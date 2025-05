Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thi công nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 16 - 31/5, đơn vị sẽ tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình Nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Theo đó, điều chỉnh tốc độ lưu thông giảm dần xuống 60km/h khi qua khu vực thi công công trình gồm đường cao tốc phải (hướng Hà Nội đi Hòa Lạc), từ Km7+420 đến Km8+900. Đường cao tốc trái (hướng Hòa Lạc đi Hà Nội), từ Km9+460 đến Km7+900. Thêm vào đó, cho phép các phương tiện được lưu thông trên làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc đoạn tốc độ 60km/h.

Cấm các phương tiện lưu thông hướng từ đường Lê Văn Huấn ra đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ phạm vi rào chắn đến đường gom). Các phương tiện lưu thông theo hướng từ Lê Văn Huấn - đường nội khu tái định cư (cạnh đường 3.5) - đường qua khu đô thị Splendora - nút giao cầu vượt An Khánh - Đường gom Đại lộ Thăng Long.

Ngoài ra, các phương tiện lưu thông trên đường gom trái Đại lộ Thăng Long từ Km 8+220 đến Km8+515 lưu thông theo hướng rẽ phải vào đường An Khánh, tại Km 9+500 (cầu vượt An Khánh), đường Nam An Khánh, ngã tư Thiên Phúc, Hoàng Tùng, đường Hoàng Tùng để đi về Hà Đông hoặc đi thẳng đường Thiên Phúc đến cầu vượt cầu Cốc vào đường gom trái Đại lộ Thăng Long đi về trung tâm Hà Nội.

Các phương tiện từ đường gom rẽ phải vào đường Golden An Khánh (Km 8+960) đến đường Nam An Khánh qua ngã tư Thiên Phúc-Hoàng Tùng theo đường Hoàng Tùng đi Hà Đông hoặc theo đường Thiên Phúc đi về trung tâm Hà Nội.

Về phương án phân luồng từ xa, các phương tiện ôtô từ đường gom trái đi trung tâm Hà Nội chuyển hướng đi vào làn cao tốc theo lối vào tại Km10+290. Các phương tiện từ đường gom phải muốn sang đường gom trái đi theo hướng đường gom phải qua cầu vượt An Khánh sang đường gom trái và ngược lại.

Tại hầm chui số 4, xe máy lưu thông hai chiều, ôtô chỉ được di chuyển từ đường gom trái sang đường gom phải.

Bên cạnh đó, cấm các phương tiện lưu thông trên 2 trục đường chính của đường Hoàng Tùng đoạn từ đường gom Đại lộ Thăng Long đến cách nút giao Hoàng Tùng-Thiên Phúc-Nam An Khánh 30m. Đặc biệt, cấm xe container từ đường Hoàng Tùng rẽ trái vào đường Nam An Khánh.

Các phương tiện giao thông từ đường Hoàng Tùng đi đường gom Đại lộ Thăng Long theo các hướng đường Hoàng Tùng đến ngã tư Hoàng Tùng-Thiên Phúc qua đường gom của đường Hoàng Tùng.

Các phương tiện từ Hà Đông (trừ phương tiện xe container) lưu thông qua ngã tư Hoàng Tùng-Thiên Phúc rẽ trái vào đường Nam An Khánh, đường An Khánh để đi Đại lộ Thăng Long hoặc rẽ phải vào đường Thiên Phúc, cầu vượt cầu Cốc để đi Đại lộ Thăng Long.

Xe container từ Hà Đông đi theo hướng Lê Quang Đạo kéo dài hoặc qua đường tỉnh 72 để lên cao tốc.

Xe buýt trên đường gom Đại lộ Thăng Long đi vào đường cao tốc tại Km10+290 và ra đường gom tại lối ra tại Km6+900.

Ngoài ra, trong thời gian trên, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình dân dụng thành phố cần bố trí đầy đủ hệ thống thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa, phân luồng tại chỗ; thống đèn chiếu sáng toàn bộ khu vực công trường đặc biệt là khu vực cổng ra vào, đèn cảnh báo ban đêm; hệ thống đảm an toàn giao thông; tại cổng công trường phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết khi đủ điều kiện an toàn mới cho xe ra khỏi cổng trường; đảm bảo khoảng cách tối thiểu đoạn chuyển làn cho các phương tiện ra vào công trường, tuân thủ theo các quy định tại Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác (TCCS 14:2016/TCĐBVN ) và các quy định hiện hành khác có liên quan; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với lực lượng công an, thanh tra và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổ chức phân luồng giao thông tại chỗ và phân luồng từ xa cho các phương tiện giao thông theo nội dung phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình; bố trí nhân lực trực chốt 24/24 để hướng dẫn giao thông, phối hợp các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt. Đảm bảo an toàn cho các công trình ngầm, nổi quanh khu vực thi công; hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố hư hỏng công trình quanh khu vực với nguyên nhân do thi công gây ra. Theo dõi, tham mưu Lãnh đạo Sở điều chỉnh những bất cập về tổ chức giao thông trong quá trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc.