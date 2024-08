VEAM: Lợi nhuận trước thuế hơn 5.569 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024

Tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm vừa tổ chức ngày 31/7 tại Hà Nội, đại diện VEAM đánh giá dù doanh thu 6 tháng giảm 7%, lợi nhuận trước thuế giảm 15% so với cùng kỳ nhưng Tổng công ty vẫn nỗ lực thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế của VEAM tuy giảm 14% so với 6 tháng đầu năm 2023 nhưng đã đạt lần lượt 94% và 98% so với kế hoạch năm. Trong đó, hoạt động đầu tư tài chính dài hạn đã ghi nhận lãi được chia từ HVN, dự kiến các khoản cổ tức từ các doanh nghiệp có vốn góp VEAM khác sẽ được ghi nhận trong quý 3/2024.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng giám đốc VEAM trình bày Báo cáo Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.

Nửa đầu năm 2024, hoạt động của VEAM chịu ảnh hưởng của xung đột vũ trang giữa Nga - Ucraina, xung đột tại dải Gaza leo thang, các cuộc tấn công hoạt động vận tải tại Biển Đỏ khiến kinh tế thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng mới, lạm phát toàn cầu tăng cao. Những tác động này khiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty mẹ và các Công ty con, Công ty liên kết (Không bao gồm các Công ty liên doanh) đều sụt giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1,569 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 44% kế hoạch năm. Riêng với công ty mẹ, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 80% so với cùng kỳ và chỉ đạt 27% so với kế hoạch năm.

Nguyên nhân của việc kết quả sản xuất kinh doanh đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch là do năm 2024, Công ty mẹ xây dựng kế hoạch tăng xấp xỉ 75% về giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu so với 2023 với kỳ vọng sẽ đẩy mạnh được hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới tại Nhà máy ô tô VEAM (VM).

Tuy nhiên VEAM vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý hàng tồn kho tại Nhà máy ô tô VEAM.... Kết quả sản xuất kinh doanh của VM 6 tháng đầu năm vẫn chưa khả quan. Hầu hết các chỉ tiêu chính của Nhà máy đều giảm so với cùng kỳ năm 2023 (ngoại trừ số lượng xe tiêu thụ cũng như lợi nhuận trước thuế).

Trong khi hoạt động của VF ở mức tương đương cùng kỳ năm 2023 và đạt trên 50% kế hoạch thì giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu bán hàng của VM lại chỉ đạt lần lượt là 10% và 20% so với kế hoạch.

Đối với nhóm các công ty con, tổng lợi nhuận các đơn vị có lãi ước đạt 130 tỷ đồng, lợi nhuận các đơn vị lỗ ước âm 4,8 tỷ đồng. Lợi nhuận tính chung của các công ty con ước 125,2 tỷ đồng, bằng 53% so với cùng kỳ 2023 và đạt 36% kế hoạch năm.

Việc chia lợi nhuận chung giảm mạnh chủ yếu do DISOCO chưa ghi nhận khoản cổ tức được chia từ FVL (Cùng kỳ năm 2023, FVL chia lãi 106,3 tỷ đồng cho DISOCO). Nhìn chung, kết quả thực hiện chung của các Công ty con giảm ở hầu hết các chỉ tiêu và đạt từ 36% đến 49% mục tiêu cả năm. Nhóm 4 công ty DISOCO, SVEAM, FUTU1, FOMECO tiếp tục là những công ty có doanh thu lớn, đóng góp 82% doanh thu của VEAM.

Kim ngạch xuất khẩu giảm 12% so với cùng kỳ và đạt 50% kế hoạch năm, trong đó giảm ở mảng máy nông nghiệp do một số thị trường chính như Myanmar, Indonesia, Philippine, ...do đồng tiền mất giá, sức mua giảm cùng như bất ổn chính trị. Các đơn vị đóng góp nhiều cho giá trị xuất khẩu là là FOMECO (9 triệu USD), SVEAM (3,3 triệu USD), DISOCO (3,4 triệu USD), FUTU 1 (2 triệu USD) VF (1,3 triệu USD).

Ông Ngô Khải Hoàn - Chủ tịch HĐQT VEAM phát biểu tại Hội nghị.

Ông Ngô Khải Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty VEAM đánh giá nửa đầu năm 2024, Công ty mẹ cũng như các công ty thành viên của VEAM cũng đã nỗ lực cố gắng triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đề trong năm 2024. Kết quả 6 tháng đầu năm đạt được còn khiêm tốn và chưa được như kỳ vọng, một số chỉ tiêu còn sụt giảm so với kế hoạch.

Trong thời gian tới, ban điều hành cũng như các công ty thành viên cần có phương hướng để đảm bảo các chỉ tiêu trong kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thương niên thông qua. Trong quá trình triển khai các hoạt động công tác các đơn vị có khó khăn vướng mắc cần báo cáo ban điều hành để có phương án xử lý. Ông Hoàn khẳng định với những nỗ lực đó VEAM sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2024.