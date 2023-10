Vingroup ghi nhận doanh thu quý 3 gần 2 tỷ USD cao nhất từ trước tới nay

Theo đó, trong quý 3, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tài chính đạt 47.955 tỷ đồng, (tương đương gần 2 tỷ USD) tăng 66,5% so với quý 3/2022. Lợi nhuận kế toán trước thuế tuy nhiên vẫn giảm 14,7% đạt 4.475 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 134.207 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao mạnh mẽ các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2,3 cũng như sự tăng trưởng mạnh của doanh thu bán xe điện so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác gồm kinh doanh bất động sản đầu tư, dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và sản xuất đều ghi nhận tăng trưởng tốt.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 đạt 12.375 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1.556 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch cả năm.

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023, tổng tài sản Vingroup đạt 625.387 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 30 tháng 06 năm 2023.

Lĩnh vực Công nghệ – Công nghiệp ghi nhận bước tiến lịch sử. Ngày 15 tháng 8 năm 2023, VinFast đã chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng trên sàn NASDAQ sau khi hoàn tất thành công giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Spade Acquisition Co.

Trong Quý III/2023, VinFast đã chính thức ra mắt 3 mẫu ôtô điện mới gồm VF 3, VF 6, VF 7 và mẫu xe đạp điện đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Trong đó, mẫu xe VF 6 đã bắt đầu nhận đặt cọc tại Việt Nam từ 20/10/2023. Công ty cũng đã bàn giao 10.027 ô tô điện, tăng 5% so với Quý II, nâng tổng số xe ô tô điện bàn giao trong 9 tháng đầu năm 2023 lên 21.342 xe.

Ở nhóm Thương mại Dịch vụ, tính đến hết tháng 9 năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính) đạt 108.400 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty vượt kế hoạch năm đề ra, đạt 32.400 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ, khẳng định tình hình tài chính vững mạnh trước các thách thức.

Lũy kế 9 tháng 2023, doanh thu thuần của Vincom Retail đạt 7.449 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.341 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 43% và 72% so với cùng kỳ nhờ bàn giao 268 căn nhà phố thương mại tại dự án Đông Hà Quảng Trị và Điện Biên, trong khi doanh thu từ hoạt động cho thuê kinh doanh trung tâm thương mại tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Ở lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng và Vui chơi giải trí, trong bổi cảnh ngành du lịch Việt Nam tiếp tục hồi phục rõ nét với tổng lượt khách nội địa trong 9 tháng đầu năm 2023 vượt mức trước dịch, lượt khách nước ngoài tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kế hoạch cả năm, Vinpearl đã ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh với số đêm phòng đã bán trong Quý III/2023 tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và hồi phục hơn 90% do với cùng kỳ 2019.