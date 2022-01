Vàng, USD tự do cùng tăng giá

Giá USD tiếp tục tăng nhưng chậm lại, trong khi giá USD niêm yết tại một số ngân hàng thương mại giảm.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 61 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,6 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 50.000 đồng mỗi lượng ở cả hai đầu giá.

Vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 52,2 triệu đồng/lượng và 52,9 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 61,1 triệu đồng/lượng và 61,75 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 100.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 11,9-12,1 triệu đồng/lượng, rút ngắn so với chênh lệch 12,2-12,3 triệu đồng/lượng của ngày hôm qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.806,3 USD/oz, tăng 3,7 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương gần 49,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong phiên ngày thứ Hai tại New York, giá vàng giao ngay tăng 4,6 USD/oz, chốt ở 1.802,6 USD/oz.

Giá vàng tăng dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc vượt 1,8% trong phiên ngày thứ Hai, mức cao nhất trong 2 năm. Theo giới phân tích, vàng vẫn đang đương đầu với áp lực giảm giá từ đà leo thang của lợi suất do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh thắt chặt chính sách tiền tệ. Nhưng mặt khác, giá vàng cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa lạm phát và rủi ro địa chính trị tiếp diễn.

Nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank nói rằng việc giá vàng bám trụ vùng 1.800 USD/oz dù lợi suất tăng cho thấy thị trường cũng đang nhìn vào các yếu tố khác như lạm phát và rủi ro địa chính trị, thay vì chỉ lo ngại về lãi suất tăng.

“Tình trạng giảm điểm của thị trường chứng khoán gần đây cũng có thể mang lại một chút hỗ trợ cho thị trường kim loại quý”, ông Hansen nhận định và nói thêm rằng lợi suất trái phiếu vẫn là nhân tố quan trọng nhất chi phối diễn biến giá vàng tuần này, bên cạnh dữ liệu lạm phát của Mỹ.

Tuần này có nhiều dữ liệu kinh tế và tin tức từ ngân hàng trung ương. Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ điều trần vào ngày thứ Ba, ứng viên Phó chủ tịch Fed Lael Brainard sẽ điều trần vào ngày thứ Năm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào ngày thứ Tư, và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày thứ Năm.

Ông Hansen dự báo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có thể tiếp tục tăng từ mức cao hiện tại, nhưng phần lớn của đợt tăng hiện tại đã diễn ra. Ông nhận định căng thẳng giữa Mỹ và Nga về vấn đề Ukraine và bạo loạn ở Kazakhstan đang làm gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác không có nhiều biến động sáng nay, tiếp tục dao động quanh mốc 96,9 điểm.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.560 đồng (mua vào) và 23.620 đồng (bán ra), tăng 10 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua. Từ sáng thứ Bảy tới nay, giá USD tự do tăng 80 đồng.

Vietcombank báo giá USD ở mức 22.560 đồng và 22.840 đồng, giảm 10 đồng so với sáng hôm qua.