tế. Nếu lạm phát bắt đầu giảm, mà Fed vẫn tiếp tục tăng lãi suất, thì không loại trừ khả năng Fed sẽ hành động ‘quá tay’”, ông Millman nói. “Có lẽ Fed đã lo lắng đến mức thể hiện lập trường chống lạm phát quá mức cần thiết. Đối với vàng, điều này đồng nghĩa với áp lực giảm giá nghiêm trọng trong ngắn hạn. Nhưng cuối năm nay hoặc đầu năm sau, giá vàng có thể tăng bùng nổ một khi hiệu ứng của việc tăng lãi suất đã ngấm hết vào nền kinh tế”.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz.

Có một số động lực hỗ trợ giá vàng ở thời điểm hiện tại bao gồm căng thẳng địa chính trị, trong đó có cuộc chiến tranh ở Ukraine, mối đe doạ hạt nhân ngày càng lớn, và cuộc khủng hoảng năng lượng. Ngoài ra, yếu tố mùa vụ cũng đang có lợi cho giá vàng. “Mùa lễ hội ở Ấn Độ đã bắt đầu, tiếp đến sẽ là mùa cưới. Ở Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, nhập khẩu vàng cũng đang tăng mạnh”, ông Millman nêu rõ.

Báo cáo CPI tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày thứ Năm, là sự kiện chính mà thị trường dõi theo trong tuần này. Bất kỳ sự giảm nhiệt nào của lạm phát cũng sẽ làm gia tăng đặt cược vào một sự dịch chuyển của Fed và đưa vàng tăng giá. Ngược lại, một báo cáo lạm phát nóng hơn dự báo có thể châm ngòi cho một đợt bán tháo mới trên thị trường vàng.

“Nếu mức lạm phát đúng với dự báo hoặc nóng hơn dự báo, giá vàng sẽ gặp thách thức trong ngắn hạn. Nhưng sắp tới có thể sẽ là đợt tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm cuối cùng của Fed. Sau tháng 11, Fed sẽ tăng lãi suất với tốc độ chậm lại”, ông Moya phát biểu.

Giới phân tích nhận định chỉ số CPI tháng 9 của Mỹ tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 8,3% trong tháng 8. Lạm phát lõi được dự báo tăng 6,5% so với mức 6,3% của tháng trước.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay dao động quanh mốc 112,7 điểm, giảm nhẹ so với mức đóng cửa tuần trước.

Báo giá USD tại Vietcombank sáng nay là 23.740 đồng (mua vào) và 24.020 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức chốt của tuần trước.