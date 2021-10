Vì sao Sun Tropical Village, Nam Phú Quốc vẫn đắt khách giữa mùa dịch?

Đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) cho biết, 100% quỹ căn biệt thự 2 đợt đầu tiên giới thiệu dự án Sun Tropical Village đến khách hàng thân thiết đều giao dịch thành công. Đâu là lý do khiến “ngôi làng nhiệt đới” này trở thành dòng bất động sản đắt giá nhất thị trường Phú Quốc?

“NGÔI NHÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE MƠ ƯỚC” TRÊN ĐẢO NGỌC

Theo thống kê, trước đại dịch Covid-19, hàng năm có khoảng 40.000 người Việt ra nước ngoài chữa bệnh kết hợp du lịch, với chi phí lên tới nhiều tỷ USD.

“Đừng để đến khi mắc bệnh rồi mới lo giữ sức khỏe. Hãy chăm sóc toàn diện cho bản thân ngay từ bây giờ”, chị Nguyễn Thái Hà, Giám đốc một công ty tư nhân tại Hà Nội bày tỏ.

Chị Hà chia sẻ: “Sau những năm tháng làm việc không mệt mỏi gây dựng sự nghiệp, tôi mới giật mình nhìn lại vấn đề đầu tư chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân. Chúng tôi có nhu cầu được sống trong môi trường trong lành, được tư vấn chế độ sinh hoạt lành mạnh, như ăn gì để đảm bảo dinh dưỡng, tập gì để cân bằng tinh thần. Đặc biệt trong thời buổi dịch bệnh, chúng tôi muốn được chăm sóc sức khỏe tại gia, ở nơi có thiên nhiên trong lành, mà không cần đến chỗ đông người”.

Khát khao sở hữu ngôi nhà riêng tư gần biển, rừng để nghỉ ngơi, cân bằng, nuôi dưỡng tinh thần, tiện lợi cho làm việc từ xa, là “của để dành” lúc an hưởng tuổi già đã thôi thúc doanh nhân Thái Hà kiếm tìm second home ở Phú Quốc. Bởi đảo Ngọc nắng ấm quanh năm, giao thương đi lại tới Singapore (nơi hai con chị đang du học) thuận lợi, dễ dàng, an toàn. Sau gần 2 năm khảo sát thị trường, tháng 9 vừa qua, chị Thái Hà đã chốt được căn biệt thự ưng ý, mà chị gọi là “ngôi nhà mơ ước”.

Qua tìm hiểu, ngôi nhà lý tưởng thỏa mãn nhu cầu có đủ tiện ích chăm sóc sức khỏe mà chị Thái Hà chọn là dự án “ngôi làng nhiệt đới” ở Bãi Kem, Nam Phú Quốc, được phát triển bởi Sun Property (thuộc Tập đoàn Sun Group). Căn biệt thự chị Hà lựa chọn nằm tại đường Park 11, thuộc phân khu Tropical Park của dự án Sun Tropical Village.

Lý do khiến doanh nhân sành sỏi đưa ra quyết định nhanh chóng là bởi dự án nắm giữ nhiều “cái nhất” như vị trí kề rừng, cận biển Bãi Kem đẹp nhất hành tinh; được đầu tư bài bản, toàn diện, đồng bộ theo mô hình chăm sóc sức khỏe; là khu đô thị nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới đầu tiên ở Phú Quốc; mô hình wellness second home đầu tiên với dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp 24/7; chính sách tài chính ưu đãi vượt trội bậc nhất… Dãy biệt thự Park 11, Park 9 thuộc phân khu Tropical Park được ví như “trái tim” làng nhiệt đới, lượng hấp thụ lớn nên quỹ căn có hạn.

Sun Tropical Village khẳng định sức hút lớn của wellness second home. (Ảnh minh họa).

Theo công bố của đại diện Sun Property, 100% quỹ căn biệt thự Sun Tropical Village qua 2 đợt giới thiệu đến khách hàng thân thiết mới đây đều đã giao dịch thành công.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ KHÔN NGOAN

Lý giải về “cơn sốt” Sun Tropical Village làm dậy sóng thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe, đại diện một đại lý phân phối dự án cho hay: “Khách thượng lưu nóng lòng sở hữu second home để chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng chủ động. Phú Quốc có nhiều dự án bất động sản, nhưng khách hàng bị thuyết phục bởi dự án đem đến giá trị sống chất lượng như ngôi làng nhiệt đới”.

Theo vị đại diện này, Sun Tropical Village đã đi tiên phong tại thị trường Việt Nam với mô hình wellness second home tiêu chuẩn mang tính dẫn dắt ở vị trí không thể đẹp hơn trong quần thể Bãi Kem, thuộc hệ sinh thái Nam Phú Quốc. “Ngôi làng nhiệt đới” tựa ốc đảo xanh mát được bao bọc giữa 3 tầng thiên nhiên vườn - rừng - biển, đầu tư chuẩn wellness từ thiết kế cảnh quan, hệ thống tiện ích, dịch vụ wellness đỉnh cao…

Thời điểm đảo Ngọc chuẩn bị mở cửa đón khách theo chương trình hộ chiếu vắc xin cũng là thời điểm “vàng” để nhà đầu tư “săn” dự án Sun Tropical Village được hưởng mọi ưu đãi lớn hiếm thấy đối với một dự án hạng sang.

Theo đó, để trở thành chủ nhân biệt thự Sun Tropical Village, khách hàng chỉ cần bỏ số vốn ban đầu khoảng 2-3 tỷ đồng, tương đương một căn chung cư tầm trung ở Hà Nội hay Tp.HCM. Gói vay ưu đãi ngân hàng tới 70% giá trị biệt thự với lãi suất 0% trong suốt 30 tháng, ân hạn nợ gốc tới 40 tháng là công cụ tài chính vượt trội giúp khách hàng vừa có trong tay tài sản là căn biệt thự nhiệt đới bên rừng biển Bãi Kem hot nhất thị trường, vừa tối ưu hóa dòng tiền.

Nếu sử dụng vốn tự có mà không cần tới công cụ tài chính, thì sau khi đảm bảo tiến độ thanh toán, chủ nhân biệt thự sẽ nhận về khoản ưu đãi lên tới 10% giá trị biệt thự. Đặc biệt, tranh thủ thời điểm trước 30/10, nếu hoàn thành 100% thủ tục, chủ sở hữu nhận về chiết khấu 7.0% giá trị biệt thự (sau khi đã trừ tất cả các ưu đãi khác). Đó là chưa kể ưu đãi riêng dành cho khách hàng thân thiết, khách hàng địa phương.

Sun Tropical Village như một “ốc đảo” nhiệt đới giữa quần thể Bãi Kem. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh ưu đãi tài chính, chủ đầu tư cũng đang dành tặng món quà sức khỏe quý giá cho cư dân “ngôi làng nhiệt đới” tương lai là các gói trải nghiệm thượng lưu, chăm sóc sức khỏe well being lên tới 250 triệu đồng. Theo đó, chủ nhân biệt thự được sử dụng những đặc quyền VIP mang tính cá nhân hóa tại hệ thống dịch vụ của đơn vị cung cấp trên toàn quốc. Đồng thời, cư dân tương lai về ở sớm sẽ nhận được gói hỗ trợ hoàn thiện biệt thự (tương ứng theo các mốc thời gian cụ thể).

Nói về cơn sốt tìm kiếm Sun Tropical Village, giới chuyên môn cho rằng, ngoài yếu tố đây là dự án đầu tiên ở Phú Quốc tiên phong kiến tạo mô hình wellness second home hợp xu thế nằm trong hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng, thì sâu xa hơn là tầm nhìn vào tương lai thịnh vượng của đảo Ngọc.

“Dù không tránh được ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, song đảo Ngọc vẫn chứng tỏ vị thế và nội lực mạnh mẽ. Phú Quốc tiếp tục có những công trình, dự án đẳng cấp mới… cho thấy thành phố đảo đang đi đúng hướng; đồng thời minh chứng cho khả năng dẫn dắt xu hướng và tạo sự phát triển kỳ diệu cho điểm đến của các “đại bàng” quốc tịch Việt. Hiện nay, với nỗ lực mạnh mẽ, được dẫn dắt bởi một mục tiêu có tính khát vọng "khác thường" - xây dựng thành phố hội nhập quốc tế, Phú Quốc có thể tiến vượt các đô thị đi trước”, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên khẳng định.