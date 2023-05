NVL xin ý kiến trái chủ lùi hạn thanh toán lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu

Theo đó, NVL cho biết lấy ý kiến trái chủ nhằm thông qua một số vấn đề liên quan đến việc thay đổi các điều khoản về thanh toán gốc lãi của lô trái phiếu NVLB2123012 (mã NVL122001), các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo của trái phiếu này.

Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến trái chủ là 30/5/2023. Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) là bên tiếp nhận ý kiến bằng văn bản cũng như bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Theo thuyết minh trên BCTC hợp nhất quý 1/2023 cho biết, đây là khoản huy động bằng việc phát hành trái phiếu theo mệnh giá đồng Việt Nam do CTCP Chứng khoán Kỹ Thương thu xếp. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và có tổng mệnh giá phát hành thành công là 1.300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng, kể từ ngày phát hành, chịu mức lãi suất cho 4 kỳ tính tính lãi đầu tiên là 9,5% năm, sau đó được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,28% năm. Trái phiếu này được đảm bảo bằng cổ phần của công ty sở hữu bởi các cổ đông và quyền tài sản phát sinh liên quan đến phân khu thuộc dự án tại Phan Thiết. Sau ngày lập bảng cân đối kế toán hợp nhất, Tập đoàn đang thảo luận để bổ sung tài sản đảm bảo và thay đổi kỳ hạn của trái phiếu này.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, NVL ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 604 tỷ đồng - giảm 69% so với cùng kỳ năm 2022 (1.965 tỷ đồng). Sau trừ các khoản chi phí, Novaland báo lỗ sau thuế hơn 410 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 1.046 tỷ đồng, giảm 139,2% là do doanh thu giảm so với cùng kỳ và công ty có gần 12.520 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tính đến cuối quý 1/2023, dư nợ trái phiếu của Novaland ở mức 43.900 tỷ đồng - trong đó, dư nợ trái phiếu ngắn hạn tăng gần 300 tỷ lên 20.924 tỷ và dài hạn giảm gần 558 tỷ còn 22.972 tỷ đồng.