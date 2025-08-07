Blog chứng khoán: Tiền quá mạnh, tiệc vẫn chưa tàn

Dòng tiền đang có tín hiệu luân chuyển mạnh sang các cơ hội đầu cơ trong khi nhóm blue-chips phân hóa. Nếu VCB, VIC, VHM hôm nay không bị kiềm chế, VNI hay VN30 đã có thể kích thích tâm lý hơn nữa.

Dù VNI vẫn chưa thoát ra khỏi biên độ rất rộng ngày 5/8 nhưng đó chỉ là vấn đề kỹ thuật. Điểm số chịu sức ép từ một số cổ phiếu lớn, trong khi đa số cổ phiếu vẫn tiến triển tốt. Đặc biệt là dòng tiền cực mạnh chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi, thanh khoản khớp lệnh HSX và HNX vẫn trên 44,1k tỷ chưa tính thỏa thuận.

Khả năng duy trì thanh khoản cao và luân chuyển giữa các cổ phiếu/nhóm cổ phiếu giúp “bữa tiệc” vẫn chưa thể tàn được. Thậm chí, nhiều “món ngon” đang dọn ra chiêu đãi nhà đầu tư. Điều này tạo sức ép khủng khiếp lên những người thận trọng, vốn đã thoát ra phần lớn, thậm chí là cầm tiền mặt.

Điểm tích cực hôm nay là dòng tiền vận động không chịu tác động từ nhóm cổ phiếu trụ. Phần lớn thời gian trong ngày VNI “lệt xệt” quanh tham chiếu, thậm chí nhiều lúc đỏ, nhưng độ rộng lẫn cường độ tăng giá ở các mã penny, midcap vẫn rất ổn định. Có lẽ những nhịp rung lắc gần đây đã củng cố tâm lý “càng giữ chặt càng lãi nhiều”. Những phiên phân phối quy mô cực lớn mà không thể khiến thị trường “quỵ” được là điểm tựa tâm lý vững chắc.

Chừng nào dòng tiền chốt lời lại quay lại mua, tiền mới vẫn đổ vào, margin vẫn cao thì diễn biến này chưa thể thay đổi được. Những cổ phiếu đã nóng vẫn có thể nóng hơn nữa và luôn có lý do để lên tiếp. Trong quá khứ các “siêu cổ phiếu” dạng này cũng không phải là hiếm. Thị trường đang “đánh” cho các nhà đầu tư không thể rời bỏ được khi tạo cảm giác đứng ngoài là sai và kích thích lòng tham không ngừng.

Với sự phân hóa ở nhóm blue-chips thì khả năng cao VNI vẫn sẽ chỉ lình xình đi lên nhưng các cổ phiếu đầu cơ sẽ rất nóng. Tuy điểm số không mạnh nhưng đủ để tạo ra môi trường yên bình cho hoạt động đầu cơ. Tùy vào khả năng chấp nhận rủi ro, thậm chí liều ăn nhiều vẫn có thể chiến thắng, nhưng vào các mã đã tăng vài chục phần trăm thì nguy cơ đu đỉnh trong ngắn hạn rất cao. Muốn giải tỏa cảm giác ức chế và lạc điệu thì chỉ nên mạo hiểm một khoản vốn nhỏ.

Thị trường phái sinh hôm nay chịu ảnh hưởng của các trụ nên dao động khá khó chịu. Ngay khi vào phiên VN30 đã nhảy lên vùng mở biên độ cực rộng từ 1722.xx tới 1739.xx. Basis F1 từ đầu đã chiết khấu rộng hơn 8 điểm nên Short không được. Tâm lý dò đỉnh cũng lớn nên phản ứng của F1 chậm hơn VN30 ở nhịp tăng, đồng thời các trụ giằng co lẫn nay nên các điểm vào Long khi VN30 hồi lên qua 1722.xx kém hiệu quả vì chỉ số không có đà. Chỉ có nhịp lên nửa sau phiên chiều là ép được bên Short phải cắt lỗ.

Đóng cửa F1 vẫn chấp nhận chiết khấu hơn 10 điểm là một tín hiệu mới. Đây có khả năng là phản ứng với sự phân hóa và rủi ro trong nhóm blue-chips hơn là với thị trường chung. Trừ phi các trụ khiến điểm số giảm nhiều thì mới ảnh hưởng tới sức mạnh đầu cơ đáng có. Chiến lược vẫn là Long/Short với phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1734.85. Cản gần nhất phiên tới là 1742; 1755; 1765; 1771; 1783. Hỗ trợ 1732; 1723; 1711; 1703; 1695; 1681.

