VDSC: Lợi nhuận doanh nghiệp dệt may phân hóa, một số cổ phiếu bị định giá cao

Trong quý 3/2021, ngành dệt may phải đối mặt với thời kỳ khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát tại Tp.HCM và miền Nam. Các công ty nằm trong khu vực này đã phải đóng cửa hoặc cắt giảm sản xuất, không thực hiện được đơn hàng, giao hàng muộn, thậm chí có đơn hàng bị khách hàng hủy bỏ. Trái ngược với mức tăng 41% so với cùng kỳ và tăng 5% so với cùng kỳ 2019 trong Q3/2021 về giá trị xuất khẩu hàng dệt may, Việt Nam ghi nhận con số đi ngang so với cùng kỳ và giảm 7,5% so với cùng kỳ 2019 trong Q3/2021.

Cùng với khó khăn của ngành, hầu hết các doanh nghiệp dệt may đều chững lại hoặc giảm so với quý trước trong quý 3. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý 3 có sự phân hóa rõ ràng giữa các công ty trong ngành.

Báo cáo cập nhật ngành dệt may vừa được VDSC công bố cho thấy, các công ty may mặc tại khu vực Tp.HCM bị ảnh hưởng nhiều nhất là TCM, GMC và GIL. Mặt khác, một số công ty đã có những thuận lợi riêng giúp lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước như STK, VGT, MSH và TNG.

Chẳng hạn, MSH, TNG là những công ty có nhà máy nằm ngoài khu vực giãn cách. Trong 9 tháng năm 2021, giá trị xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ tăng trưởng 13% so với cùng kỳ, cao hơn mức 5% của năm 2019 trong khi EU, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn chưa thể đạt được mức của năm 2019, MSH và TNG có thị trường xuất khẩu chính là Mỹ.

Các công ty dệt may được hưởng lợi từ giá sợi tăng: STK, VGT. Tồn kho sợi tại Trung Quốc và các nước sản xuất dệt may đã cạn kiệt, cùng với việc Hoa Kỳ cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ bông Tân Cương đã tác động mạnh đến cung cầu, khiến nhu cầu sợi tăng. Ngoài ra, sự phục hồi của nhu cầu hàng may mặc toàn cầu cũng thúc đẩy nhu cầu sợi, giúp tăng giá bán của sợi.

Đánh giá về triển vọng dài hạn và định giá các công ty dệt may, VDSC cho rằng, MSH có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2022 nhưng phần lớn đã được phản ánh vào giá cổ phiếu hiện tại. Do đó, đánh giá trung lập ở mức 83.500 đồng/cổ phiếu vào ngày 19/09/2021. MSH có thể duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận tích cực năm 2022 trong khi nhiều nhà sản xuất khác vẫn còn tiếp tục gặp vấn đề thiếu hụt nhân sự, có thể điều chỉnh tăng giá mục tiêu, dù cần thêm thời gian để đánh giá chi tiết.

Đối với TCM, do mức nền thấp trong năm 2021, kỳ vọng lợi nhuận sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2022 khi sự gián đoạn Covid-19 dần giảm bớt và nhà máy mới đi vào hoạt động vào năm tới. Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu tăng mạnh trong năm qua không phù hợp với các yếu tố cơ bản đã khiến định giá tăng quá cao so với giá trị nội tại.

Riêng STK, VDSC điều chỉnh tăng giá mục tiêu cho STK lên 65.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 10/11/2021 nhờ triển vọng sợi tái chế sáng và việc chúng tôi đưa nhà máy mới (Unitex) vào định giá.

Nhìn chung, tỷ suất lợi nhuận gộp mở rộng nhờ chuyển từ sợi nguyên sinh sang sợi tái chế có biên cao hơn và việc mở rộng chênh lệch giá sẽ là động lực chính giúp lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt qua kế hoạch của STK mặc dù doanh thu thấp hơn dự kiến. VDSC dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2021 lần lượt là 2.104 tỷ đồng tăng 19% so với cùng kỳ và 278 tỷ đồng, tăng 94%, lần lượt hoàn thành 89% và 112% so với kế hoạch của STK.