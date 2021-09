VCS M-Suite: Công nghệ tiên tiến kiến tạo môi trường làm việc số cho doanh nghiệp

Những nhà quản trị trong kỷ nguyên dữ liệu nói chung và trong bối cảnh đối diện với dịch bệnh toàn cầu nói riêng đang phải giải quyết, cân bằng hai bài toàn lớn về công tác triển khai làm việc từ xa.

Thứ nhất, công cụ truy cập từ xa để giữ vững, nâng cao hiệu suất công việc, giúp người lao động vẫn có thể sử dụng tài nguyên của công ty một cách dễ dàng, hiệu quả ở bất cứ đâu.

Thứ hai, làm sao để đảm bảo an toàn bảo mật cho doanh nghiệp khi hệ thống thông tin nội bộ được kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các thiết bị cá nhân và mạng lưới bên ngoài.

VCS M-SUITE VÀ MÔ HÌNH ZERO TRUST

Thực tế chứng minh trong thời gian đại dịch, tấn công lừa đảo trực tuyến đã tăng ít nhất 47%, ước tính vi phạm an ninh dữ liệu thiệt hại 137.000$/1 trường hợp (theo Deloitte). Các cuộc tấn công mạng nhắm tới các phương tiện, công cụ hỗ trợ việc làm việc từ xa: Video call, VPN. Hơn nữa, rất nhiều lỗ hổng bảo mật từ các công cụ này đã được công bố trong thời gian đại dịch.

Các giải pháp truy cập từ xa truyền thống như VPN còn tồn tại nhiều điểm yếu, khó kiểm soát các chính sách an toàn thông tin trên thiết bị người dùng, dẫn đến thiếu độ tin cậy của phiên kết nối, làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng vào các thiết bị đầu cuối. Mô hình kiến trúc bảo mật Zero Trust ra đời để xóa bỏ các hạn chế của mô hình truyền thống.

Khác với các giải pháp truy cập từ xa khác, VCS M-Suite được xây dựng dựa trên kiến trúc bảo mật Zero-Trust với các nguyên tắc cơ bản: Không tin tưởng, luôn xác minh. Muốn truy cập thì phải chứng minh: đúng người, đúng thiết bị, thiết bị an toàn, phiên truy cập đủ tin cậy. VCS M-Suite hỗ trợ tối đa cho người dùng trong quá trình kết nối làm việc từ xa an toàn và chuyên nghiệp.

Một cách dễ hiểu, nếu các phương pháp an toàn thông tin truyền thống tạo một bức tường bao phủ bảo vệ xung quanh hệ thống mạng nội bộ của doanh nghiệp, nghiễm nhiên coi những thiết bị, con người, mạng lưới bên trong là an toàn, thì với ZeroTrust, “vành đai” của sự “tin tưởng” được thu hẹp tối thiếu để nâng cao tối đa mức độ an toàn cho tổ chức nhờ việc không tin tưởng, luôn xác minh, liên tục đánh giá cả trong lẫn ngoài.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỪ XA AN TOÀN CHO DOANH NGHIỆP

VCS M-Suite có khả năng bảo vệ an toàn hệ thống thông tin, rà quét mọi yếu tố tham gia, truy cập vào mạng lưới của doanh nghiệp từ thiết bị đầu cuối, đường truyền, cửa ngõ kiểm soát truy cập,…Theo đó, giải pháp yêu cầu mọi thiết bị muốn truy cập vào hệ thống tổ chức phải được xác minh đúng là của nhân viên đã được phê duyệt và đảm bảo các yêu cầu bảo mật. Trong quá trình làm việc, thiết bị lập tức bị ngắt kết nối nếu hệ thống ghi nhận có bất thường.

Bên cạnh đó, với công nghệ học máy, VCS M-Suite liên tục phân tích dữ liệu, các hành vi, thông tin để hồ sơ hóa người dùng, phát hiện điểm yếu, điểm bất thường và tự động đưa ra các phản ứng nhằm đảm bảo an toàn hệ thống.

Giải pháp đảm bảo tính nghiêm ngặt cao, gần như tuyệt đối trong bảo mật, tuy nhiên vẫn đủ linh hoạt, thông minh để người lao động làm việc từ xa dễ dàng, thuận lợi khi sử dụng. Lợi thế này đến từ khả năng phần quyền dễ dàng, chính sách linh hoạt đến từng người dùng, ứng dụng, thời gian, địa điểm. Quyền truy cập luôn được kiểm soát vừa đủ, thay đổi tương ứng theo ngữ cảnh không phải quyền cố định, tĩnh như các giải pháp truyền thống).

Trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay, dữ liệu là tài sản chiến lược của doanh nghiệp. Bởi vậy, triển khai VCS M-Suite là điều cần thiết khi giải pháp giải quyết triệt để chống lộ lọt dữ liệu nhờ khả năng kiểm soát các phiên kết nối tại đa lớp mạng.

Được nghiên cứu, phát triển bởi Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) - đơn vị đi đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam, VCS M-Suite được các chuyên gia bảo mật, các nhà quản trị doanh nghiệp tin tưởng, tự hào là giải pháp do người Việt làm chủ, góp phần phát triển nền kinh tế số nước nhà và vươn tầm khu vực.