Vaquarius - Hành trình 1 năm ấn tượng

Chính thức khởi công và mở bán từ giữa tháng 3/2024, Vaquarius nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Nhờ vị trí đắc địa tại trung tâm hành chính Văn Giang - đô thị vệ tinh kề bên Hà Nội, sở hữu tiềm năng mạnh mẽ về quy hoạch hạ tầng giao thông, cùng pháp lý vững chắc và sản phẩm khác biệt, chỉ trong vòng 2 tuần, Vaquarius đã bán hết giỏ hàng đợt 1, chiếm 90% trong tổng số lượng 285 sản phẩm của dự án.

Ngày 18/4, sự kiện mở bán trở thành đại tiệc tri ân khách hàng, được tổ chức tại khách sạn Melia, với sự tham gia của hơn 500 khách hàng, đối tác và khách mời.

Đại tiệc tri ân “Vaquarius - Symphony of River” ngày 18/4/2024.

Đại tiệc âm nhạc “Vaquarius - Symphony of River” nối dài câu chuyện về dòng sông, thể hiện bằng không gian âm nhạc, nghệ thuật và cảm xúc. Món quà đặc biệt nhất trong chương trình là sự tham gia của nhạc trưởng tài năng Đồng Quang Vinh - người được mệnh danh là "sứ giả kết nối âm nhạc", cùng những nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng "Sức sống mới".

Nâng tầm âm nhạc và nhạc cụ Việt Nam trên sân khấu giao hưởng hàn lâm, “Symphony of River” truyền tải thông điệp trân trọng vẻ đẹp văn hoá dân tộc trong xu thế hội nhập quốc tế, cũng giống như Vaquarius khơi nguồn những giá trị truyền thống, làm chất liệu sáng tạo tương lai.

Ngày 10/7/2024, Vaquarius cất nóc dãy shophouse đầu tiên, cuối tháng 9, khởi công xây dựng quỹ căn đặc biệt. Đến nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, trục cảnh quan hai bên sông Ngưu Giang, hoàn thiện mặt ngoài các căn phân khu B, xây thô phân khu C và D. Những con đường kết nối giao thương, dãy phố kinh doanh sầm uất, những khu vườn hoa tràn ngập sự thư thái hay hồ cảnh quan trong lành… Vaquarius đang dần hiện hữu, hé mở bức tranh về cuộc sống phồn vinh hai bên bờ sông Ngưu Giang.

Đầu tháng 12, trong sự kiện "kick off" “Hyper Sales - Truy tìm ẩn số triệu đô”, Vaquarius đã khởi động chương trình huấn luyện chuyên gia cố vấn mua hàng và gia tăng giá trị Value Advisor. Đây là khoá đào tạo độc quyền do chủ đầu tư Bảo Hưng tài trợ, Eastern Era triển khai, được thiết kế và giảng dạy bởi chuyên gia quốc tế TS. Phan Tất Thứ. Chương trình cung cấp những kiến thức, kỹ năng, bài học thực tế trong việc bán hàng thực chiến và giúp thay đổi tư duy vào các lĩnh vực trong cuộc sống.

Chương trình huyến luyện chuyên gia cố vấn mua hàng và gia tăng giá trị Value Advisor tại sự kiện "kick off Hyper Sales".

Sự kiện "kick off" là bước đệm để Vaquarius ra mắt thị trường dòng sản phẩm Hyper Buildings độc bản sở hữu hầm riêng kết nối với hầm chung, 7 tầng công năng, đến 1.000m2 sàn sử dụng và hơn 4.000m2 công viên riêng. Hyper Buildings được phát triển theo mô hình “toà nhà trong toà nhà”, siêu liên kết giữa các toà nhà đơn lẻ trong toà nhà lớn, giữa từng toà nhà với tiện ích nội khu và đô thị hiện hữu xung quanh, tạo nên tính linh hoạt, kết nối chặt chẽ, đem đến 5 công năng trong 1 sản phẩm.

Ngày 21/12, tại sự kiện Open House - khai trương căn mẫu và đón khách tham quan sản phẩm thực tế, khách hàng được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm hoàn thiện, từ vật liệu cao cấp đến mỗi chi tiết thiết kế tinh tế, thể hiện sự tỉ mỉ và đẳng cấp. Các căn mẫu nhận được phản hồi tích cực từ quan khách tham dự, minh chứng rõ ràng về những cơ hội đầu tư và không gian sống bền vững, hoàn hảo và đầy cảm hứng tại Vaquarius.

Tiến độ dự án Vaquarius đến ngày 21/12/2024.

Bước sang năm 2025, Vaquarius sẽ hoàn thiện xây dựng và bàn giao cho khách hàng các sản phẩm thấp tầng. Dự án đi vào hoạt động không chỉ giải toả “cơn khát” nguồn cung đang khan hiếm cho thị trường nhà phố trung tâm Văn Giang, “con gà đẻ trứng vàng” đem lại doanh thu bền vững cho khách hàng, mà còn đón đầu quy hoạch Văn Giang lên thành phố vào năm 2030.

Từ những thành công đã đạt được, Bảo Hưng Invest đang từng bước hoàn thiện tầm nhìn phát triển với mục tiêu xây dựng sự hưng thịnh cho cộng đồng và quốc gia. Đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ tiếp tục ra mắt các dự án mới với định hướng phát triển “bất động sản tinh hoa” tại vị trí trung tâm đẹp nhất của các địa phương, kiến tạo không gian đô thị kết hợp hài hoà giữa văn hoá truyền thống và văn minh hiện đại theo triết lý “ngũ sinh” và “Việt - An - Nhiên”.