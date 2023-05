VC2 thúc đẩy thu hồi nợ trong năm 2023

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina 2 (VC2) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 với kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.297 tỷ, tăng mạnh 126% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế kế hoạch ở mức 29 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%.

Trước đó, năm 2022, ban lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá là một năm khó khăn và thách thức với doanh nghiệp xây dựng nói chung và bất động sản nói riêng. Đặc biệt sau khi cơ quan quản lý nhà nước siết lại các quy định về trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng thắt chặt tín dụng.

Các dự án do Vina 2 đầu tư và triển khai thi công đều bị ảnh hưởng mạnh. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt 1365 tỷ đồng đạt 43% kế hoạch đề ra. Doanh thu đạt 1.017 tỷ đồng tăng nhẹ 9% so với năm ngoái nhưng chỉ đạt 35% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 29,3 tỷ đồng giảm mạnh 52% so với năm 2021 và chỉ đạt 12% so với kế hoạch đề ra.

Kế hoạch kinh doanh 2023 của Vina2.

Tổng cộng nguồn vốn của Vina2 tính đến cuối quý 1/2023 là 2.029 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số đầu năm. Trong đó, nợ phải trả chiếm 70% là 1.531 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ 677 tỷ đồng. Vay nợ tài chính 691 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hiện đang âm 439 tỷ đồng.

Tại hội nghị người sở hữu trái phiếu của VC2, các bên thống nhất lùi thời gian đáo hạn lô trái phiếu 118,7 tỷ đồng đã đến hạn thanh toán vào ngày 27/10/2022 lại một năm, dự kiến vào 27/10/2023. Bù lại, ngoài nợ gốc VC2 cam kết chi trả phần lãi phát sinh, được tính bằng 150% lãi suất công bố (11,5%/năm).

Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh, để cân đối nguồn tài chính đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đa dạng huy động vốn qua trái phiếu, tăng vốn điều lệ tối thiểu lên 700 tỷ đồng.

Đặc biệt, thu hồi vốn từ giá trị khối lượng dở dang, hàng hóa tồn kho, công nợ tồn đọng khó đòi. Tập trung cho công tác thu hồi công nợ đối với các chủ đầu tư tại các dự án mà công ty đã thi công xong như Aqua Park Bắc Giang, Royal Park Bắc Ninh, Dự án tháp A, B,C Intracom, Dự án An Khánh Splendora Zone 8, Dự án Hanoivid, Dự án nhà ở để bán Viwaseen...

"Tập trung nhân sự có chất lượng để quyết toán và thu hồi công nợ tại các công trình còn tồn đọng như Aqua Park Bắc Giang, Apec Thái Nguyên, Apec Hải Dương. Tiếp tục mời các đội xây lắp còn lại đến làm việc để tìm giải pháp thu hồi công nợ và có các biện pháp xử lý công nợ khó đòi này đối với từng trường hợp cụ thể", báo cáo của Tổng giám đốc Vũ Trọng Hùng nhấn mạnh.

Báo cáo tài chính quý 1/2023 cho thấy, Vina2 ghi nhận các khoản phải thu của khách hàng 344 tỷ đồng. Trong đó, thu của Tổng công ty CP XNK và Xây dựng Việt Nam 67 tỷ đồng, phải thu của Công ty CP Đầu tư MST 121 tỷ và thu khách hàng khác là 155 tỷ đồng. Phải thu các đội xây dựng 168 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác là 281 tỷ đồng.