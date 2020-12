“Vết dầu loang” tỷ đô cho bất động sản An Dương, Hải Phòng

Với nền kinh tế tổng hợp phát triển cân đối giữa các ngành nghề, lấy công nghiệp làm mũi nhọn, "thủ phủ công nghiệp" An Dương (Hải Phòng) đang trở thành miền đất hứa cho các nhà đầu tư bất động sản.

Như một quy luật bất biến, khi một lĩnh vực mũi nhọn tại bất kỳ một địa phương nào phát triển sẽ dẫn tới sự tăng trưởng đa ngành nghề khác, trong đó không thể không nhắc tới bất động sản. Và đối với lĩnh vực công nghiệp cũng vậy, tại các địa phương lấy công nghiệp làm mũi nhọn, bất động sản cũng sẽ nhận được kết quả tích cực từ hiệu ứng "vết dầu loang".

Lấy ví dụ tại Thái Nguyên và Bắc Ninh - hai địa phương "đổi đời" từ "hiệu ứng tỷ đô" Samsung khi đại gia công nghệ Hàn Quốc quyết định đặt nhà máy sản xuất tại đây. Kể từ đó, hai tỉnh thành đã có những bước chuyển mình ngoạn mục về kinh tế, vươn lên mạnh mẽ, liên tục tiếp nhận các dòng vốn tỷ đô, trở thành hình mẫu trong thu hút đầu tư FDI.

Bên cạnh sự "thay da đổi thịt" bộ mặt đô thị tại hai địa phương này, giá đất nơi đây cũng tăng chóng mặt. Chỉ khoảng 4 năm trước, giá đất nền tại Thái Nguyên dao động từ mức 3 - 5 triệu đồng/m2; thì đến nay giá đất nền đã lên tới 10 - 15 triệu đồng/m2… Trong khi đó, giá bất động sản tại Bắc Ninh cũng neo ở mức cao, trung bình từ 21,5 - 25,4 triệu đồng/m2 đối với sản phẩm đất nền.

Hiệu ứng "vết dầu loang" thúc đẩy rõ rệt sự gia tăng giá bất động sản của hai địa phương này sau khi họ đạt được những thành tựu mạnh mẽ về kinh tế, mà ở đây mũi nhọn là công nghiệp.

Tại Hải Phòng, xu hướng tương tự cũng đang diễn ra tại An Dương - một huyện ven nội thành thành phố với nền kinh tế tổng hợp phát triển cân đối, đi đầu là ngành công nghiệp. Đây là huyện cửa ngõ trọng yếu đến thành phố Hải Phòng, được coi như chiếc áo giáp của toàn thành phố. Vì vậy, sự tăng trưởng của huyện An Dương có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của thành phố Cảng.

Nơi đây được gọi là "thủ phủ công nghiệp" của thành phố Hoa phượng đỏ với sự tập trung của nhiều khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Nomura, khu công nghiệp An Hưng - Đại Bản, khu công nghiệp An Dương, … và đặc biệt khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3 là dự án trọng điểm của Hải Phòng năm 2021. Với giao thông kết nối thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, An Dương đang trở thành một trong những huyện đi đầu thành phố về hoạt động sản xuất công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp 5 năm qua của An Dương đạt trên 798.001 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 55,2% giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố.

Mang trong mình tiềm năng phát triển lớn, huyện An Dương đã và đang thu hút lượng lớn vốn đầu tư FDI từ nước ngoài như công ty điện tử LG Electronics và hàng chục nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản… Trong 5 năm qua, An Dương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 66,5% vốn đầu tư nước ngoài toàn thành phố.

Những "làn sóng đầu tư FDI" đổ về An Dương đang hình thành nên những cộng đồng dân cư đô thị mới, tập trung nhiều trường học chất lượng từ cấp Tiểu học tới Trung học cùng các khu công nghệ cao, thu hút đông đảo lao động, chuyên gia nước ngoài về làm việc và sinh sống.

Đó chính là "đòn bẩy" khiến giá trị bất động sản tại An Dương tăng trong thời gian qua, đặc biệt sau khi có thông tin An Dương sẽ lên quận vào năm 2025. Theo các chuyên gia, quá trình chuyển đổi sau khi lên quận sẽ tất yếu dẫn tới tăng giá đất tại An Dương.

Thực tế cũng đã chứng minh, mặt bằng giá đất tại khu vực An Dương đã tăng, dao động từ 12 -15 triệu đồng/m2, thế nhưng đà tăng giá này vẫn chưa cân xứng với những tiềm năng của khu vực. Cũng theo nhận định từ giới phân tích, hiện tại là khoảng thời gian thích hợp để các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội, "đi tắt đón đầu" tìm mua các sản phẩm bất động sản tại An Dương trước khi thị trường này "bùng nổ" trong tương lai gần.

Đặc biệt, thời gian tới, khi An Dương mở rộng nâng cấp các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 17B; cải tạo các tuyến đường liên huyện, liên xã theo tiêu chuẩn đường phố đô thị, … nơi đây sẽ tiếp tục ghi nhận những làn sóng đầu tư và tăng giá bất động sản mới, hứa hẹn một môi trường giao dịch sôi động, một miền đất hứa cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn tìm cơ hội tại nơi đây.