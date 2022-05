VEC phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để mất an toàn do cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng hư hỏng

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư, tổng chiều dài gần 140km có tổng mức đầu tư 34.516 tỷ đồng bị hư hỏng ngay khi mới đưa vào khai thác.

Trước tình trạng mất an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến, cũng như bức xúc của dư luận, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo Bộ Giao thông Vận tải đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo VEC khẩn trương triển khai sửa chữa các hư hỏng mặt đường, công trình, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

“Các hư hỏng, tồn tại này đã được Cục Quản lý đường bộ III nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở bằng văn bản, thậm chí đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng đến nay VEC và các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên vẫn chưa chấp hành các quyết định xử phạt và những hư hỏng, tồn tại trên vẫn không được sửa chữa, khắc phục", Bộ Giao thông Vận tải cho biết.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo VEC tập trung thời gian, nhân lực để khắc phục các hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông, giám sát công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thực hiện đúng quy định

Đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cơ quan này tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các tồn tại trong quản lý bảo trì và các hư hỏng nền, mặt đường, công trình, hệ thống an toàn giao thông, phát hiện các bất cập trong công tác quản lý, tổ chức giao thông để yêu cầu VEC sửa chữa.

Về các tồn tại, hư hỏng trên tuyến cao tốc này, đại diện Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, nhiều biển báo, màng phản quang trên tuyến bị hư hỏng, bong tróc không còn phát huy tác dụng; thiếu biển báo hạn chế tốc độ 100 km/h tại vị trí phía trước các lối ra ở nút giao Chu Lai và nút giao Tam Kỳ khi đoạn từ Km65+00 - Km130+500 khai thác tốc độ tối đa 120 km/h.

Bên cạnh đó, mặt đường bê tông nhựa bị hằn lún vệt bánh xe 2,5cm tại 15 vị trí với khoảng hơn 10.570m2; mặt đường bị dồn tại 4 vị trí với khoảng 37m2; đường dẫn hai đầu cầu, cống bị lún võng tại 10 vị trí.

"Các hư hỏng, tồn tại diễn ra trong thời gian dài, nguy cơ mất an toàn giao thông cao, Cục Quản lý đường bộ III nhiều lần nhắc nhở nhưng VEC vẫn không thực hiện. Nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành nhưng hư hỏng vẫn không được khắc phục", Cục Quản lý đường bộ III cho hay.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định: VEC chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn cho người và phương tiện do nguyên nhân do chậm trễ khắc phục các tồn tại.