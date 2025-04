Việt Nam ký kết 3 khoản vay và viện trợ gần 400 triệu USD với WB và ADB

Buổi lễ ký kết có sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, đại diện hai ngân hàng WB và ADB, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Quảng Trị, Phú Yên và đại diện Chủ đầu tư các dự án.

Các hiệp định này được ký kết nhằm triển khai ba dự án trọng điểm về cải thiện môi trường, phát triển hạ tầng giao thông và hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu tại một số địa phương của Việt Nam. Tổng giá trị các khoản vay và viện trợ được ký kết lần này lên đến gần 400 triệu USD.

Cụ thể, “Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương” có tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng, trong đó khoản vay từ WB thông qua nguồn vốn IBRD (nguồn vốn được hình thành từ vốn đóng góp của các nước thành viên và từ vốn vay trên thị trường vốn thông qua phát hành trái phiếu WB) chiếm 5.354 tỷ đồng (tương đương khoảng 230,76 triệu USD).

Dự án này sẽ do UBND tỉnh Bình Dương làm cơ quan chủ quản, nhằm xử lý ô nhiễm môi trường do nước thải đô thị tại ba thành phố gồm Thuận An, Dĩ An và Tân Uyên.

Nội dung đầu tư gồm xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải mới tại thành phố Tân Uyên, mở rộng mạng lưới thu gom và nâng công suất các nhà máy xử lý tại Thuận An và Dĩ An. Dự án cũng hướng đến nâng cao năng lực quản lý nước thải trên toàn tỉnh và tăng cường an ninh nguồn nước cho khu vực hạ lưu sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, nơi cung cấp khoảng 40% lượng nước sinh hoạt cho TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp theo là “Dự án phát triển hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam” có tổng mức đầu tư 3.901,6 tỷ đồng, trong đó vốn vay ưu đãi từ WB thông qua nguồn vốn IDA (nguồn vốn cho vay rất ưu đãi của Hiệp hội phát triển quốc tế thuộc nhóm WB) là 2.493,7 tỷ đồng ( khoảng 107,67 triệu USD).

Hiện nay, Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản của dự án. Mục tiêu chính là cải thiện hạ tầng giao thông đường thủy, giảm ùn tắc, tai nạn và chi phí vận tải hàng hóa. Dự án sẽ tập trung cải tạo hành lang vận tải Đông - Tây kết nối đồng bằng sông Cửu Long và hành lang Bắc - Nam nối khu vực Đông Nam Bộ với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Đồng thời, dự án cũng góp phần kết nối hai vùng kinh tế lớn này với Cảng Trung chuyển quốc tế Cần Giờ dự kiến được xây dựng tại cửa sông Thị Vải, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo quốc phòng - an ninh tại các địa phương trong vùng.

Lễ ký kết hiệp định vay và viện trợ giữa Việt Nam với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho "Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu - Dự án thành phần Quảng Trị và Phú Yên". Ảnh: Việt Tuấn.

Cuối cùng là “Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu - Dự án thành phần Quảng Trị và Phú Yên”.

Trong đó, Dự án thành phần tại tỉnh Phú Yên có tổng mức đầu tư 914,78 tỷ đồng (tương đương 39,41 triệu USD), trong đó vốn vay từ ADB theo nguồn OCR (nguồn vốn vay thông thường) là 29 triệu USD, viện trợ không hoàn lại là 1 triệu USD và phần vốn đối ứng là 9,41 triệu USD. UBND tỉnh Phú Yên là cơ quan chủ quản.

Dự án thành phần tại tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư đạt 921,7 tỷ đồng (tương đương 39,71 triệu USD), trong đó vốn vay từ ADB là 30 triệu USD và phần đối ứng là 9,71 triệu USD. Cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Quảng Trị.

Cả hai hợp phần dự án này đều nhằm nâng cấp hạ tầng thiết yếu, cải thiện khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao chất lượng sống và phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của hai địa phương này.

Việc ký kết các hiệp định vay và viện trợ lần này không chỉ khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, mà còn thể hiện vai trò tích cực của các đối tác phát triển như WB và ADB trong quá trình hỗ trợ Việt Nam ứng phó với những thách thức về môi trường, hạ tầng và biến đổi khí hậu.